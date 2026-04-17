イングランド代表の彼はインスタグラムに投稿し、痛ましい敗退への率直な思いを綴った。サポーターの献身を称え、クラブに明るい未来があると約束した。

彼は心からの声明でこう綴った。「力及ばずとも、我々は誇りを持って戦った。マドリディスタの皆さん、期待を裏切ってしまい申し訳ない。それでも皆さんの応援に感謝している。輝かしい日は必ず戻る。今シーズンを力強く締めくくるだけだ。ハラ・マドリード。」



