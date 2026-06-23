「我々は期待に応えられなかった」――ケビン・デ・ブライネは、ワールドカップでの早期敗退の危機に直面し、ベルギー代表の「愚かなミス」を嘆いた。

デ・ブルイネとルカクの連携はベルギーの「黄金世代」を象徴してきたが、いまだ最高レベルで機能しているのか疑問の声も。ルカクはイラン戦（0-0）で得点を挙げられず、チャールズ・デ・ケテラールを先発に戻すべきとの声も高まっている。

ただ、デ・ブルイネは「僕とルカクが長年親しいのは皆が知っている。だが今はチームに集中する時だ。まだ期待に応えられていないが、そのレベルに達すると確信している」と語り、個人よりチーム優先を強調した。



