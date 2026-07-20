スペインのワールドカップ優勝には物議を醸す場面もあった。決勝の120分間の緊張は式典にも及んだ。スペインがトロフィーを受け取る瞬間、アルゼンチンの数選手がステージに背を向けた。この仕草は世界中の注目を集めた。

この態度にスペイン代表団は不快感を示した。スペインは試合前、準優勝のアルゼンチンを称えて栄誉の列を作り拍手を送っていただけに、その落胆は大きかった。この場面はスタジアム内のサポーターだけでなく、世界中の視聴者にも鮮明に印象付けられた。