ラポルタ会長がついに沈黙を破り、クラブによるアルバレス獲得への動きについて言及した。移籍市場の閉幕を前に、アルゼンチン代表FWが依然として最優先ターゲットであることを明確にしている。ラポルタ会長は水曜日、バルセロナの公式SNSに投稿されたインタビューの中で、この夏の数カ月にわたってラ・リーガの2強の関係を緊張させてきた一連の騒動について語った。

26歳のストライカーは2030年までアトレティコと契約を残しているものの、今夏の移籍市場で最も注目を集める選手の一人となっており、バルセロナ、アーセナル、レアル・マドリーが具体的な関心を示している。これは、同FWがワールドカップ期間中に『ESPN』のインタビューで、メトロポリターノを離れたい意向を公にしていたにもかかわらずのことだ。

ラポルタ会長は次のように述べた。「まず何よりも、我々はアトレティコ・デ・マドリーに最大限の敬意を払っている。また、長年の付き合いがあるので、彼らの幹部個人に対しても敬意を持っている。この一件全体が大きな騒ぎを生んでいる。これはバルサが起こした行動によるものではない。アトレティコが我々に対して（アルバレスは）売らないと伝えてきたことに起因している。しかし、今聞こえてきている話では、つまり（アトレティコがアルバレスをアーセナルに売却することに前向きだと報じられているように）、彼らは他クラブとの合意を目指しているように見える。エンリケ・セレソには最大限の敬意を持って伝えたい。私は彼をとても高く評価しているが、バルサはこの状況において求められる基準に沿って行動してきたし、それは他クラブに対しても同じだ」