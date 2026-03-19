「我々は誰をも恐れない」――ハリー・ケイン、レアル・マドリード対バイエルンの一戦に向け意気込む。チームはジュード・ベリンガムとキリアン・エムバペを打ち破れると確信している

試合後、ケインは準々決勝を見据え、記者団に次のように語った。「我々は誰をも恐れない。もちろん、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦するとなれば、厳しい試合になるだろう。我々は激しい戦いに備えなければならない。その準備はできている。今シーズンはこれまで順調にやってきている。このままの調子で続けていくだけだ。」

バイエルンのチームメイトであるトム・ビショフもケインの意見に同調し、次のように付け加えた。「素晴らしい試合になることを楽しみにしている。両チームとも手強い相手だ。我々は誰をも恐れていない。だから、素晴らしい試合になるはずだ！」