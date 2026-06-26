「我々は食い尽くされてしまった」：ユルゲン・クロップ監督がドイツ代表の闘志欠如を厳しく批判。

チームは度重なるボールロストで自滅した。クロップ監督は「彼らは冷静だが、位置取りを間違えると大惨事だ」と指摘した。自身もナーゲルスマンの後任候補に挙げられている。さらに「ヴィルツとムシアラはあちこちにいたが、ボールを失うたびに周囲に味方がいなかった」とポジショニングの問題も強調した。

サッカーには「情熱、激しさ、感情が不可欠だ。単なる『キック』なら、遠くまで行けない」とクロップ監督は語った。