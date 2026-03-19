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「我々は誰をも恐れない」――ハリー・ケイン、レアル・マドリード対バイエルンの一戦に向け意気込む。チームはジュード・ベリンガムとキリアン・エムバペを打ち破れると確信している
ケインが2得点を挙げ、バイエルンがアタランタに大勝
バイエルン・ミュンヘンは、チャンピオンズリーグのラウンド16でアタランタを圧倒した。イタリアでの第1戦を6-1で制したブンデスリーガ王者は、アリアンツ・アレーナでの第2戦でも4-1で勝利し、ベスト8進出を確実なものにした。ケインはこの第2戦で2得点を挙げ、チャンピオンズリーグ通算50得点を達成した。 バイエルンは準決勝進出をかけてレアル・マドリードと対戦することになり、欧州の強豪同士による壮絶な一戦が繰り広げられることになりそうだ。
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ケインがレアル・マドリードに警告を発する
試合後、ケインは準々決勝を見据え、記者団に次のように語った。「我々は誰をも恐れない。もちろん、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦するとなれば、厳しい試合になるだろう。我々は激しい戦いに備えなければならない。その準備はできている。今シーズンはこれまで順調にやってきている。このままの調子で続けていくだけだ。」
バイエルンのチームメイトであるトム・ビショフもケインの意見に同調し、次のように付け加えた。「素晴らしい試合になることを楽しみにしている。両チームとも手強い相手だ。我々は誰をも恐れていない。だから、素晴らしい試合になるはずだ！」
コンパニー、「特別な」試合になると予想
バイエルンの監督、ヴィンセント・コンパニは、バイエルン対マドリードの試合が記憶に残る一戦になると予想している。彼は記者団に対し、「両クラブにとって、すべてが大きな意味を持つと思います。現時点でどちらが最強のチームかというのは、実は全く重要ではありません。 両クラブの歴史は信じられないほど豊かであり、ピッチ上の才能は、私の見解では、非常に特別なものになるだろう。正直なところ、レアル・マドリードについてはこう言わざるを得ない。レベルが上がれば、彼らはさらに良くなる。だからこそ、私は最高峰の試合になることを期待している。中立のファンを含め、ファンにとって素晴らしい試合になることを願っている。もちろん、最終的には我々が勝ちたいと思っている。」
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バイエルン対レアル・マドリードの対戦成績
バイエルンは今シーズン、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグで絶好調だが、レアル・マドリードとの対戦ではここ最近、苦戦を強いられている。 レアル・マドリードは、チャンピオンズリーグの過去4回のノックアウトステージでの対戦で勝利を収めており、直近では2023-24シーズンの準決勝で合計スコア4-3で勝利している。両クラブの直接対決の成績でもマドリードが優勢で、28試合中13勝を挙げており、バイエルンの11勝を上回っている。
バイエルンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは記者団に対し、チームがレアル・マドリードに勝利する時が来たと語った。「レアル・マドリードと我々――それは壮絶な対決だ。近年のノックアウトステージでは、彼らに度々敗退させられてきた。今こそ状況を変え、準決勝に進出する時だ。選手たちも私も、レアルとの試合を心待ちにしている。」
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