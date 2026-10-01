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「我々は常に勝利を目指して戦う！」ロベルト・マンチーニ監督がネーションズリーグでのフランス戦を前に明確なメッセージを送る
マンチーニ、引き分けで満足せず
マンチーニ監督は、イタリアがUEFAネーションズリーグでフランスとの大一番を前に、アズーリが慎重なアプローチで満足することは決してないと強調した。イタリアは今大会初戦でベルギーにホームで0-2の敗戦を喫したものの、続く敵地でのトゥルキエ戦では見事に立て直し、4-1の快勝を収めた。指揮官はいま、パリで勢いをさらに加速させることを目指している。
Sky Sport Italiaに対し、指揮官はグループA首位のフランスに真っ向から挑む決意を示した。マンチーニ監督は「間違いなく、素晴らしい選手がそろうトップチームとの素晴らしい試合になるだろう。しかし、我々は常に良い印象を残したいと思っているし、そのために全力を尽くす。これほど強いチームと対戦する時、勝たないためにプレーすることは決してない。だから当然、我々は常に勝利を目指して戦わなければならない。その先は、試合の状況次第で何が起こるか分からない」と語った。
- AFP
負傷者続出のスカッドをやり繰りする
これほど大きな任務に向けた準備は、マンチーニにとって容易ではなかった。ジャコモ・ラスパドーリとニコロ・ザニオーロが負傷により離脱し、戦力が手薄な陣容への対応を迫られていたためである。さらに指揮官は、サムエレ・イナシオ、アレッサンドロ・ロマーノ、オネスト・アハノール、ニコロ・カンビアーギ、ディエゴ・コッポラ、ダニエレ・ギラルディ、エディ・クアディオ、ロランド・マンドラゴラ、マッシモ・ペッシーナを含む9選手をコベルチャーノに残し、トレーニングを続けさせる決断を下した。
こうした痛手がありながらも、指揮官はチームの選手層の厚さと、メンバー入りした選手たちが大舞台で力を発揮する可能性に楽観的な姿勢を崩していない。特に長距離移動と試合が続いた時期を経て、グループの戦術的柔軟性が試されることになる。マンチーニはキックオフが近づく中で、先発選考にいくつか悩みがあることも認めた。「いくつか迷っている点がある。ブルサの後に何人かがどれだけ回復しているか、明日の朝に見極めるつもりだ」
ストライカー起用のジレンマと戦術的変化
イタリア代表を巡る大きな論点の一つは、パリで誰が最前線を務めるのかという点だ。攻撃陣の選択肢について問われ、さらにピオ・エスポジトとモイーズ・キーンのいずれかを最前線で先発させる可能性について具体的に質問されたマンチーニは、ジャンルカ・スカマッカを先発の有力候補として挙げるサプライズを見せた。
指揮官は、今回はより固定された顔ぶれになるとの見通しを明確に示した。マンチーニ監督は報道陣に対し、「あるいはスカマッカか？ ブルサで見られたほど多くの変更はしない。それは間違いない」と語った。このアプローチは、2試合連続の1-0勝利で現在グループ首位に立つフランスとのギャップを埋めようとするイタリアの継続性重視の姿勢を示している。
- AFP
トルコ戦を見据えて
フランスとの対戦を終えたイタリアは、現在のインターナショナルブレーク最後の試合でトルコをホームに迎える。アズーリは準々決勝進出確定を目指しており、前回大会でも同じステージに進出したが、ドイツに合計5-4で劇的な敗戦を喫した。
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