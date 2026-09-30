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「我々は止めた」 バルセロナが夏の移籍市場でインテル主将ラウタロ・マルティネスの獲得に失敗した理由をジョアン・ラポルタが明かす
バルセロナのストライカー探し
バルセロナは今夏の移籍市場で、ロベルト・レヴァンドフスキの長期的な後継者を探していた。 フリアン・アルバレス獲得の可能性がある取引で問題に直面した後、カタルーニャのクラブはマルティネスへと焦点を移した。スポーツディレクターのデコが早い段階で接触を開始し、正式オファーに向けた道筋を整えた。
その後、ラポルタが交渉を自ら主導した。バルセロナの会長は、29歳のFWを巡る取引について話し合うため、インテルの会長ベッペ・マロッタに直接連絡を取った。しかし、イタリア王者はこの動きを即座に拒否し、主将は完全に非売品だと宣言した。
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ラポルタ、インテルの強硬な姿勢に敬意
『コリエレ・デッロ・スポルト』の取材に応じたラポルタは、この移籍が破談に終わった経緯を説明した。マロッタの揺るがない姿勢を前に断念を認める一方で、アルゼンチン代表FWを称賛した。
「彼は信じられない選手だ。何としてでも逃したくなかった」とラポルタは語った。「そこで私はマロッタ会長に電話したが、彼はその選手は売りに出していないと言った」
ラポルタは、マルティネスがバルセロナ加入に前向きだったことを示唆した一方で、選手本人の意向だけでクラブの意思に反して移籍を実現させることはできないとも認めた。
「インテルは我々に『ノー』を突きつけた。だから我々も、いずれにせよ去るかどうかを決めるのは選手ではないと伝えた。なぜならインテルが彼を引き留めたかったからだ」と付け加えた。「だからこそ、私が非常に敬意を抱いているベッペ・マロッタへの敬意から、我々はそこで止まり、それで終わった」
マルティネス、バルセロナからの正式な関心を認める
この獲得失敗は、攻撃の選択肢刷新を目指すバルセロナの継続的な取り組みを浮き彫りにしている。マルティネスへの高い評価はあったものの、バルセロナは最終的にインテルの立場を尊重し、イタリアの強豪との関係を維持するために獲得を断念した。
その後、マルティネスはグラン・ガラ・デル・カルチョで話した際に、バルセロナからの関心があったことを認めた。このFWは、インテルへの将来を託す決断を下す前、カンプ・ノウ移籍が現実的な可能性だったと明かした。
「バルセロナに関する噂は本当だったが、最終的にはチームメートやファンとともにここに残りたいと思った」とマルティネスは明かした。「私にとってインテルは誇りであり、喜びであり、続けていきたいという気持ちそのものだ。私は再びここに残ることを選んだ。インテルで大きなことを成し遂げたい」
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ハフィーニャ、緊急のストライカー役で躍動
マルティネスがインテル残留の意思を固め、レヴァンドフスキがカンプ・ノウを去ったことで、バルセロナは内部で解決策を見いださざるを得なくなった。さらにその後、フェラン・トーレスがパリ・サンジェルマンへ移籍したことで、攻撃陣の層は著しく薄くなった。
もっとも、ハンジ・フリックにとっては幸運なことに、思いがけないヒーローが現れた。ラフィーニャは緊急措置としてストライカー起用され、その効果は絶大だ。今季はわずか8試合の出場で驚異の14ゴールを記録している。一方、マルティネスはイタリア王者の前線をけん引しながら、さらなるタイトル獲得を目指し続けることになる。
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