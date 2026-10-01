これほど大きな任務に向けた準備は、マンチーニにとって容易ではなかった。ジャコモ・ラスパドーリとニコロ・ザニオーロが負傷により離脱し、戦力が手薄な陣容への対応を迫られていたためである。さらに指揮官は、サムエレ・イナシオ、アレッサンドロ・ロマーノ、オネスト・アハノール、ニコロ・カンビアーギ、ディエゴ・コッポラ、ダニエレ・ギラルディ、エディ・クアディオ、ロランド・マンドラゴラ、マッシモ・ペッシーナを含む9選手をコベルチャーノに残し、トレーニングを続けさせる決断を下した。

こうした痛手がありながらも、指揮官はチームの選手層の厚さと、メンバー入りした選手たちが大舞台で力を発揮する可能性に楽観的な姿勢を崩していない。特に長距離移動と試合が続いた時期を経て、グループの戦術的柔軟性が試されることになる。マンチーニはキックオフが近づく中で、先発選考にいくつか悩みがあることも認めた。「いくつか迷っている点がある。ブルサの後に何人かがどれだけ回復しているか、明日の朝に見極めるつもりだ」