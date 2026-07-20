AFP
翻訳者：
「我々は手本だ」――ダニ・オルモ、W杯決勝の乱闘後、スペインの優勝式典を背を向けたアルゼンチンに「価値観」を巡る皮肉
物議を醸したジェスチャーがトロフィー授与式を台無しにした
スペインのワールドカップ優勝には物議を醸す場面もあった。決勝の120分間の緊張は式典にも及んだ。スペインがトロフィーを受け取る瞬間、アルゼンチンの数選手がステージに背を向けた。この仕草は世界中の注目を集めた。
この態度にスペイン代表団は不快感を示した。スペインは試合前、準優勝のアルゼンチンを称えて栄誉の列を作り拍手を送っていただけに、その落胆は大きかった。この場面はスタジアム内のサポーターだけでなく、世界中の視聴者にも鮮明に印象付けられた。
- AFP
オルモ氏、アルゼンチンの行動に鋭く反論
ミックスゾーンで取材に応じたオルモは、式典中のアルゼンチン代表の振る舞いについて問われると、冷静に答えた。「私たちには関係ありません。大切なのは、伝えるべき価値観です」と語り、騒動を軽視しつつもフェアプレーと相互尊重の姿勢を示した。
さらにオルモは、世界的な舞台でトップアスリートが負う責任を強調した。「私たちは多くの世代、多くの少年少女たちにとっての手本だ。彼らもまた、すべての人々にとって、より良い方向への手本となるべきだと思う。今はただ、この瞬間を楽しみたい」と語り、南米の選手たちに鋭いメッセージを送った。
試合後の暴力事件がイベントの雰囲気を台無しにした
トロフィー掲揚での冷遇は、混乱した試合の氷山の一角に過ぎなかった。試合終了直後、両チームは乱闘となり、雰囲気はさらに悪化した。ミッドフィルダーのレアンドロ・パレデスは、エリック・ガルシアの喉元をつかみガヴィを投げ倒し、ローマ所属の彼は即座にレッドカードをを受けた。
リオネル・メッシは優勝チームと握手を交わし称賛されたが、ナウエル・モリーナやエンツォ・フェルナンデスら多くのチームメイトは批判を受けた。リオネル・スカローニ監督率いるチームが示した攻撃的な姿勢は、技術で上回るスペイン代表に圧倒されたことへの反応だと見なされた。
- Getty Images Sport
FIFAによる厳しい制裁が迫っている
パレデスとモリーナが巻き込まれた試合後の乱闘は、FIFAから厳しい懲戒処分につながる可能性が高い。さらにアルゼンチンには、エンツォが試合終了間際に2度目の警告で退場し、出場停止となる見込みだ。一方、メッシは今大会がW杯最後の舞台との予想もあったが、代表としての今後についてはまだ明かしていない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。