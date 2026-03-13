木曜日に、FCバルセロナの会長候補ビクトル・フォント氏とその陣営が、アーリング・ハーランドの移籍交渉のためマンチェスター・シティに接触したと報じられたばかりだ。これに対し、同FWの代理人が反応を示した。バルサのジョアン・ラポルタ会長もコメントを寄せた。
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「我々は彼を深く尊敬している」：エルリング・ハーランドとFCバルセロナをめぐる移籍の噂に新たな動き
ラファエラ・ピメンタ氏は『エル・クリングイート』に対し、次のように語った。「我々はバルセロナに対して大きな敬意と賞賛を抱いていますが、移籍の可能性に関して、アーリング・ハーランド選手とも、バルセロナのクラブ幹部とも、一切接触はありませんでした。」
53歳の彼女は次のように続けた。「選手は数ヶ月前に契約を延長したばかりだ。彼はマンチェスター・シティで非常に幸せだし、彼にとってすべてが順調に進んでいる。マンチェスター・シティでの状況がこれほど良好である限り、移籍について話し合うことは本当に何もない。」
ハーランドがバルサへ？ラポルタがフォンに言及
この否定にもかかわらず、彼と現職のラポルタ氏との間の最終大統領選討論会において、ラポルタ氏は自身の主張を曲げず、「エルリング・ハーランドがマンチェスター・シティを去りたいと望む場合、我々は彼の買い取りオプションについて交渉している」と述べた。
これに対しラポルタ氏は即座に反応し、「選手の代理人はすでにフォン氏の発言を否定している。フォン氏がでっち上げたこの嘘はすでに反証済みだ。これは裏目に出た。あなたは自分がどれほど滑稽か自覚していない。あなた自身の発言を、あなた自身がすでに否定しているのだ」と述べた。
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バルサでレヴァンドフスキの後継者に関する噂
ハーランドは2034年までシティと契約を結んでおり、関心を持つクラブにとって決して安価な獲得対象とはならないだろう。さらに悪いことに、バルセロナは深刻な財政難に陥っており、実際には巨額の移籍金を捻出する余裕がない。
ロベルト・レヴァンドフスキの契約が今シーズン終了で満了となることを踏まえ、バルサは新たなストライカーを必死に探している。最近のメディア報道によると、アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスがポーランド人選手の後継候補の筆頭となっているが、カタルーニャのクラブはアルゼンチン人選手に対しても数億ユーロ規模の移籍金を支払わなければならないだろう。
さらに、レヴァンドフスキがシーズン終了後に実際にクラブを去るかどうかは、まだ確定していない。彼自身、自身の将来について最終的な決断を下していないと、このポーランド人選手は最近次のように語った。「分からない。直感で感じ取らなければならないからだ。現時点では何も言えない。自分がどの道を進みたいのか、50％も確信が持てないからだ。まだその時期ではない。」
エルリング・ハーランド：2025/26シーズンの成績データ
ゲーム 40 ゴール 29 アシスト 7