後半の大半で苦戦を強いられたアウェーチームだったが、ハヴェルツが古巣相手に命綱となるゴールを決めた。ドイツ人攻撃手は途中出場のノニ・マドゥエケが勝ち取った後半終了間際のPKを自信を持って決め、来週ロンドン北部で行われる再戦に向けて全てを懸けた勝負に持ち込んだ。

監督はこの特別な夜にフォワードが示した冷静さに満足していた。「彼の落ち着きは素晴らしかった。サッカーは不思議なゲームで、特別な物語を生む。彼が長い時を経て古巣に戻り、かつて所属したクラブで、しかもここに来て重要なゴールを決めた。これは大きな瞬間だと思う」とアルテタ監督は述べ、続けてこう付け加えた。「感情的に、我々が何をすべきかを理解していた点が良かった」