「我々は素晴らしいチーム精神を持っている」――ベンジャミン・セスコはデビューシーズンで「多くのことを学んだ」と語り、マンチェスター・ユナイテッドでのタイトル獲得を目指す。

プレミアリーグに慣れたセスコは、オールド・トラッフォードにトロフィーをもたらしたいと語った。昨夏RBライプツィヒから加入したマンチェスター・ユナイテッドのストライカーは、チームが数シーズン以内に主要タイトルを争う才能とメンタリティを備えていると確信している。

スロベニア代表はスカイ・スポーツにこう語った。「チームはよくやっている。まだ数試合あるが、順調だ。団結力も高い。トロフィーを勝ち取りたい。そのためには努力が必要だが、私たちはできると信じている。」