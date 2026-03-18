「我々は脅威となる」――エディ・ハウ監督、チャンピオンズリーグ決勝戦でニューカッスル・ユナイテッドが「萎縮することはない」とバルセロナに警告

第2戦を前に、ハウ監督は選手たちが欧州トップレベルのサッカーがもたらすプレッシャーにすでに慣れていることを強調した。「試合の規模に怯えていてはならないし、我々はそうはならないと思う。多くの選手がこれまで数多くの試合を経験しており、その環境に慣れ親しんでいる」と監督は断言した。

第1戦では、セント・ジェームズ・パークでの試合終了間際にヤマルのPKにより勝利を逃したが、ハウ監督は第2戦に自信を持って臨む意向を示し、勝利すれば自身のキャリアにおける最大の勝利になると語った。「おそらくそうなるだろうね。だが、それは結果の話であり、今は準備段階にあるので、あまり重要ではない。我々はゲームプラン、戦術の実行、そして個々のパフォーマンスが適切なレベルにあることを確実にしなければならない。 週末には（サンダーランドとの）またしても極めて重要な試合が控えているので、選手たちに過度なプレッシャーをかけたくはない。ただ、彼らには自分たちのできる限りの最高のパフォーマンスを発揮してほしいだけだ。

「チームには多くの代表選手が在籍しているので、戦力不足は問題にならないと思う。相手に脅威を与えられる選手は十分にいる。試合を楽しむつもりだが、結果を出せてこそ真に楽しめるものだ。そのための態勢は整っているし、選手たちの自信も今シーズンで最も高いレベルにあるだろう。」