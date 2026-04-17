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「我々は誇りを持って戦った」― レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ敗退について、ジュード・ベリンガムが語った。
レアル・マドリード、チャンピオンズリーグで痛恨の敗北
ベリンガムは、アリアンツ・アレーナで混乱した水曜の夜を振り返った。 レアル・マドリードはバイエルン・ミュンヘンに2戦合計6－4で敗れ、チャンピオンズリーグを去った。この日の試合も4－3で落とした。終盤、アウェーチームはエドゥアルド・カマヴィンガがフリーキックの遅延で2枚目のイエローを受け突然崩れた。アルダ・ギュレルとキリアン・エムバペが活躍したが、この退場が接戦を決定づけ、ドイツのクラブが相手の欧州での夢を打ち砕いた。
ベリンガムがファンに心温まるメッセージを送る
イングランド代表の彼はインスタグラムに投稿し、痛ましい敗退への率直な思いを綴った。サポーターの献身を称え、クラブに明るい未来があると約束した。
彼は心からの声明でこう綴った。「力及ばずとも、我々は誇りを持って戦った。マドリディスタの皆さん、期待を裏切ってしまい申し訳ない。それでも皆さんの応援に感謝している。輝かしい日は必ず戻る。今シーズンを力強く締めくくるだけだ。ハラ・マドリード。」
国内で惨憺たる戦いが続いている。
欧州での敗退により、王者の今シーズンはさらに暗転した。チームはスーパーコパ決勝でバルセロナに2-3で敗れ、コパ・デル・レイでもラウンド16でアルバセテに敗退している。 シーズン序盤にはシャビ・アロンソ監督が辞任し、後任にアルバロ・アルベロアが就いたが、チーム状態は改善していない。リーグでもバルセロナに9ポイント差をつけられ、残る7試合で巻き返しを図らなければならない。
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レアル・マドリードの将来はどうなるのか？
レアル・マドリードは火曜日にホームでアラベスと対戦する。欧州カップ戦の敗退を悔やんでいる暇はない。リーグで順位を落としたチームは、優勝の望みを繋ぐために勝ち点3が必須だ。