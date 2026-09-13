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「我々への扱いは恥だ」 マンチェスター・ユナイテッドのサポーターが、ダービー戦を前にオーナーに対する激しい抗議活動をオールド・トラッフォードで展開
ダービーを前にオールド・トラッフォードの外で抗議活動が勃発
日曜日に行われるマンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティの注目の一戦を前に、約500人のサポーターがオールド・トラッフォードの外に集まり、抗議デモを行った。シーズンチケットに対する制裁措置を巡る不満と、新スタジアム建設の計画案が、怒りの光景に拍車をかけた。
ファンはクラブ首脳陣に怒りの矛先を向け、「あいつらは俺たちをクソみたいに扱う。ラトクリフとグレイザーズは、俺たちをクソみたいに扱う」、「お前らの新スタジアムなんて、くそくらえ」とチャントした。ジャーナリストのスティーブン・レイルストンが共有した映像では、最初の集まりは『ザ・ビショップ・ブレイズ』のパブの外で起き、その後、徐々にサー・マット・バスビー・ウェイの方向へ移動していく様子が映っていた。
横断幕がラトクリフとチケット価格の値上げを標的にする
このデモでは、オーナー陣を標的にした複数の横断幕が掲げられ、INEOSのトップに対する「ハネムーン期間」が終わったことを明確に示した。行進したサポーターは「ジムはその人物ではない」「ジムにはこれを解決できない」と書かれたプラカードを掲げていた。
さらに別の目立つ横断幕では、上昇するコストをやり玉に挙げ、「ファンからすべてを奪い、何の理由もなく我々を締め出す。法外な価格設定はすべて強欲のためだ」と記されていた。抗議団体『The 1958』は、クラブの最近の決定をめぐって「一線を越えた」と表明。サポーターはまた、「グレイザー家と同じだ、サー・ジム・ラトクリフはクソ野郎だ」とチャントし、ファン層とクラブ上層部の深い亀裂を浮き彫りにした。
スタジアム内では、ファングループが応援演出をボイコットする。
騒動はスタジアム外の路上だけにとどまらず、ファングループは続く怒りを反映する形で試合日の計画を変更した。オールド・トラッフォードの内部では、ダービーに向けたストレトフォード・エンドの伝統的なファンディスプレーは行われなかった。その代わりに、ファングループのTRAは選手トンネルの真上に、強いメッセージを込めた1枚のバナーを掲出。「THE WAY YOU TREAT US IS A DISGRACE」と記されていた。
その雰囲気は、行進の場にあった別の印象的なバナーにも表れていた。そこには「Broken by a horse. Destroyed by snakes + rats.」と書かれていた。メッセージは明確で、行進の先頭には「We want our club back.」と書かれたバナーが誇らしげに掲げられていた。
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マイケル・キャリックとマンチェスター・ユナイテッドに次に待つものは?
マイケル・キャリックは今、1勝1分け1敗で勝ち点4にとどまり13位に沈むチームを、この険悪な空気の中で導かなければならない。エンツォ・マレスカ率いるシティを相手に、勝ち点9で3連勝と完璧な成績を維持して現在3位につける相手から、重要な勝利を目指す。この緊迫したダービーの後、ユナイテッドには厳しい連戦が待っており、首脳陣はこの反発に対処する必要がある。
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