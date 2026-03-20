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「我々は2連覇だ！」――アルゼンチンがスペインに勝利、CONMEBOL会長は「フィナリッシマ」中止を巡りラ・ロハとUEFAを痛烈に批判
ドミンゲスが不戦勝を宣言した
コパ・アメリカ王者のアルゼンチンとEURO王者のスペインによる夢の対決は正式に中止となったが、外交戦争は始まったばかりだ。UEFAとCONMEBOL（南米サッカー連盟）との交渉が完全に決裂したことを受け、南米サッカー連盟は、デフォルトによりタイトルはブエノスアイレスに残るべきだと主張し、強硬な姿勢を示している。
ドミンゲス氏はコパ・リベルタドーレスの抽選会という場を利用して、欧州王者を嘲笑した。この争いは開催地と日程の合意に至らなかったことが発端であり、両連盟は先週、互いに柔軟性を欠いていると非難し合っていた。
- AFP
南米から発砲があった
ドミンゲスが、アルゼンチンの日程要求に応じようとしないスペインの姿勢は不戦敗に等しいと示唆したことで、議論は専門的な意見の相違から、あからさまな嘲笑へと一変した。彼はアルゼンチン人に対し、欧州サッカーを絶対的な基準と見なすのをやめるよう促し、アルビセレステが今や大陸間カップの誰もが認めるところの王者であると主張した。
「不戦勝が適用されれば、君たちはファイナリッシマの2連覇王者だ」とドミンゲスはDSportsに語った。「そしてもう一つ。自分を信じなければならない。隣の芝生がいつも青く見えるわけではない。さらに言えば、隣人の芝生はそれほど青くないと信じなければならない」
その後、ラジオ・ラ・レッドのインタビューで、彼はスペインが事実上トロフィーを放棄したと主張する姿勢をさらに強めた。「君はどこの国の人だ？アルゼンチン人なら、おめでとう。我々はフィナリッシマの2連覇を達成した。彼らは現れさえしなかったのだから。」
予定の調整が険悪な空気に変わる
この試合の中止は当初、UEFAによって示唆されていた。UEFAは、サンティアゴ・ベルナベウでの注目の一戦を含む複数の提案をアルゼンチンサッカー協会（AFA）が拒否したことを非難した。欧州サッカー連盟によると、アルゼンチン側は中立地での開催や2試合制での対戦案を拒否し、その結果、解決不能な行き詰まりに陥ったという。
「最初の案は、当初の予定通りマドリードのサンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムで試合を行い、スタジアム内のサポーターを50対50で割り当てるというものだった。これは、このような権威あるイベントにふさわしい世界クラスの舞台を提供するはずだったが、アルゼンチン側はこれを拒否した」とUEFAは声明で述べた。
「第2の案は、フィナリッシマを2試合制で行うことでした。第1戦を3月27日にサンティアゴ・ベルナベウで、第2戦をUEFA EUROおよびコパ・アメリカ2028開催前の国際試合期間中にブエノスアイレスで行うというもので、マドリードでの試合においてもサポーターを50対50で割り当てるという条件でした。この案もまた拒否されました。」
- Getty
中立地帯をめぐる紛争
アルゼンチンの立場からすれば、マドリードでの試合開催を拒否したのは、スポーツの公正性を守るためだった。 AFA（アルゼンチンサッカー協会）とCONMEBOL（南米サッカー連盟）は、スペインが関与する試合において、マドリードは真に中立な会場とは見なせないため、同地での開催は「スポーツの公平性の原則」に欠けるものになると主張した。AFAは3月31日にローマでの開催には前向きだったが、スペインサッカー連盟（RFEF）は、バルセロナとアトレティコ・マドリードに所属する主力選手の多くが、その数日後にリーガ・エスパニョーラで対戦することになるため、これを拒否した。
「CONMEBOLとAFAは、常に『フィナリッシマ』を中立の会場で開催したいという意向を繰り返し表明しており、UEFAからマドリード開催を強く求められた末、提案された会場を受け入れた」と、AFAはプレスリリースで述べた。
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