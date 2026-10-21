ホームチームの激しいプレスが開始わずか79秒で混乱を招き、ペドリがボールを奪われた後、フヴィチャ・クヴァラツヘリアのシュートがポストを叩いた。その後、アウェーチームのGKジョアン・ガルシアはウスマン・デンベレのシュートを防ぎ、デンベレが負傷退場した後には、途中出場のフェラン・トーレスのシュートも2度阻止。一方、反対側のゴールではロシア人GKマトヴェイ・サフォノフがラフィーニャとフェルミン・ロペスのシュートを防いだ。

チームが大一番で力を発揮したことをPSG TVで振り返ったドゥエは、こう語った。「非常にレベルの高い試合になると分かっていた。僕たちはその挑戦に応え、素晴らしいサッカーを見せた。チャンスをものにできた。相手も得点できると分かっていたので、目標は相手より多くのゴールを決めることだった。質の高い相手だが、勝てたのは素晴らしいことだ」