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「我々への評価は明日次第だ！」ディエゴ・シメオネ監督、6連勝中のアトレティコ・マドリーに警鐘
好調アトレティコ・マドリー、ドイツで節目となる勝利を狙う
アトレティコ・マドリーはUEFAチャンピオンズリーグ第3節でドイツのシュトゥットガルトと対戦するため、MHPアレーナに乗り込む。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、欧州でのマンチェスター・ユナイテッド戦に2-0、ラ・リーガのエスパニョール戦に1-0で勝利し、公式戦6連勝でこの一戦を迎える。
MFアレックス・バエナは週末の試合でも決定的な役割を果たし、終盤に見事な決勝ゴールを記録。今季11試合での成績を5ゴール3アシストに伸ばした。
好調を維持しているものの、シメオネ監督は、欧州での最初の2試合をともに制したシュトゥットガルトを相手に油断しないよう選手たちに警告した。
- AFP
シメオネ、フィジカルの強いホームチームとの対戦に向け集中を要求
試合前の記者会見で報道陣に応じたシメオネ監督は、試合が始まれば過去の勝利は何の意味も持たないと強調した。「人々は今称賛していることをすぐに忘れ、明日の我々の戦いぶりで評価するだろう」と語った。
「フィジカルが強く、厳しい相手との試合になる。相手陣内でのプレスという考え方を明確に理解しているチームだ」
「マンツーマンでプレスをかけ、守備が必要なときには非常に深くまで下がる」とアルゼンチン人指揮官は続けた。「我々が相手を攻略できると考える場所へ、試合を持ち込まなければならない」
ハンツコはタイトル獲得を狙い、デミロヴィッチは再びの活躍を目指す
アトレティコ・マドリードのDFダヴィド・ハンツコは、昨季の惜敗をタイトル獲得につなげたいというチームの意欲を強調した。「昨季はカップ戦でもチャンピオンズリーグでも、タイトル獲得に近づいた」と振り返り、「今年はさらに先へ進み、タイトルを獲りたい」と語った。
一方、今季のチャンピオンズリーグで4ゴールを挙げているシュトゥットガルトのチーム得点王、エルメディン・デミロヴィッチは、スペインの名門との対戦を歓迎した。
「相手は正真正銘の強豪だ」とデミロヴィッチは語った。「チャンピオンズリーグは特別な大会だ……。自分に何ができるかはすでに証明しているので、そこから力を得られる」
- Getty Images Sport
歴史的な初対戦が欧州での戦いの布石に
火曜日の一戦は、アトレティコ・マドリーとシュトゥットガルトにとって公式戦での初対戦となる。アトレティコはドイツで行われるグループステージまたはリーグフェーズの試合で、通算２勝目を狙う。
シュトゥットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督は、この一戦の難しさを認め、「アトレティコは欧州サッカー界の最高峰にいるチームの一つだ……。彼らを相手に自分たちの力を試したい」と語った。
シメオネ監督率いるアトレティコは、バエナの優れた攻撃力を生かして重要な勝ち点３を手にし、無傷の連勝を続けたい考えだ。
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