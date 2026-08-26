AFP
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「我々は強い関心を持っている」 バルセロナがアトレティコのスター獲得を目指す中、ラポルタ会長がフリアン・アルバレスについて明確なメッセージを送る
ラポルタ会長、バルセロナの獲得への動きを認める
ラポルタ会長がついに沈黙を破り、クラブによるアルバレス獲得への動きについて言及した。移籍市場の閉幕を前に、アルゼンチン代表FWが依然として最優先ターゲットであることを明確にしている。ラポルタ会長は水曜日、バルセロナの公式SNSに投稿されたインタビューの中で、この夏の数カ月にわたってラ・リーガの2強の関係を緊張させてきた一連の騒動について語った。
26歳のストライカーは2030年までアトレティコと契約を残しているものの、今夏の移籍市場で最も注目を集める選手の一人となっており、バルセロナ、アーセナル、レアル・マドリーが具体的な関心を示している。これは、同FWがワールドカップ期間中に『ESPN』のインタビューで、メトロポリターノを離れたい意向を公にしていたにもかかわらずのことだ。
ラポルタ会長は次のように述べた。「まず何よりも、我々はアトレティコ・デ・マドリーに最大限の敬意を払っている。また、長年の付き合いがあるので、彼らの幹部個人に対しても敬意を持っている。この一件全体が大きな騒ぎを生んでいる。これはバルサが起こした行動によるものではない。アトレティコが我々に対して（アルバレスは）売らないと伝えてきたことに起因している。しかし、今聞こえてきている話では、つまり（アトレティコがアルバレスをアーセナルに売却することに前向きだと報じられているように）、彼らは他クラブとの合意を目指しているように見える。エンリケ・セレソには最大限の敬意を持って伝えたい。私は彼をとても高く評価しているが、バルサはこの状況において求められる基準に沿って行動してきたし、それは他クラブに対しても同じだ」
- Getty Images Sport
ラ・リーガのライバル同士の間で緊張が高まる
26歳FWをめぐる獲得への動きは、物議を醸さずにはいなかった。7月には、アトレティコがアルバレスへの不適切な接触があったとの認識に基づく倫理規定違反の疑いについて、バルセロナをスペインサッカー連盟（RFEF）に申し立てた。バルセロナは7月末までにこの訴えについて通知を受けたことを認めており、これを受けてRFEFはこの件に関する内部調査を開始した。
ラポルタはさらにこの問題に言及し、次のように付け加えた。「今夏の移籍市場でも、マンチェスター・シティや他クラブに対して同じことがあった。我々は、そのクラブが所属選手の1人を売却したいと考えているかどうかを確認するために接触する。売らないと言われれば、そこで手を引く。しかし今回の件には特別な状況があり、アトレティコ・デ・マドリーがその選手を他クラブに売却したいと考えていることが明らかになっている」
さらにバルセロナの立場について説明した会長は、次のように強調した。「この状況を踏まえ、アトレティコ・デ・マドリーがその選手を売却したいと考える場合に備えて、我々の関心とオファーは移籍市場の終了まで有効だ。我々はフリアン・アルバレスの獲得を非常に強く望んでいる。我々のオファーが受け入れられることを願っている。これはアトレティコ・デ・マドリーに最大限の敬意を持って伝えている。もし夏の移籍市場が閉まる前に、彼らがその選手の売却に応じる意思を持つことがあれば、我々は獲得に動く用意があることを知ってほしい」
アトレティコ・マドリーがバルセロナに反撃
アトレティコ・マドリーは、自軍のスター選手に対する公然たるアプローチを軽く受け止めておらず、バルセロナの最新の働きかけに痛烈な प्रतिक्रियाを示した。首都のクラブは、提示される金銭的条件にかかわらず、国内の直接のライバルにその選手を売却するつもりはないという立場を維持している。この高まる緊張は先週日曜にはっきりと表れた。アルバレスはビジャレアル戦で途中出場し、アトレティコは2-2で引き分けたが、試合終了の笛の後には一部の観客からブーイングを浴び、そのまま真っすぐトンネルへ引き揚げた。
これに対し、アトレティコは声明で次のように述べた。「選手は被害者であるかのように描かれているが、フリアンの件で唯一の被害者は我々だ。我々は財政面でも社会面でも被害を受けている。彼をバルサに売却する可能性は0％だ。この状況は金の問題ではない。尊厳の問題だ。嘘と半分の真実に満ちたキャンペーンが作り上げられている」
- Getty Images Sport
ハンジ・フリックの攻撃陣再編
バルセロナのハンジ・フリック監督にとって、アルバレスは新たな前線をけん引する『理想のターゲット』だ。カタルーニャのクラブは今夏に主力の退団が相次ぎ、現在はトップクラスのFWの選択肢が不足している。特にロベルト・レヴァンドフスキが契約満了で退団してMLSのシカゴ・ファイアーに加入し、フェラン・トーレスもパリ・サンジェルマンへの移籍を完了したことが大きい。
アルバレスは2024年にマンチェスター・シティからアトレティコに加入。当初から安定したパフォーマンスを見せており、106試合で49ゴール17アシストを記録している。今夏序盤にはレアル・マドリーが1億5000万ユーロのオファーを拒否されたと報じられ、アーセナルも以前から関心を寄せているものの、選手本人がカタルーニャ移籍を望んでいることが動きを後押ししているようだ。
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