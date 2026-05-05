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「我々は必死だ！」――ピーター・シュマイケルがマンチェスター・ユナイテッドに1700万ポンドで元アーセナル星の獲得を強く勧める。
可能性より実用性
マンチェスター・ユナイテッドが今夏、中盤の刷新を控える中、シュマイケルは元アーセナル主将のシャカを不可欠な補強候補と位置づける。多くのサポーターが注目度の高い若手に注目する一方で、シュマイケルは、コビー・マイヌーのような新星を支えるベテランがチームに欠けていると主張している。 2025年7月、シャカはバイエル・レバークーゼンから1700万ポンドでサンダーランドに移籍し、今季はチームの中核として活躍している。
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リーダーシップの必要性
ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』に出演したシュマイケルは、33歳のシャカをオールド・トラッフォードへ招へいすべきだと熱く語った。元マンチェスター・ユナイテッドGKは「我々はシャカを獲得すべきだ。コビーを中心にチームを再構築すべきだ。 カゼミーロが去る今、[アダム]・ウォートンや[エリオット]・アンダーソンでは若すぎる。ハリー[・マグワイア]とブルーノ[・フェルナンデス]以外には、確かなリーダーシップがいない。」
驚くべき影響
シュマイケルは、サンダーランドの運命を大きく変えたシャカの活躍を、彼の不変の能力とピッチ上での影響力の証だと語った。ブラックキャッツは2025-26シーズンにプレミアリーグに復帰し、現在12位でヨーロッパ大会出場権獲得の可能性も残している。
「サンダーランドでシャカが成し遂げたことを見れば、チームが今ここにいるのは彼のおかげだ」とシュマイケルは語った。「彼は素晴らしいリーダーで、試合の80％に出場する。もっとリーダーシップが必要だ」
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直接偵察任務
マンチェスター・ユナイテッドは来週、アウェイでサンダーランドと対戦し、このMFの実力を間近で確認する。シャカは今季リーグ戦29試合に先発している。若手補強を優先するクラブはウォートンやアンダーソンに関心があるが、カゼミーロの退団が迫る中、シュマイケルは経験値の高い選手を求めている。 2026年W杯を控え、スイス代表のシャカは絶好調だ。サンダーランドは精神的支柱の売却に多額の移籍金を求めるだろう。