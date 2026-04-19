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「我々は決して諦めない！」――ミケル・アルテタ監督は、マンチェスター・シティ戦で痛恨の敗北を喫しても、選手たちが「今、より優勝を確信している」と断言した。
アルテタ、敗戦から自信を見出す
エルリング・ハーランドの後半弾でマンチェスター・シティが勝利。アーセナルとの差は3ポイントに縮まった。シティは1試合未消化で、中日のバーンリー戦に勝てば得失点差で逆転可能だ。それでもアルテタ監督は動じない。
「今日思ってるし、水曜日も1週間前も思っていた。毎日選手を見て、私たちのレベルを知っているからだ」とアーセナル監督は話した。「でも今日、もっと確信が必要なら、彼らは確信を深めたはずだ。ロッカールームでも話題になった。
「今は新たなリーグ戦だ。彼らには1試合未消化がある。我々は3ポイントリードし、残り5試合ある。だから、まだ決まっていない。我々は止まらないし、また進む。間違いない」
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エティハドでの逃したチャンス
アーセナルは闘志を見せたが、決定力不足で敗れた。ホームのライアン・シェルキが先制し、カイ・ハヴェルツがジャンルイジ・ドンナルンマのミスを突いて同点とした。しかしハヴェルツはその後、優勝争いを左右する2度のヘディングをゴール前にて外した。
アルテタ監督は「勝利を目指してここに来た」と語った。「3日前からメッセージは明確だった。勝利を掴めるエリアに試合を運ぶ準備をしてきたし、それはできた。開始早々の失点で精神的に追い込まれたが」 我々はそれを成し遂げた。つまり、我々がそのレベルにあることを証明したのだ。しかし現実として、今日の試合では両ペナルティエリア内でのプレーに差があり、それが勝敗を分けた要因だった。」
士気を高める必要はない
アーセナルは直近6試合で4敗し、メンタル面が疑問視されている。しかしアルテタ監督は、残り5試合で士気を高める必要はないと即座に否定した。
「残り5試合でプレミアリーグを制し、チャンピオンズリーグ決勝に進める選手を選べというなら、私は家にいるべきだ」とアルテタ監督は断言した。「そんなことは一度もない。必要ない。困難な時も、だ」
- AFP
アーセナルにとっての最終カウントダウン
アーセナルは来週末のニューカッスル戦を前にチームを立て直す必要がある。優位はシティに傾いたが、アルテタ監督は若手が終盤のプレッシャーに屈しないとの自信を示した。「今は新たなリーグだ。何も決まっていない」と語った。
さらにアーセナルはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝も控え、国内と欧州の2冠を狙う。