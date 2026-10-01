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「我々は泥に引きずり込まれている」 ガリー・ネビル氏、マンチェスター・シティ有罪評決後にイングランドサッカーがイタリアのような衰退に直面すると警告
ネヴィル、プレミアリーグの公平性に懸念
今週、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務違反に関する全ての訴追で有罪と認定されたことが明らかになったことを受け、ギャリー・ネヴィルが強い懸念を示した。この裁定では、同クラブが2009年から2018年にかけて財務状況を9億ポンド超水増ししていたと詳細に示された。
ネヴィルは、この事態がイングランドサッカー界にとって極めて深刻だと認め、イタリアを揺るがし、ユヴェントスのタイトル剥奪と降格につながった悪名高い2006年のカルチョポリ事件と即座に比較した。マンチェスター・シティは引き続き疑惑を否定している。
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泥を塗られた
『ジ・オーバーラップ』で語ったネヴィルは、この問題が大会の世界的な評判に与えた深刻なダメージについて、容赦なく持論を展開した。ネヴィルは「背筋が冷える思いだ。ぞっとする。祝うような話ではない。イタリアサッカーはこの25年間で計り知れないほどの打撃を受けてきた。かつてユヴェントスと対戦した時のことだが、以前にも触れたように、当時からこれは正しくないと感じていた。プレミアリーグでも同じことが起きると言っているわけではないが、私たちは常にプレミアリーグには非常に大きな誠実性があり、基準を作るようなリーグで、汚職や詐欺、ドーピングスキャンダル、八百長、審判スキャンダルがあるのは他のリーグだと思ってきた。だが、今やそれがこの国に来ている。今やこのリーグに来ている。これはこの国、そして世界における私たち最大の輸出品だ。世界を回ってリヴァプールやマンチェスター・ユナイテッド、アーセナルの話をすれば、結局はプレミアリーグの話になる。世界のどこで出身を伝えても、人々が何より語るのはプレミアリーグだ。そして今、私たちは泥を塗られているところだ」と述べた。
オーナー退任を求める声
マンチェスター・シティは依然として控訴に強い意欲を示しており、自らの潔白を証明する反論の余地のない証拠を持っていると主張している。しかし、ネビル氏はこの弁明を退け、勝ち点剥奪やタイトルの取り消しだけでは到底不十分だと強調した。その上でネビル氏は、クラブ上層部に対する究極の制裁を科すべきだと訴えた。
ネビル氏はさらに、「公正な処分と言える唯一のものは、極めて大きな結果を伴うものだ。最大の結果とは、オーナーを排除することだろう。マンチェスター・シティの立場なら、私が本当に懸念する唯一の結果はそれだ。しかし、フットボール界にいて結果について考えるなら、これまで目にしてきたような産業レベルの財政的ドーピング以上に深刻なものがあるだろうか。しかも彼らは有罪と認定されているのだから」と付け加えた。
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マンチェスター・シティは今後どうなる？
マンチェスター・シティは、有罪評決に対する控訴を正式に提出する期限を金曜日まで与えられている。法廷闘争が激化する中、プレミアリーグには最終的かつ拘束力のある結論を示すことへの極めて大きな圧力がかかっており、それは最終的にイングランドサッカーの長期的な将来と健全性を左右することになる。
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