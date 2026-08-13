アーセナルのアルテタ監督が、才能ある10代MFルイス＝スケリーを巡る移籍憶測について言及した。19歳のイングランド代表は最近、プレミアリーグのライバルであるチェルシーとユナイテッドへの驚きの移籍と結びつけられていた。

しかし、このやや奇妙な移籍話には信ぴょう性がほとんどないようだ。ルイス＝スケリーはエミレーツ・スタジアムに残留し、アルテタ監督の下で成長を続けると広く見られている。現時点で、この若手が実際に北ロンドンを離れることを望んでいる兆候はない。さらに、アーセナルにも下部組織出身のこの選手を移籍市場に出す意思はまったくない。