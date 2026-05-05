Getty Images Sport
翻訳者：
「我々は決して諦めない」― マンチェスター・シティが5ポイント差に後退する中、ジェレミー・ドクがアーセナルに優勝への強気な警告を発した。
ドクが1点を奪い返したが、シティは順位を落とした
月曜日のエバートン戦で3－3の引き分けに終わり、マンチェスター・シティのプレミアリーグ連覇は大きく遠のいた。
ホームのヒル・ディキンソン・スタジアムで悔しい引き分けとなったが、ドクは2得点を挙げ、終盤の同点弾で逆転負けを回避した。
この引き分けで、ミケル・アルテタ率いるアーセナルは5ポイント差の首位を維持し、20年ぶりの優勝へ大きく前進した。それでもドクは「優勝争いは終わっていない」と強調。シーズン終盤へ、シティにはまだ勝ち抜く意地があると語った。
- Getty Images Sport
アーセナルのリードに屈しない
引き分けに終わった試合後、ドクは失望を隠さなかったが、すぐに北ロンドンのチームに反骨のメッセージを送った。
「痛いよ、もちろん痛いさ」とドクは語った。「こういう試合に勝つことがどれほど重要かは分かっている。僕たちは諦めなかったし、これからも諦めるつもりはない。まだ試合は残っている。最後まで戦い抜き、最終的に勝ち点を数えることになるだろう」
守備の課題が露呈した一戦で、彼の2得点は数少ない光明だった。それでも彼はチームの精神力が勝敗を分ける鍵だと信じ、「失望はしているが、まだ終わっていない。我々は諦めない」と語った。
グアルディオラ率いるチームには過酷なスケジュールが待ち受けている
過密日程のシティは巻き返しが難しい。ペップ率いるチームは16日で5試合を戦う。土曜にはホームでブレントフォードを迎える。複数タイトルを狙うだけに、選手層が試される。
「試合は多いしスケジュールも過密だけど、前を向くだけだ」とドクは語った。
- Getty Images Sport
2つのトロフィー獲得が依然として最優先である
プレミアリーグだけでなくFAカップでも優勝争いを続けるシティは、5月16日にチェルシーと決勝戦を迎える。ドクは、高圧的な状況での経験が回復に重要だと強調した。「我々は2つの大会に残っており、決勝を控えている。 全員がこのような状況に置かれた経験があり、3日おきの試合にも慣れている。最も重要なのは、精神的にも肉体的にも回復することだ」と、このウイングは説明した。