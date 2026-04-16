「我々は誰にでも勝てる！」――ハリー・ケイン、CL準決勝を控えPSGに警告

チャンピオンズリーグ準決勝でパリ・サンジェルマンと対戦するバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインは、「チームは最高のタイミングでピークを迎えている」と語った。アリアンツ・アレーナで行われたレアル・マドリード戦を4－3で制し、2試合合計6－4で勝ち上がった直後、彼は「この舞台で誰にも負けない」と確信を示した。

試合後、ケインは「レアル・マドリードに勝てば大きな自信になる。一年間、どの大会でも戦ってきた。今こそ突き進む時だ」と語った。 我々は最高のパフォーマンスを発揮すれば誰にでも勝てると感じているし、次のラウンドではその姿勢が必要になる。PSGはヨーロッパ屈指の強豪だからだ。」