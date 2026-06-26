「今こそペースを上げ、少なくとも同じ強さで戦わねばならない。1対1で圧倒された」と、MagentaTVの解説者はグループリーグ最終戦でエクアドルに1–2で敗れた後に批判した。
AFP
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「我々は食い尽くされてしまった」：ユルゲン・クロップ監督がドイツ代表の闘志欠如を厳しく批判。
チームは度重なるボールロストで自滅した。クロップ監督は「彼らは冷静だが、位置取りを間違えると大惨事だ」と指摘した。自身もナーゲルスマンの後任候補に挙げられている。さらに「ヴィルツとムシアラはあちこちにいたが、ボールを失うたびに周囲に味方がいなかった」とポジショニングの問題も強調した。
サッカーには「情熱、激しさ、感情が不可欠だ。単なる『キック』なら、遠くまで行けない」とクロップ監督は語った。
クロップへの批判：「我々は食い尽くされた」
トーマス・ミュラーは「ナイーブさ」とまで語った。ワールドカップ王者アルゼンチンは「より狡猾なレベルでプレーしている。我々のボール保持は中途半端で、ボールを失うと痛い目を見る」と述べた。
2014年大会で共に優勝したチームメイト、マッツ・フンメルスは「守りを固めるなら中盤が積極的に攻め、相手にプレッシャーをかけるべきだ。それが今のチームには欠けている。連携だけでなく意欲とキャラクターの問題だ」と指摘した。 「それを実行できるドイツ人選手はいる。しかし、今のチームはそこが少々臆病だ」