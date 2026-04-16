「こんな素晴らしい選手を早々に手放すなんて、我々は正気じゃない」とストッベはポッドキャスト『L'Immo』で語り、エル・マラスの夏での退団は決まっていないと強調した。
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「我々は本当に馬鹿だ」：1.FCケルン会長、サイード・エル・マラについて突如明確に発言。
ここ数か月、19歳の同選手がシーズン後にFCを退団する可能性が高いことが明らかになってきた。とりわけブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが大幅な給与アップを条件に「エル・マラ」の獲得を狙っているとされる。 ケルンは冬に届いたイングランドからのオファーを拒否。それでもブライトンは諦めておらず、最近はチェルシーも関心を示している。
ストッベは「彼がさらに成長できる環境はここにもある」と語り、ケルンで次のステップを踏む可能性を示した。ドイツU-21代表のエル・マラは、2030年まで契約が残っており、昨夏3部のヴィクトリア・ケルンから加入したばかりだ。「彼は若く、才能に溢れている。 金銭面だけでなく環境も含めてオファーするつもりだ。彼にはまだ長期契約が残っている」とストッベは続けた。
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1. FCケルン：サイード・エル・マラは売却後、レンタル移籍する？
先日、『エクスプレス』紙は、特殊な移籍モデルによりエル・マラがもう1年ケルンに残る可能性を報じた。今夏に高額でプレミアリーグへ売却された後、来季レンタルでケルンに復帰するシナリオが有力だという。 この方式なら、エル・マラは慣れた環境で成長を続け、定位置を確保したまま貴重な経験を積める。
エル・マラはシーズン序盤から好パフォーマンスを見せ、11月にはドイツ代表に初招集されたが、まだ代表デビューはしていない。 W杯招集を見据えたナゲルスマン監督は「クラブでレギュラーとしてプレーすることが先決」と述べ、その条件は直近5試合で3得点を挙げたエル・マラによってすでに満たされている。
現在は残留争いの終盤戦に集中するため、他クラブからのオファーを全て断っているという。 金曜には16位ザンクト・パウリ戦に勝てば残留へ大きく前進する。ハンブルクで勝利すれば残り4節で8点差をつけ、逆転される可能性はほぼなくなる。
サイード・エル・マラのプロキャリア
シーズン
クラブ
試合数（全大会合計）
ゴール／アシスト
2023/24
ヴィクトリア・ケルン（3. リーガ）
11
1 / 1
2024/25
ヴィクトリア・ケルン（3部リーグ）
34
13/5
2025/26
1. FCケルン（ブンデスリーガ）
31
11/4