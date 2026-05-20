ハキミは、エンリケ監督がチームにをもたらした文化の変革を称えた。エンリケ率いるクラブはリーグ・アン3連覇と2024-25シーズンCL制覇を達成。今季はアーセナルとの決勝を控え、2度目の欧州制覇を狙う。

スカイ・スポーツの取材に、このディフェンダーはエンリケ監督がロッカールームに与えた大きな影響を強調した。

ハキミは「ルイス・エンリケはPSGのすべてを変えた。彼が来てから、みんなのメンタリティが変わった。私たちは家族のように互いのために走り、プレーする。こうすればすべてが楽になる。 このチーム、仲間、監督と一緒に過ごせるのは幸運だ。彼は私のメンタリティとピッチでの姿勢を変えた。選手としても人間としても、私を成長させてくれた」