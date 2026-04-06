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「我々は満足していない」――ロメル・ルカクはナポリのオファーを断り、「代償を払うことになる」と警告。クラブ幹部はストライカーとの確執を認めた。
ルカク、ナポリの信頼を取り戻すために奮闘中
代表戦期間中に練習を欠席し物議を醸したルカクは、ナポリ首脳陣の信頼を取り戻すという難題に直面している。ベルギー代表を離脱した31歳のストライカーは、クラブの帰国要請を無視したとされ、ナポリは公式声明で練習不参加を報告した。
本人は状況を説明し、クラブへの忠誠を主張したが、その訴えはほとんど効果をもたらさなかった。
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マンナ、ルカクへの懲戒処分を認める
月曜日の夕方、ナポリのスポーツディレクター、マンナはACミラン戦を前にルカクの不在について言及し、クラブ内の緊張は頂点に達した。代表戦後にイタリアへ戻らなかったベルギー人FWは、パルテノーペイ首脳から厳しい批判を受けている。
DAZNの取材にマンナは、ストライカーの行動とクラブの立場について率直に語った。「状況は極めて明白だ。ロメルは代表チームに行くべきだった。彼は我々の意向に反してベルギーに残り、トレーニングを続けた。ナポリで話し合いたかったが実現せず、我々は不満だ。それでもチームへの敬意が最優先だ。 1週間後には戻ってくると信じているし、当然罰則はある。だがサッカーは続く。今日の試合ではジョヴァンネが起用される」とマンナは語った。
ルカク不在の中、ナポリがミランに勝利した
月曜日、ルカク不在のナポリはACミランを1-0で下し、重要な勝利を収めた。前半は互角だったが、79分にマッテオ・ポリターノが決勝点。ナポリは65点で2位に浮上し、ミランは63点で3位に後退した。
ルカク不在の攻撃陣を任されたのはブラジル人FWジョヴァンニ・エルナンデスで、試合前マンナ監督は彼を信頼していると語った。
「1月に獲得したのはストライカーが必要だったからで、彼は今日の先発に値する」とマンナは語った。さらに「このための補強だ。ピッチでの努力は我々を安心させる」と続けた。 多くの選手が欠けても常に適応し戦ってきた。復帰組の加わりを喜びたい」
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優勝争い再燃か？
ナポリはセリエA首位のインテルに7ポイント差があるものの、残り7試合。アントニオ・コンテ監督は優勝争いの復帰を明言しなかった。
「信じられるかどうかではない。我々は極めて現実的にならなければならない。ミスを犯さず、相手がミスをするのを何度も期待しなければならない。インテルの現状を見れば、厳しい戦いになる。 最後までアクセルを踏み続け、スクデットを守り抜く誇りを持つべきだ。スーパーカップは制し、現在2位。チャンピオンズリーグも重要だが、まずはこの勢いを維持する。」