『コリエレ・デッロ・スポルト』の取材に応じたラポルタは、この移籍が破談に終わった経緯を説明した。マロッタの揺るがない姿勢を前に断念を認める一方で、アルゼンチン代表FWを称賛した。

「彼は信じられない選手だ。何としてでも逃したくなかった」とラポルタは語った。「そこで私はマロッタ会長に電話したが、彼はその選手は売りに出していないと言った」

ラポルタは、マルティネスがバルセロナ加入に前向きだったことを示唆した一方で、選手本人の意向だけでクラブの意思に反して移籍を実現させることはできないとも認めた。

「インテルは我々に『ノー』を突きつけた。だから我々も、いずれにせよ去るかどうかを決めるのは選手ではないと伝えた。なぜならインテルが彼を引き留めたかったからだ」と付け加えた。「だからこそ、私が非常に敬意を抱いているベッペ・マロッタへの敬意から、我々はそこで止まり、それで終わった」



