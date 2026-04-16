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「我々は誰にでも勝てる！」――ハリー・ケイン、CL準決勝を控えPSGに警告
ケインがPSGに警告
チャンピオンズリーグ準決勝でパリ・サンジェルマンと対戦するバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインは、「チームは最高のタイミングでピークを迎えている」と語った。アリアンツ・アレーナで行われたレアル・マドリード戦を4－3で制し、2試合合計6－4で勝ち上がった直後、彼は「この舞台で誰にも負けない」と確信を示した。
試合後、ケインは「レアル・マドリードに勝てば大きな自信になる。一年間、どの大会でも戦ってきた。今こそ突き進む時だ」と語った。 我々は最高のパフォーマンスを発揮すれば誰にでも勝てると感じているし、次のラウンドではその姿勢が必要になる。PSGはヨーロッパ屈指の強豪だからだ。」
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イングランド代表キャプテンにとって記録的な夜
ケインにとって、これは歴史的な夜となった。7得点が飛び交う激戦で決めたゴールにより、彼は2022-23シーズンのアーリング・ハーランド以来、欧州主要5リーグでシーズン50得点を達成した初の選手となった。この好調が、シーズン終盤のバイエルンの3冠への望みを繋いでいる。
32歳のケインは、レアル・マドリード戦5試合連続で得点またはアシストを記録し、スペインの巨人にとって厄介な存在となった。大舞台でも冷静に仕事をこなし、バイエルンの欧州最高峰大会22回目の準決勝進出を牽引した。
レアル・マドリード、ミュンヘンで完敗
エドゥアルド・カマヴィンガが2度の警告で退場し、試合の流れは一変した。1枚目はジャマル・ムシアラへのファウル、2枚目はボールを保持して素早い再開を妨げたため。終盤にはアウェイチームの苛立ちが爆発し、ベンチから抗議したアルダ・ギュレルも一発退場となった。
「試合を通して不利な判定が続いたが、ルールはルールだ」とケインは語り、「あれは明らかなイエローカードだった。私もキャリアで影響を受けた判定を何度か受けている。審判は判断を下さなければならないし、今日は我々に有利だった」と続けた。
- AFP
バイエルン、史上初の3冠を狙う
準決勝進出を決めたバイエルンは、一時的に国内に焦点に戻す。今週末のシュトゥットガルト戦でブンデスリーガ優勝を決め、さらにバイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝も控える。
「今週末にリーグ優勝を決め、その勢いでカップ戦準決勝に臨みたい」とケインは語った。「大事な試合はまだ多く、目標も山積みだ」。この勢いが続けば、ケインは自身の輝かしい個人成績にふさわしい欧州タイトルをようやく獲得できるかもしれない。