「我々は2連覇だ！」――アルゼンチンがスペインに勝利、CONMEBOL会長は「フィナリッシマ」中止を巡りラ・ロハとUEFAを痛烈に批判

コパ・アメリカ王者のアルゼンチンとEURO王者のスペインによる夢の対決は正式に中止となったが、外交戦争は始まったばかりだ。UEFAとCONMEBOL（南米サッカー連盟）との交渉が完全に決裂したことを受け、南米サッカー連盟は、デフォルトによりタイトルはブエノスアイレスに残るべきだと主張し、強硬な姿勢を示している。

ドミンゲス氏はコパ・リベルタドーレスの抽選会という場を利用して、欧州王者を嘲笑した。この争いは開催地と日程の合意に至らなかったことが発端であり、両連盟は先週、互いに柔軟性を欠いていると非難し合っていた。