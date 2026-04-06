「我々は満足していない」――ロメル・ルカクはナポリのオファーを断り、「代償を払うことになる」と警告。クラブ幹部はストライカーとの確執を認めた。

月曜日、ルカク不在のナポリはACミランを1-0で下し、重要な勝利を収めた。前半は互角だったが、79分にマッテオ・ポリターノが決勝点。ナポリは65点で2位に浮上し、ミランは63点で3位に後退した。

ルカク不在の攻撃陣を任されたのはブラジル人FWジョヴァンニ・エルナンデスで、試合前マンナ監督は彼を信頼していると語った。

「1月に獲得したのはストライカーが必要だったからで、彼は今日の先発に値する」とマンナは語った。さらに「このための補強だ。ピッチでの努力は我々を安心させる」と続けた。 多くの選手が欠けても常に適応し戦ってきた。復帰組の加わりを喜びたい」