マイケル・キャリック率いるチームに敗れ、前王者のリヴァプールは今季11敗目を喫した。ファン・ダイクはこの数字を無視できない。首位のアーセナルとは18ポイント差で、かつてリーグを制したチームとしては信じがたい転落だ。

「言い訳はしない」とファン・ダイクは語った。「とても残念で、許されないシーズンだ。状況は厳しい。 自分たちを哀れむ余裕はない。努力して状況を好転させ、来季同じ過ちを繰り返さないようにしなければならない。これはリヴァプールらしくない。王者としてこれほど負けるのは許されないし、受け入れてもいけない」