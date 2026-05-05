シュマイケルは、サンダーランドの運命を大きく変えたシャカの活躍を、彼の不変の能力とピッチ上での影響力の証だと語った。ブラックキャッツは2025-26シーズンにプレミアリーグに復帰し、現在12位でヨーロッパ大会出場権獲得の可能性も残している。

「サンダーランドでシャカが成し遂げたことを見れば、チームが今ここにいるのは彼のおかげだ」とシュマイケルは語った。「彼は素晴らしいリーダーで、試合の80％に出場する。もっとリーダーシップが必要だ」