AFP
翻訳者：
「我々は運が良かった！」ルイス・エンリケ、チャンピオンズリーグでの見事な勝利にもPSGのスター選手たちに激怒
PSG指揮官が警告を発する
エンリケ監督はチームに対し、マンチェスター・シティに4-2で勝利したチャンピオンズリーグの試合では「運が良かった」と警告した。前半終了までに3点のリードを築いたものの、指揮官は後半に入ってからのチームの出来に不満を示した。
勝利から2日後に語ったスペイン人指揮官は、好結果によって後半のチームの集中力低下を覆い隠すことはできないとの姿勢を示した。欧州の最高レベルで戦う上では、試合をコントロールし続けることが極めて重要だと強調した。
- AFP
主導権を求める要求
記者会見で報道陣に対応したエンリケは、十分なリードを奪っているときこそ、チームは試合展開をもっとうまく管理しなければならないと強調した。また、実力の高い相手に勢いを与える危険性を指摘した。
混乱した後半を振り返り、エンリケは「この試合では幸運だった」と語ったと、『Football365』が伝えた。「このレベルのアウェー戦で勝ちたいなら、試合を通してもっと安定したプレーをしなければならない」
「そうでなければ、相手に巻き返され、自分たちより多くのゴールを奪われかねない。前半終了時に大きな差があったため、後半は大荒れになった。私はあのような後半は好きではない。試合をコントロールしたい」
狂乱の中の勇気
エンリケは後半のパフォーマンスを厳しく批判した一方、前半にチームが見せた勇敢さを称えた。特に、激しいプレッシャーを受けながらボールをつないで奪った先制点について、「見事なプレー」だったと評価した。
「この試合、あるいはこの3年間で一つ挙げるとすれば、選手たちが常に積極的かつ勇敢にプレーできることだ。特にアウェーではそうだ」と述べ、チームは「決して恐れない」と強調した。
- AFP
PSGの今後は？
シティに勝利したパリ・サンジェルマン（PSG）は、2試合で勝ち点6を獲得し、チャンピオンズリーグの順位表で首位に立った。PSGは次のリーグ・アンのストラスブール戦に向けて準備を進めている。エンリケ監督率いるチームは現在、リーグ戦6試合で勝ち点11を獲得し、6位につけている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。