「我々は彼を深く尊敬している」：エルリング・ハーランドとFCバルセロナをめぐる移籍の噂に新たな動き

ラファエラ・ピメンタ氏は『エル・クリングイート』に対し、次のように語った。「我々はバルセロナに対して大きな敬意と賞賛を抱いていますが、移籍の可能性に関して、アーリング・ハーランド選手とも、バルセロナのクラブ幹部とも、一切接触はありませんでした。」

53歳の彼女は次のように続けた。「選手は数ヶ月前に契約を延長したばかりだ。彼はマンチェスター・シティで非常に幸せだし、彼にとってすべてが順調に進んでいる。マンチェスター・シティでの状況がこれほど良好である限り、移籍について話し合うことは本当に何もない。」