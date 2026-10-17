エンリケ監督はチームに対し、マンチェスター・シティに4-2で勝利したチャンピオンズリーグの試合では「運が良かった」と警告した。前半終了までに3点のリードを築いたものの、指揮官は後半に入ってからのチームの出来に不満を示した。

勝利から2日後に語ったスペイン人指揮官は、好結果によって後半のチームの集中力低下を覆い隠すことはできないとの姿勢を示した。欧州の最高レベルで戦う上では、試合をコントロールし続けることが極めて重要だと強調した。