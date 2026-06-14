「我々は決して屈しない」：トーマス・ミュラー、自身とユルゲン・クロップのユーモアあふれる解説スタイルへの批判を一蹴。

ワールドカップ開幕前、クロップ監督のジョークが波紋を呼んだ。MagentaTVのインタビューで「幸いにも代表チームを組んでいるのはナーゲルスマンだ。まだね」と発言。ミュラーは笑いながら「今は6月だ。君は9月にいるじゃないか」と返した。

これは明らかに冗談だったが、気にする人ならスポーツジャーナリズムの常套手段を皮肉ったものと解釈できたかもしれない。代表監督への批判には聞こえなかった。

それでも土曜の記者会見で、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは2人のテレビ解説者のジョークについて2つの質問を受けた。ヒューストンでの1問目は逆質問でかわしたが、英国人記者が追及し、詳しく説明せざるを得なくなった。

「ドイツには多くの専門家がいる。トーマスもユルゲンもクールな男たちだ」とナゲルスマンは語った。彼はあまり好意的ではなかったが、その態度は堂々としていた。「彼らはサッカー界で大きな成功を収めてきた。彼らが何を話そうと自由だ。 そういうものさ」と語った。ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスも「クロップの言動はナゲルスマンにとって楽な状況ではない」と指摘した。W杯が早期に終わればクロップが後任候補とされるだけに、状況は微妙だ。

この構図には火種が潜むが、クロップは土曜に批判ではなく成功を願っていると明言していた。