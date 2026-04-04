「我々は無敵だ」――バイエルン・ミュンヘンが終了間際の決勝点で勝利した後、レナート・カールがレアル・マドリードに挑発的なメッセージを送る

バイエルンは土曜日のブンデスリーガでフライブルクを相手に劇的な3-2の勝利を収めた。試合終了まで20分を切った時点で0-2とリードを許していたが、終盤に逆転劇を演じた。トーマス・ビショフが81分に鮮やかなロングシュートを決め、92分には同点ゴールを挙げた。そして99分、アルフォンソ・デイヴィスの低いクロスをカールが押し込み、勝利を決定づける劇的な幕切れとなった。

このスリリングな勝利は、火曜日にチャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードと対戦するバイエルンにとって、欧州の決戦を控えた絶好の自信となるものだ。