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「我々は注目を集めている」 ミケル・アルテタ、マイルズ・ルイス＝スケリーへのライバルクラブの関心はアーセナルにとって「良い兆候」と主張
アルテタ、ルイス＝スケリーの移籍の噂に言及
アーセナルのアルテタ監督が、才能ある10代MFルイス＝スケリーを巡る移籍憶測について言及した。19歳のイングランド代表は最近、プレミアリーグのライバルであるチェルシーとユナイテッドへの驚きの移籍と結びつけられていた。
しかし、このやや奇妙な移籍話には信ぴょう性がほとんどないようだ。ルイス＝スケリーはエミレーツ・スタジアムに残留し、アルテタ監督の下で成長を続けると広く見られている。現時点で、この若手が実際に北ロンドンを離れることを望んでいる兆候はない。さらに、アーセナルにも下部組織出身のこの選手を移籍市場に出す意思はまったくない。
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ライバルクラブからの移籍関心は前向きな兆候だ
最近の移籍報道について問われたミケル・アルテタ監督は、当該選手の近い将来について詳しく語ることは避けた。その代わり、このスペイン人指揮官は、主要なライバルから注目を集めていることは、むしろクラブにとって良い評価だとの見方を示した。アーセナルの直近のコモとの親善試合後に語った同監督は、この才能ある10代の選手を称賛。外部からの関心は、若い選手たちが高いレベルでプレーしていることを示しているにすぎないと説明した。
「彼はとても感情を表に出す選手だ。ピッチ上であらゆるジェスチャーをしていた時のことを思い出してほしい」と、アルテタ監督はファブリツィオ・ロマーノが伝えた。「私はいかなる憶測についても話すつもりはない。もし我々の選手たちに憶測があるのだとすれば、それは良い兆候だ。つまり、我々が注目を集めており、彼らが良い仕事をしているということだからだ」
ルイス＝スケリーが中盤で印象的な活躍を見せる
この若きMFは、コモとの1-1の引き分けでネットを揺らし、改めてその計り知れないポテンシャルを示した。今後の過酷なシーズンに向けて、アーセナルで重要な役割を担うことが期待されている。
昨季は多くの人が予想したほど出場機会は多くなかったものの、ルイス＝スケリーはシーズン終盤に中盤で継続して起用されると見事なパフォーマンスを披露した。その印象的な活躍は、アーセナルが終盤戦で好調を維持し、最終的にプレミアリーグ優勝を果たすうえで極めて重要だった。さらに、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝でも非常に完成度の高いプレーを見せた。
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若手選手はアーセナル残留へ
欧州の多くの強豪クラブがルイス＝スケリーの獲得を喜んで受け入れるのは間違いないが、退団の可能性は極めて低い。これほど将来有望な才能がプレミアリーグの直接的なライバルに加入するようなことがあれば、アーセナルのサポーターが激怒するのは間違いない。
移籍のうわさもひとまず収まったように見える中、ルイス＝スケリーは定期的にトップチームで出場機会を確保することに集中することになる。アルテタ率いる野心的なアーセナルのスカッドにおいて、重要な戦力としての地位をさらに確立することを目指すはずだ。
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