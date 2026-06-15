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「我々は恐れていない」―クロアチア代表兼ACミランの司令塔ルカ・モドリッチがイングランド戦への意気込みを語った。引退に関する質問には答えなかった。
ワールドカップに注目
モドリッチは現役続行を希望しつつ、来季の去就については言及を避けている。40歳のACミランのベテランは5度目のW杯を控え、個人的な節目の達成や契約交渉より代表での成功を優先すると明言した。
契約は今夏満了だが12カ月延長できるオプションがあり、W杯後に引退するという報道もある。
現時点で将来について語る用意はないとし、「チームを最大限サポートしたいので、今は大会に専念している」と語った。
代表通算200試合まであと2試合だが、今回の北米遠征を「ラストダンス」や「お別れツアー」とは捉えていないと強調した。
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イングランド戦への意気込み
クロアチアはグループステージ初戦でイングランドと対戦し、厳しい戦いが予想される。モドリッチはイングランドを「グループで最も強い相手」と位置付ける。だが彼は、「スリー・ライオンズ」のスター選手や優勝候補という肩書きにチームが怯むとの憶測を即座に否定した。
このベテランMFは挑戦を楽しみにしており、「どのチームも尊重するが、恐れない。ピッチで証明するだけだ。クロアチア国民を誇りに思わせたい」と語った。イングランドが優勝候補でも、モドリッチは自チームの経験が最高レベルで戦う原動力になると信じている。
単なる数合わせではない
2018年準優勝、2022年3位のクロアチアは、今回も期待以上の結果を狙う。モドリッチは「アメリカへは参加するためではなく、過去逃した優勝トロフィーを争うために来た」と語った。
「ここ数回のワールドカップでクロアチアの最大の強みは常に団結力だった。今回もそれは変わらない。我々は参加者や脇役ではない。チームが結束すれば誰とでも戦える」とモドリッチは語った。
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次世代を導く
チームが世代交代を進める中、モドリッチは自分を単なるプレイメーカーではなく、黄金世代と若手を結ぶ架け橋だと語る。彼の役割は、若手が重圧を感じず創造性を発揮できるよう支えることだと信じている。
「ベテランは若手に手を差し伸べ、成長を助け、経験や技術、人間性を伝えなければならない。若手が能力を自由に発揮できるよう支え、世代交代を進めつつ、過去2回のワールドカップのように勝利を続けていきたい」とモドリッチは語った。