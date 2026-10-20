アトレティコ・マドリーはUEFAチャンピオンズリーグ第3節でドイツのシュトゥットガルトと対戦するため、MHPアレーナに乗り込む。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、欧州でのマンチェスター・ユナイテッド戦に2-0、ラ・リーガのエスパニョール戦に1-0で勝利し、公式戦6連勝でこの一戦を迎える。

MFアレックス・バエナは週末の試合でも決定的な役割を果たし、終盤に見事な決勝ゴールを記録。今季11試合での成績を5ゴール3アシストに伸ばした。

好調を維持しているものの、シメオネ監督は、欧州での最初の2試合をともに制したシュトゥットガルトを相手に油断しないよう選手たちに警告した。