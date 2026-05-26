スペインの日刊紙ABCのインタビューで、リケルメは「我々は2人の国際的なスター選手を獲得した」と語った。
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「我々は2人の国際的スターを獲得した」：フロレンティーノ・ペレス会長の対抗馬が、レアル・マドリードで大胆な移籍を約束
大統領候補は、それが大まかな口頭合意なのか、署名済みの契約なのかという質問に具体的に答えた。 「私が会長になれば、2人の国際的な大スターがレアル・マドリードでプレーすることで合意している。彼らは短期・中期・長期のスポーツプロジェクトに不可欠だ」と述べ、当選すれば2人のトップ選手がサンティアゴ・ベルナベウに移籍する契約を得ていると明言した。
ただし、リケルメは2人の正体を明かさなかった。マドリディスタが2週間以内にその名前を知れるか問われると、「おそらく、そうなるだろう」と答えた。
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レアル・マドリード：リケルメ、モウリーニョ監督の復帰を批判
リケルメはクラブの現状を総括し、過激な言葉でレアル・マドリード首脳陣を批判した。彼によれば、この世界的なクラブはDNAを失った。「ファンとして言わせれば、現在クラブにはヒエラルキー、プロ意識、価値観、そしてレアル・マドリードとは何かという感覚が欠けている」
彼は特にペレス体制下のスポーツ運営、中でも元監督シャビ・アロンソとの軋轢を問題視している。 ジョゼ・モウリーニョの復帰は選択肢ではないと断言。成功はしたが、クラブには持続的なプロジェクトが必要で、「一時的な応急措置」は不要だ。一方で、レバークーゼンを優勝させたアロンソの解任は、現経営陣の大きな過ちだと主張した。
リケルメ、レアル・マドリードでのアロンソの退団とアルベロアの就任を批判
リケルメは「シャビとは面識がないが、彼は素晴らしいプロフェッショナルだ。選手として伝説的存在であり、レバークーゼンの監督としても歴史に残る偉業を成し遂げた。彼を招聘したのは正しかった。解任したのは間違いだが、プロジェクトは3か月で実現できるものではない」と語った。
ペレス会長の下、不安定なクラブ運営が彼に必要な時間を奪い、周囲に悪影響を与えた。「マドリードのファンは、その手法やタイミング、そして何よりも彼にチームを率いる権限を与えなかったことに失望していると思う」とリケルメは語った。
さらに、アルヴァロ・アルベロアを内部昇格させたことについても「構想の欠如」と断じた。アルベロアの起用が実験だったかと問われると、会長候補は「おそらくそうだろう。その時点では適任ではなかったのだ」と答えた。この重要な局面では、「基準を打ち立て、尊敬される」監督が必要だと結んだ。
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クロップがレアル・マドリードへ？「もちろん候補の一人だ」
この会長候補は、将来を見据えて監督陣の刷新を主張。ユルゲン・クロップの起用も検討している。リケルメは「クロップは素晴らしい。2021年からそう言ってきた。優れた経営者であり監督だが、他にも候補はいる」と語った。 ただ彼は現在レッドブルに所属しているので、数日様子を見よう。それでも、いつか必ずレアル・マドリードの監督になってほしい」
同時に、ペレス体制下で続いた暫定対応や方針欠如の時代は終わらせると断言。監督人事での実験は許されないと強調した。「クラブは実験のためにあるのではない。明確な方針を持たずに2シーズンも過ごす余裕はレアル・マドリードにはない。私が『最高の才能を招き入れなければならない』と言うとき、それはあらゆるポジションで最高の人材が必要だという意味だ」と結んだ。
レアルに新会長が誕生するのか？
ペレス会長は5月中旬の記者会見で報道陣を強く批判し、クラブへの「中傷キャンペーン」を主張した。その後、会長選の再選挙が決定された。対抗馬としてリケルメ氏が初めて立候補した。
具体的な投票日は未定で、火曜日に選挙管理委員会が正式発表する。リケルメは6月7日（日）に歴史的判断が下されると見込んでいる。