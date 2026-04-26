AFP
翻訳者：
「我々は素晴らしいチーム精神を持っている」――ベンジャミン・セスコはデビューシーズンで「多くのことを学んだ」と語り、マンチェスター・ユナイテッドでのタイトル獲得を目指す。
セスコに栄光の兆し
プレミアリーグに慣れたセスコは、オールド・トラッフォードにトロフィーをもたらしたいと語った。昨夏RBライプツィヒから加入したマンチェスター・ユナイテッドのストライカーは、チームが数シーズン以内に主要タイトルを争う才能とメンタリティを備えていると確信している。
スロベニア代表はスカイ・スポーツにこう語った。「チームはよくやっている。まだ数試合あるが、順調だ。団結力も高い。トロフィーを勝ち取りたい。そのためには努力が必要だが、私たちはできると信じている。」
- IMAGO / Pro Sports Images
キャリックでの生活
1月にキャリックが暫定監督に就任して以来、クラブの雰囲気は一変。元MFの指揮下でリーグ12試合中8勝を挙げ、ユナイテッドはシーズン序盤には想像できなかったCL出場圏内まで迫っている。
「経験豊富な選手や優れたスタッフから多くを学んでいます」とイングランド1年目を振り返ったセスコは、「街も気に入っています。ウィンウィンですね」と続けた。
22歳の彼は公式戦で10得点をマークするなど、個人としても好成績を残している。
守備陣の補強が戻る
マンチェスター・ユナイテッドは月曜、ホームでブレントフォードを迎える。キャリック監督は守備の布陣に頭を悩ませている。2試合の出場停止を終えたハリー・マグワイアは復帰可能だ。トップ4争いを続けるチームにとって、これは待望の選択肢となる。
ただ、リサンドロ・マルティネスは依然として出場停止で、今夏加入したレニー・ヨロは試合直前にコンディションをチェックする予定だ。キャリック監督は先発を発表する前に医療報告を待つ。
- Getty Images Sport
勢いを維持する
ユナイテッドは暫定監督下での上昇が一時的でないことを示したい。セスコが称えたチームワークと成果の向上を基盤に、来季のタイトル争いに繋げるため、今季を力強く締めくくる。
ブレントフォード戦の後、リヴァプール、サンダーランド、ノッティンガム・フォレスト、ブライトンとの試合でシーズンを締めくくる。