AFP
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「我々は脅威となる」――エディ・ハウ監督、チャンピオンズリーグ決勝戦でニューカッスル・ユナイテッドが「萎縮することはない」とバルセロナに警告
カタルーニャでの歴史的な夜
ニューカッスルは、ハウ監督が以前「クラブ史上最大の試合」と表現した一戦に臨むため、カンプ・ノウへと遠征する。セント・ジェームズ・パークでの緊迫した1-1の引き分けを経て、両チームの勝敗は五分五分となっている。あの試合では、マグパイズが歴史的な勝利まであと数秒というところまで迫っていたが、終盤にラミネ・ヤマルのPKが決まり、バルセロナが引き分けに持ち込んだ。 ホームでバルサと対戦するという困難な任務にもかかわらず――ホームチームは過去10回のノックアウトステージで、アウェイでの引き分け後にすべて勝ち上がっている――ニューカッスルは意気揚々と現地入りした。週末のチェルシー戦での1-0勝利がチームに自信を与え、今季最高のコンディションにある。彼らは、第1戦に敗れた後、バルセロナを敗退させた史上4チーム目のイングランドのクラブとなることを目指している。
- Getty Images Sport
ハウがジャイアンツに警告を発した
第2戦を前に、ハウ監督は選手たちが欧州トップレベルのサッカーがもたらすプレッシャーにすでに慣れていることを強調した。「試合の規模に怯えていてはならないし、我々はそうはならないと思う。多くの選手がこれまで数多くの試合を経験しており、その環境に慣れ親しんでいる」と監督は断言した。
第1戦では、セント・ジェームズ・パークでの試合終了間際にヤマルのPKにより勝利を逃したが、ハウ監督は第2戦に自信を持って臨む意向を示し、勝利すれば自身のキャリアにおける最大の勝利になると語った。「おそらくそうなるだろうね。だが、それは結果の話であり、今は準備段階にあるので、あまり重要ではない。我々はゲームプラン、戦術の実行、そして個々のパフォーマンスが適切なレベルにあることを確実にしなければならない。 週末には（サンダーランドとの）またしても極めて重要な試合が控えているので、選手たちに過度なプレッシャーをかけたくはない。ただ、彼らには自分たちのできる限りの最高のパフォーマンスを発揮してほしいだけだ。
「チームには多くの代表選手が在籍しているので、戦力不足は問題にならないと思う。相手に脅威を与えられる選手は十分にいる。試合を楽しむつもりだが、結果を出せてこそ真に楽しめるものだ。そのための態勢は整っているし、選手たちの自信も今シーズンで最も高いレベルにあるだろう。」
トリッピアーが、その驚くべき道のりを振り返る
キエラン・トリッピアーにとって、この一戦はアトレティコ・マドリードから加入して以来、4年間にわたるプロジェクトの集大成となる。今夏で契約が満了するこのベテランDFは、降格争いをしていた時期にこのクラブに加入した自身の決断が、これほど重要なチャンピオンズリーグの試合によって正当化されたと語った。 「アトレティコを去った時は批判された。様々な理由で多くの否定的な声があったが、私には私の理由があった。そしてこの試合が、その決断を少しは正当化してくれる」とディフェンダーは語った。「後悔はない。サッカーにおけるどんな決断に対しても、後悔したことは一度もない。
「正直なところ、我々がチャンピオンズリーグに出場するとは思ってもみなかった。それなのに、今や2度もここに来ることができた。カップ戦の決勝も2度あった。こここそが我々が目指す場所だ。数多くの特別な瞬間があった。1万人の『ジョーディーズ』が駆けつけてくれることこそがすべてを物語っている。彼らは苦しい局面でも我々を支えてくれたのだ。」
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今シーズンの行方を左右するダブルヘッダー
バルセロナでの試合結果が、ニューカッスルの近年の歴史において最も重要な週の一つとなるこの週の勢いを左右することになる。この欧州での決戦直後、マグパイズは週末にライバルであるサンダーランドとの「重大な」タイン・ウェア・ダービーに備えなければならないため、ハウ監督は選手のコンディション管理において微妙なバランス感覚が求められることになる。
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