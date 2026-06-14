「熱く議論はするが、何よりもその情熱を伝えることが大切だ。私たちはこのチームの熱烈なファンであり、スポーツについては戦術や内容を事実に基づいて議論している」とトーマス・ミュラーはMagentaTVのドイツ対キュラソー戦ワールドカップ開幕戦事前特集で語った（SPOXのライブティッカーはこちら）。 ただ、僕たちには皮肉が混じることも。それが意図せず波紋を呼ぶこともあるが、それを利用するのは他の人たちだ。だから姿勢は曲げない。 チームを全力で支持し、良い結果を願っている。同時に、少しは楽しい雰囲気も作りたい」と2014年ワールドカップ優勝者は語った。
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「我々は決して屈しない」：トーマス・ミュラー、自身とユルゲン・クロップのユーモアあふれる解説スタイルへの批判を一蹴。
謝罪や訂正、あるいは行き過ぎだったという認めの言葉を期待していた人がいるなら、その期待は裏切られた。 「我々は姿勢を曲げない。だがチームを100%支持している」とミュラーは語り、「3日前に話し合い、選択肢を示した。今は試合を楽しみにしている」と笑って締めくくった。
クロップも笑いながら「スタメンには大満足だ」と念を押した。彼は「議論は我々が始めたものではない。我々はチーム内の選択肢について話しているのだ」と付け加えた。
専門家はどれくらいのジョークを言っていいのだろうか？クロップとミュラー：いいよ！
ワールドカップ開幕前、クロップ監督のジョークが波紋を呼んだ。MagentaTVのインタビューで「幸いにも代表チームを組んでいるのはナーゲルスマンだ。まだね」と発言。ミュラーは笑いながら「今は6月だ。君は9月にいるじゃないか」と返した。
これは明らかに冗談だったが、気にする人ならスポーツジャーナリズムの常套手段を皮肉ったものと解釈できたかもしれない。代表監督への批判には聞こえなかった。
それでも土曜の記者会見で、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは2人のテレビ解説者のジョークについて2つの質問を受けた。ヒューストンでの1問目は逆質問でかわしたが、英国人記者が追及し、詳しく説明せざるを得なくなった。
「ドイツには多くの専門家がいる。トーマスもユルゲンもクールな男たちだ」とナゲルスマンは語った。彼はあまり好意的ではなかったが、その態度は堂々としていた。「彼らはサッカー界で大きな成功を収めてきた。彼らが何を話そうと自由だ。 そういうものさ」と語った。ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスも「クロップの言動はナゲルスマンにとって楽な状況ではない」と指摘した。W杯が早期に終わればクロップが後任候補とされるだけに、状況は微妙だ。
この構図には火種が潜むが、クロップは土曜に批判ではなく成功を願っていると明言していた。
「真剣に受け止められない」。シュテファン・エフェンベルクとアンドレアス・メラーが、ユーモアなくクロップを批判。
しかしドイツのベテランTV解説者シュテファン・エフェンベルクとアンドレアス・メラーは、日曜日のSport1『Doppelpass』でユーモアなく鋭い口調でクロップを批判した。「そんな発言は許されない。失礼で、どう受け取られるか分かりきっている。絶対にすべきではない。 クロップがドイツ代表監督で、背後で同じことが起きたなら、彼も笑えないだろう」とメラーは語った。彼はそもそもクロップやミュラーの軽妙な解説スタイルを評価していない。「まるで『ガウディマックス』だ。2文に1文がジョークで、客観性が欠けている」と90年W杯優勝者は述べた。
エフェンベルクも同意し、「数百万の視聴者がいる前でそんな発言は許されない。最後に笑いを取っても同じことだ。冗談は一人でバーで飲む時にすべきで、公共の場では絶対に避けるべきだ」と語った。