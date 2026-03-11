「我々は違法行為など一切行っていない！」－ピエロ・ヒンカピー、4冠獲得を目指すアーセナルの「退屈な」戦術を擁護

クラブのセットプレー能力を支える統計は驚異的で、リーグ戦58得点のうち約38％がこうした場面から生まれている。この効率性は、専門コーチのニコラス・ホベルが指揮する集中トレーニングの直接的な成果であり、同コーチの指導によりコーナーキックからの最多得点記録を更新し、セットプレー10得点到達最速チームとなった。

ヒンカピーは外部からの注目を認めつつも、チームの集中力を強調し「我々は細部にまで注意を払っている。セットプレーの強さは欧州中で話題だ。これはニコ・ホベルセットプレーコーチとの日々のトレーニングの成果だ」と説明した。さらに「うるさく聞こえるかもしれないが、結果が示す通り、我々全員がコーナーキックやフリーキックからの得点を強く望んでいる」と付け加えた。