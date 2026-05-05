月曜日のエバートン戦で3－3の引き分けに終わり、マンチェスター・シティのプレミアリーグ連覇は大きく遠のいた。

ホームのヒル・ディキンソン・スタジアムで悔しい引き分けとなったが、ドクは2得点を挙げ、終盤の同点弾で逆転負けを回避した。

この引き分けで、ミケル・アルテタ率いるアーセナルは5ポイント差の首位を維持し、20年ぶりの優勝へ大きく前進した。それでもドクは「優勝争いは終わっていない」と強調。シーズン終盤へ、シティにはまだ勝ち抜く意地があると語った。