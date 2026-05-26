「我々は2人の国際的スターを獲得した」：フロレンティーノ・ペレス会長の対抗馬が、レアル・マドリードで大胆な移籍を約束

リケルメは「シャビとは面識がないが、彼は素晴らしいプロフェッショナルだ。選手として伝説的存在であり、レバークーゼンの監督としても歴史に残る偉業を成し遂げた。彼を招聘したのは正しかった。解任したのは間違いだが、プロジェクトは3か月で実現できるものではない」と語った。

ペレス会長の下、不安定なクラブ運営が彼に必要な時間を奪い、周囲に悪影響を与えた。「マドリードのファンは、その手法やタイミング、そして何よりも彼にチームを率いる権限を与えなかったことに失望していると思う」とリケルメは語った。

さらに、アルヴァロ・アルベロアを内部昇格させたことについても「構想の欠如」と断じた。アルベロアの起用が実験だったかと問われると、会長候補は「おそらくそうだろう。その時点では適任ではなかったのだ」と答えた。この重要な局面では、「基準を打ち立て、尊敬される」監督が必要だと結んだ。