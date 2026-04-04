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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Ahmed Refaat

翻訳者：

「我々は無敵だ」――バイエルン・ミュンヘンが終了間際の決勝点で勝利した後、レナート・カールがレアル・マドリードに挑発的なメッセージを送る

バイエルン
レナート・カール
SCフライブルク 対 バイエルン
SCフライブルク
ブンデスリーガ
レアル・マドリー 対 バイエルン
レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ

バイエルン・ミュンヘンの若手選手、レナート・カールは、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグのビッグマッチを控え、チーム内の雰囲気が「無敵」だと語った。この18歳の選手は土曜日の試合でヒーローとなり、フライブルク戦での劇的な逆転勝利を決めるアディショナルタイムの決勝ゴールを挙げた。

  • 終盤の劇的な展開で、カールが逆転勝利を決めた

    バイエルンは土曜日のブンデスリーガでフライブルクを相手に劇的な3-2の勝利を収めた。試合終了まで20分を切った時点で0-2とリードを許していたが、終盤に逆転劇を演じた。トーマス・ビショフが81分に鮮やかなロングシュートを決め、92分には同点ゴールを挙げた。そして99分、アルフォンソ・デイヴィスの低いクロスをカールが押し込み、勝利を決定づける劇的な幕切れとなった。

    このスリリングな勝利は、火曜日にチャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードと対戦するバイエルンにとって、欧州の決戦を控えた絶好の自信となるものだ。

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    レアル・マドリードへの挑発的なメッセージ

    サンティアゴ・ベルナベウでの一戦を目前に控え、カールはフライブルクでの勝利が、チームに絶好の心理的な後押しをもたらしたと確信している。準々決勝第1戦において、現欧州王者と対戦する準備を進める中、チーム内の自信は最高潮に達している。

    チームの雰囲気について、カールは次のように語った。「ロッカールームでもその話題が出た。この勝利は我々に大きな自信を与えてくれた。非常に重要なことだった。今の我々は無敵だと感じている。」

  • コンパニーがチームの粘り強さを称賛

    パフォーマンスは完璧とは程遠かったものの、ヴィンセント・コンパニー監督は選手たちが示した粘り強さを即座に称賛した。このベルギー人指揮官は、勝ち点3を獲得できたことに大いに満足している一方で、フライブルクがアグレッシブなプレスとホームのサポーターの後押しで、アウェイチームを非常に苦しめたことを認めた。

    コンパニ監督は、このような劇的な勝利は、楽な勝利よりもチームワークの面ではより価値があることが多いと主張した。「すべての試合を3-0や4-0といった『シャンパン・フットボール』で勝つことはできない。シーズンを通じて、こうした感情を経験しなければならない」と、39歳の監督は試合後の記者会見で語った。

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    カールの夢が叶った

    カールにとって、決勝ゴールは彼がずっと願っていた瞬間だった。ベテランのスター選手たちが突破口を見出せずに苦しむ中、彼はその穴を埋める活躍を見せ、今やスタメンの座を確固たるものにした。

    「最高に嬉しい。信じられない気分だ。決勝戦で決勝ゴールを決めて、ユニフォームを脱ぎ捨てる姿をずっと頭の中に描いていた。幸運にもそれが実現して、本当に素晴らしい気分だ。今日はゴールを決めるという予感がしていた。それが現実となり、完璧だった」と、カールは自身の活躍を振り返りながら語った。

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