「我々は決して諦めない！」――ミケル・アルテタ監督は、マンチェスター・シティ戦で痛恨の敗北を喫しても、選手たちが「今、より優勝を確信している」と断言した。

エルリング・ハーランドの後半弾でマンチェスター・シティが勝利。アーセナルとの差は3ポイントに縮まった。シティは1試合未消化で、中日のバーンリー戦に勝てば得失点差で逆転可能だ。それでもアルテタ監督は動じない。

「今日思ってるし、水曜日も1週間前も思っていた。毎日選手を見て、私たちのレベルを知っているからだ」とアーセナル監督は話した。「でも今日、もっと確信が必要なら、彼らは確信を深めたはずだ。ロッカールームでも話題になった。

「今は新たなリーグ戦だ。彼らには1試合未消化がある。我々は3ポイントリードし、残り5試合ある。だから、まだ決まっていない。我々は止まらないし、また進む。間違いない」