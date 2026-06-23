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「我々は期待に応えられなかった」――ケビン・デ・ブライネは、ワールドカップでの早期敗退の危機に直面し、ベルギー代表の「愚かなミス」を嘆いた。
レッド・デビルズ、調子の低迷に苦しむ
優勝候補のベルギーは、ルディ・ガルシア監督率いるチームでイラン、エジプトと連続引き分け。得点はエジプト戦でモハメド・ハニーが記録したオウンゴールのみ。
この結果についてデ・ブルイネは、守備のミスと集中力不足を率直に認めた。 「自分たちはいくつかの愚かなミスを犯し、過剰なプレッシャーを自分たちにかけてしまった」とデ・ブルイネは『ガゼッタ』紙に語った。「イラン戦では多くのシュートを放ったが、タレミのゴールがオフサイドと判定されたのは運が良かった。もっとバランスが必要で、ネガティブな考えは避けるべきだ。解決策を見つけるために話し合う必要がある」
個人の才能より経験を重視する
34歳のナポリのプレイメーカーは、自身と長年のチームメイトであるロメル・ルカクが全盛期を過ぎたことを認める。それでもベルギーがグループGを突破するには、2人のリーダーシップが不可欠だと語る。
「経験が、予想外の状況を乗り切る鍵だ」とデ・ブルイネは語る。「大舞台では感情が急変する。良い時も悪い時も、対応しなければならない。ここまで展開は速かった。パフォーマンスが振るわず士気も落ちた。だが、今こそより強い決意が必要だ」
注目を浴びるパートナーシップ
デ・ブルイネとルカクの連携はベルギーの「黄金世代」を象徴してきたが、いまだ最高レベルで機能しているのか疑問の声も。ルカクはイラン戦（0-0）で得点を挙げられず、チャールズ・デ・ケテラールを先発に戻すべきとの声も高まっている。
ただ、デ・ブルイネは「僕とルカクが長年親しいのは皆が知っている。だが今はチームに集中する時だ。まだ期待に応えられていないが、そのレベルに達すると確信している」と語り、個人よりチーム優先を強調した。
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ニュージーランドとの、絶対に勝たなければならない最終戦
ガルシア監督率いるチームは、グループリーグ最終戦でニュージーランドに勝てば決勝トーナメントに進める。バンクーバーのBCプレイスで行われる一戦では、リールのDFネイサン・ンゴイが出場停止で、試合は簡単ではない。オール・ホワイトズは最下位だが、イラン戦で2-2の引き分けに持ち込むなど粘りを見せた。
2022年の悪夢――決勝トーナメント進出を逃した失態――を繰り返さないため、ヨーロッパ勢には大きなプレッシャーがかかる。グループGをエジプトが首位でリードする中、ベルギーは数人のレジェンドにとっておそらく最後の大会で、W杯の夢を続けるためにこれ以上の「愚かなミス」は許されない。