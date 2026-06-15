モドリッチは現役続行を希望しつつ、来季の去就については言及を避けている。40歳のACミランのベテランは5度目のW杯を控え、個人的な節目の達成や契約交渉より代表での成功を優先すると明言した。

契約は今夏満了だが12カ月延長できるオプションがあり、W杯後に引退するという報道もある。

現時点で将来について語る用意はないとし、「チームを最大限サポートしたいので、今は大会に専念している」と語った。

代表通算200試合まであと2試合だが、今回の北米遠征を「ラストダンス」や「お別れツアー」とは捉えていないと強調した。