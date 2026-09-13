このデモでは、オーナー陣を標的にした複数の横断幕が掲げられ、INEOSのトップに対する「ハネムーン期間」が終わったことを明確に示した。行進したサポーターは「ジムはその人物ではない」「ジムにはこれを解決できない」と書かれたプラカードを掲げていた。

さらに別の目立つ横断幕では、上昇するコストをやり玉に挙げ、「ファンからすべてを奪い、何の理由もなく我々を締め出す。法外な価格設定はすべて強欲のためだ」と記されていた。抗議団体『The 1958』は、クラブの最近の決定をめぐって「一線を越えた」と表明。サポーターはまた、「グレイザー家と同じだ、サー・ジム・ラトクリフはクソ野郎だ」とチャントし、ファン層とクラブ上層部の深い亀裂を浮き彫りにした。



