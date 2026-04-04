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「我々は無敵だ」――バイエルン・ミュンヘンが終了間際の決勝点で勝利した後、レナート・カールがレアル・マドリードに挑発的なメッセージを送る
終盤の劇的な展開で、カールが逆転勝利を決めた
バイエルンは土曜日のブンデスリーガでフライブルクを相手に劇的な3-2の勝利を収めた。試合終了まで20分を切った時点で0-2とリードを許していたが、終盤に逆転劇を演じた。トーマス・ビショフが81分に鮮やかなロングシュートを決め、92分には同点ゴールを挙げた。そして99分、アルフォンソ・デイヴィスの低いクロスをカールが押し込み、勝利を決定づける劇的な幕切れとなった。
このスリリングな勝利は、火曜日にチャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードと対戦するバイエルンにとって、欧州の決戦を控えた絶好の自信となるものだ。
- AFP
レアル・マドリードへの挑発的なメッセージ
サンティアゴ・ベルナベウでの一戦を目前に控え、カールはフライブルクでの勝利が、チームに絶好の心理的な後押しをもたらしたと確信している。準々決勝第1戦において、現欧州王者と対戦する準備を進める中、チーム内の自信は最高潮に達している。
チームの雰囲気について、カールは次のように語った。「ロッカールームでもその話題が出た。この勝利は我々に大きな自信を与えてくれた。非常に重要なことだった。今の我々は無敵だと感じている。」
コンパニーがチームの粘り強さを称賛
パフォーマンスは完璧とは程遠かったものの、ヴィンセント・コンパニー監督は選手たちが示した粘り強さを即座に称賛した。このベルギー人指揮官は、勝ち点3を獲得できたことに大いに満足している一方で、フライブルクがアグレッシブなプレスとホームのサポーターの後押しで、アウェイチームを非常に苦しめたことを認めた。
コンパニ監督は、このような劇的な勝利は、楽な勝利よりもチームワークの面ではより価値があることが多いと主張した。「すべての試合を3-0や4-0といった『シャンパン・フットボール』で勝つことはできない。シーズンを通じて、こうした感情を経験しなければならない」と、39歳の監督は試合後の記者会見で語った。
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カールの夢が叶った
カールにとって、決勝ゴールは彼がずっと願っていた瞬間だった。ベテランのスター選手たちが突破口を見出せずに苦しむ中、彼はその穴を埋める活躍を見せ、今やスタメンの座を確固たるものにした。
「最高に嬉しい。信じられない気分だ。決勝戦で決勝ゴールを決めて、ユニフォームを脱ぎ捨てる姿をずっと頭の中に描いていた。幸運にもそれが実現して、本当に素晴らしい気分だ。今日はゴールを決めるという予感がしていた。それが現実となり、完璧だった」と、カールは自身の活躍を振り返りながら語った。