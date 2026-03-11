Getty Images Sport
翻訳者：
「我々は違法行為など一切行っていない！」－ピエロ・ヒンカピー、4冠獲得を目指すアーセナルの「退屈な」戦術を擁護
アーセナルの戦術転換と優勝への野望
ヒンカピーは、ミケル・アルテタ監督率いるクラブのフィジカル重視の戦術に対する批判の高まりについて言及した。ロンドンを本拠地とするチームは現在、プレミアリーグ30試合を終えて首位を7ポイント差で独走しているが、伝統的な流れるようなサッカーを放棄したことで厳しい批判に直面している。
24歳の選手は、アルテタ監督とチームが優位を維持するためにルールを曲げているという主張を即座に否定した。現在の勢いを支える執拗なモチベーションについて説明し、ヒンカピーは『Sport Bild』誌にこう語った。「我々の勝利への意志が完璧主義者たらしめている」
- Getty Images
ニコラス・ホベルのセットプレーへの影響
クラブのセットプレー能力を支える統計は驚異的で、リーグ戦58得点のうち約38％がこうした場面から生まれている。この効率性は、専門コーチのニコラス・ホベルが指揮する集中トレーニングの直接的な成果であり、同コーチの指導によりコーナーキックからの最多得点記録を更新し、セットプレー10得点到達最速チームとなった。
ヒンカピーは外部からの注目を認めつつも、チームの集中力を強調し「我々は細部にまで注意を払っている。セットプレーの強さは欧州中で話題だ。これはニコ・ホベルセットプレーコーチとの日々のトレーニングの成果だ」と説明した。さらに「うるさく聞こえるかもしれないが、結果が示す通り、我々全員がコーナーキックやフリーキックからの得点を強く望んでいる」と付け加えた。
美しいサッカーよりも結果を優先する
国際的なスター選手は、自らの成功を支える手法について依然として謝罪の意思を示さず、最終的には美学よりも結果が重要だと強調している。アーセナルが20年ぶりのリーグ優勝を目指す中、チームはマンチェスター・シティとの過酷な優勝争いにおいて「目的が手段を正当化する」と固く信じている。
戦術論争の核心に触れ、センターバックはトロフィー獲得こそが唯一の重要指標であるという考えを再確認した。「私にとって最も重要なのは、成功を収め、その過程で違法行為を行わないことだ」とヒンカピーは主張した。彼は「常に美しく勝てるわけではない」と付け加え、率直に結論づけた。
- Getty Images Sport
エミレーツでの準優勝の呪いを打ち破る
アルテタ監督はチームをリーグ最強の守備陣へと変貌させ、伝説の「無敗のチーム」時代とは一線を画す成果を上げた。アーセン・ヴェンゲル監督が率いた攻撃的な美学で名高いチームは、あの歴史的シーズンでコーナーキックからの得点がわずか6点に留まったが、現在のチームはその数字を完全に凌駕し、セットプレーから22得点を挙げている。
3年連続の2位という悔しさを噛みしめたチームは、ついに頂点に立つためなら手段を選ばない覚悟だ。今月末に決勝を控えるカラバオカップに加え、チャンピオンズリーグやFAカップの制覇すら視野に入れている。ヒンカピー監督はこの粘り強い戦術を過去の成功例に照らして正当化し、「時には賢く戦い、許される限界まで挑まねばならない」と語った。 度胸が求められる。二冠を達成したシーズン、我々の試合は全てが美しいものとは限らなかったが、勝利を収めたのだ」と語った。
広告