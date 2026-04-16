「我々は本当に馬鹿だ」：1.FCケルン会長、サイード・エル・マラについて突如明確に発言。

ここ数か月、19歳の同選手がシーズン後にFCを退団する可能性が高いことが明らかになってきた。とりわけブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが大幅な給与アップを条件に「エル・マラ」の獲得を狙っているとされる。 ケルンは冬に届いたイングランドからのオファーを拒否。それでもブライトンは諦めておらず、最近はチェルシーも関心を示している。

ストッベは「彼がさらに成長できる環境はここにもある」と語り、ケルンで次のステップを踏む可能性を示した。ドイツU-21代表のエル・マラは、2030年まで契約が残っており、昨夏3部のヴィクトリア・ケルンから加入したばかりだ。「彼は若く、才能に溢れている。 金銭面だけでなく環境も含めてオファーするつもりだ。彼にはまだ長期契約が残っている」とストッベは続けた。