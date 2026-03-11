AFP
翻訳者：
「我々は準備ができていなかった」―ミケル・アルテタ監督、アーセナル選手を「緊迫感の欠如」と痛烈に批判。バイエル・レバークーゼンがセットプレーからのゴールでアーセナルに自らが用いた戦術の代償を味わわせる
アルテタ、致命的な守備のミスを悔やむ
試合後の記者会見で、アルテタ監督はチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でバイエル・レバークーゼンに1-1の引き分けに終わったことへの不満を表明した。アウェーチームは後半開始直後にロベルト・アンドリッチがコーナーキックから得点を挙げ、監督は自チームの致命的な集中力の欠如を指摘した。これはセットプレーの場面で相手チームが狙うことで知られる、まさに自チームの弱点であった。
守備のミスに焦点を当て、準備不足について遠慮なく指摘した。「そこには常に二つの側面がある。一つは相手が弱点を突いたこと、両局面での注意力の欠如や緊迫感の不足だ。もう一つは我々自身だ。なぜなら我々は知っていた。先週末の試合から三つの異なる場面を三つのクリップで示したのに、準備ができておらず、やられてしまった」
- Getty Images Sport
ハーヴェーツが感動的な復帰を果たす
後半の大半で苦戦を強いられたアウェーチームだったが、ハヴェルツが古巣相手に命綱となるゴールを決めた。ドイツ人攻撃手は途中出場のノニ・マドゥエケが勝ち取った後半終了間際のPKを自信を持って決め、来週ロンドン北部で行われる再戦に向けて全てを懸けた勝負に持ち込んだ。
監督はこの特別な夜にフォワードが示した冷静さに満足していた。「彼の落ち着きは素晴らしかった。サッカーは不思議なゲームで、特別な物語を生む。彼が長い時を経て古巣に戻り、かつて所属したクラブで、しかもここに来て重要なゴールを決めた。これは大きな瞬間だと思う」とアルテタ監督は述べ、続けてこう付け加えた。「感情的に、我々が何をすべきかを理解していた点が良かった」
サカが攻撃的な脅威として投入された
ブカヨ・サカが同点を目指す最中に交代させられた際には疑問の声が上がったが、マドゥエケが決勝PKを獲得したことでこの大胆な戦術変更は実を結んだ。監督はこの交代を擁護し、終盤のレバークーゼンの堅固な守備ブロックを崩すには異なるタイプの攻撃的脅威が必要だったと主張した。
交代理由について説明したアルテタ監督は、このウインガーの即効性を称賛した。「我々には別の何かが必要だと考え、ノニは貢献し真の脅威となっていた。そこで交代を決断した」と語った。 「全く驚きはない。それが彼の最大の長所だからだ。彼は非常に勇敢にそれを実行し、ノニは真の脅威だ。必要な時にその能力を持つ選手がいて、彼がそうした形で介入できることは、彼への大きな称賛に値する」
- Getty Images Sport
創造的な閃きが足りない
前半を通して、イングランドのチームはボール支配率で優勢でしたが、決定的なラストパスを繰り出すのに苦労しました。アルテタ監督は、キャプテンのマーティン・オデゴールが不在であることを強調し、攻撃陣は効率を大幅に改善しなければ前進できないと認めました。
「マーティンは異なる資質を持っているが、我々には多くの才能ある選手たちがいる。多くのアクションの実行は、明らかに別のレベルで行わなければならない」と彼は結論付けた。「ボックス内やその周辺で、もっと多くの脅威を作り出したい。しかし今日は、多くの場面でそれができなかった。それはサッカーの一部だ。その後、反応しなければならない。特に、ボールを奪い返した後、我々はあまりにも多くのスペースを与えてしまった」
広告