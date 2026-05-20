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Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

「我々は家族だ！」――アシュラフ・ハキミは、ルイス・エンリケ監督が「PSGのメンタリティを変えた」と語る。怪我から回復したモロッコ代表スターは、アーセナルとのチャンピオンズリーグ決戦に復帰する見込みだ。

アクラフ・ハキミ
ルイス・エンリケ
パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
アーセナル
チャンピオンズ リーグ

パリ・サンジェルマンのDFアシュラフ・ハキミは、チャンピオンズリーグ決勝アーセナル戦を前に、ルイス・エンリケ監督の貢献を絶賛した。ハキミは、監督がチームを「家族のような集団」に結びつけたと強調した。また、監督はハキミが欧州の頂上決戦に万全の状態で臨めると明言し、チームに大きな朗報をもたらした。

  • エンリケがPSGの文化を一新する

    ハキミは、エンリケ監督がチームにをもたらした文化の変革を称えた。エンリケ率いるクラブはリーグ・アン3連覇と2024-25シーズンCL制覇を達成。今季はアーセナルとの決勝を控え、2度目の欧州制覇を狙う。

    スカイ・スポーツの取材に、このディフェンダーはエンリケ監督がロッカールームに与えた大きな影響を強調した。

    ハキミは「ルイス・エンリケはPSGのすべてを変えた。彼が来てから、みんなのメンタリティが変わった。私たちは家族のように互いのために走り、プレーする。こうすればすべてが楽になる。 このチーム、仲間、監督と一緒に過ごせるのは幸運だ。彼は私のメンタリティとピッチでの姿勢を変えた。選手としても人間としても、私を成長させてくれた」

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    決勝戦に向けて体調を整える

    チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルと戦うためブダペストへ遠征するPSGは、守備の要であるサイドバックの出場が可能になった。彼は今季31試合で3ゴール9アシスト、通算206試合で28ゴール44アシストを記録している。

    バイエルン戦で負傷したものの、エンリケ監督は今週の会見で「全員が準備万端。今週は調整と休息、細部の練習に集中する。あとはパリとブダペストの太陽を楽しむだけ」と語った。

    集中力を切らさないハキミは「決勝に戻れたことは大きな成果だ。簡単な道のではなかったが、ここまで来られたことを誇りに思う。だがアーセナルは手強い。今は集中するだけだ」と語った。

  • 相互のつながりは依然として強固である

    フランスの首都でキャリア最大の試合に備えるディフェンダーは、イタリアでのルーツを忘れない。2020年9月、彼はレアル・マドリードからインテルへ移籍し、大きな成功を収めた。その後2021年7月、推定6800万ユーロの移籍金でパリへ移った。

    インテルがセリエAとコッパ・イタリアで優勝したことに喜びを示した。 「私はインテルサポーターです。セリエAとコッパ・イタリアの優勝をとても嬉しく思っています」とハキミは語った。さらに「誰かと話したか？ラウタロにはメッセージを送りました。彼とはとても仲が良いんです」と続けた。ミラノへの思いは残るが、今は欧州制覇が最優先だ。

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    ヨーロッパの先は？

    ビッグマッチまであと10日。PSGは万全の戦力で準備を進める。アーセナルは手強いが、フランス王者PSGは絶大な自信を持つ。ハキミらチームが団結すれば、再び欧州タイトルを掲げるチャンスだ。

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