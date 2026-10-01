『ジ・オーバーラップ』で語ったネヴィルは、この問題が大会の世界的な評判に与えた深刻なダメージについて、容赦なく持論を展開した。ネヴィルは「背筋が冷える思いだ。ぞっとする。祝うような話ではない。イタリアサッカーはこの25年間で計り知れないほどの打撃を受けてきた。かつてユヴェントスと対戦した時のことだが、以前にも触れたように、当時からこれは正しくないと感じていた。プレミアリーグでも同じことが起きると言っているわけではないが、私たちは常にプレミアリーグには非常に大きな誠実性があり、基準を作るようなリーグで、汚職や詐欺、ドーピングスキャンダル、八百長、審判スキャンダルがあるのは他のリーグだと思ってきた。だが、今やそれがこの国に来ている。今やこのリーグに来ている。これはこの国、そして世界における私たち最大の輸出品だ。世界を回ってリヴァプールやマンチェスター・ユナイテッド、アーセナルの話をすれば、結局はプレミアリーグの話になる。世界のどこで出身を伝えても、人々が何より語るのはプレミアリーグだ。そして今、私たちは泥を塗られているところだ」と述べた。