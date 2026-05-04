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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

「我々は子供じゃない」――マンチェスター・ユナイテッド戦敗北後、リヴァプール選手たちの「休暇」説にヴァージル・ファン・ダイクが反論

フィルジル・ファン・ダイク
リヴァプール
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

リヴァプールがマンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗れ、士気が低下。選手たちが休暇を優先しているとの指摘に、ヴィルジル・ファン・ダイクが反論した。プレミアリーグ王者のリヴァプールはアルネ・スロット監督の下でトップ4入りに苦戦しており、主将は今シーズンを「許しがたい」と語った。

  • ファン・ダイクがチームのプロ意識を擁護

    オールド・トラッフォードでの敗戦後、リヴァプールには「トップチームのスケジュールが緩すぎる」との批判が出た。スロット監督はクリスタル・パレス戦の後に選手に休息を与え、マンチェスター・ユナイテッド戦への準備が十分だったか疑問視されている。

    ファン・ダイクは「休暇ではなくただの小旅行だ」とBBCスポーツに語った。「1日しか休みがなければ選手は家族とどう過ごすか自分で決める。 我々は子供ではない。全員が大人だ。時にはあと数日休みがあればいいと思うこともある。それは良い面も悪い面もあるからだ。ペップ・グアルディオラがここ数週間、シティに3日間の休みを与えているが、彼らはかなり好調だ。重要なのは適切なバランスを見つけることだ。人々が我々がトレーニングをしていないと思うのも理解できるし、結果が出ない時、それが原因の一つかもしれない」

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  • Virgil van Dijk Liverpool 1:1Getty Images

    「到底受け入れられない」タイトル防衛戦

    マイケル・キャリック率いるチームに敗れ、前王者のリヴァプールは今季11敗目を喫した。ファン・ダイクはこの数字を無視できない。首位のアーセナルとは18ポイント差で、かつてリーグを制したチームとしては信じがたい転落だ。

    「言い訳はしない」とファン・ダイクは語った。「とても残念で、許されないシーズンだ。状況は厳しい。 自分たちを哀れむ余裕はない。努力して状況を好転させ、来季同じ過ちを繰り返さないようにしなければならない。これはリヴァプールらしくない。王者としてこれほど負けるのは許されないし、受け入れてもいけない」

  • 舞台裏での作業

    アンフィールドの34歳センターバックは、クラブが栄光を取り戻すには大きな変革が必要だと語った。スロット監督体制への移行は順調ではなく、キャプテンはトップチーム全員に反省を求めた。

    「来シーズンに向けてやるべきことは山積みだ。ワールドカップから戻ったら本格的に取り組むつもりだが、舞台裏では多くの作業が待っている」とファン・ダイクは認めた。「私はこのクラブを心から大切に思っている。厳しいシーズンだったことは承知しているが、良い時もそうでない時も、私は常にここにいるつもりだ。 この状況を打破したい。自分がここでのキャリアで得た経験をチーム全員に味わってほしい。成功を収め、チームと共に安定したパフォーマンスで勝ち続けたい」

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    トップ4を巡る争い

    優勝はすでに絶望的だが、リヴァプールの当面目標はチャンピオンズリーグ出場権の獲得だ。出場を逃せば財政面でも競技面でも大きな打撃を受けるため、残り3試合で4ポイントが必要となる。

    ファン・ダイクは「残り3試合で財政面を含めクラブに大きな影響があるため、選手全員がCL出場権を勝ち取る自覚が必要だ。強いヨーロッパのチームと戦うためにも、簡単ではないが、必ず達成しなければならない」と語った。 それでも前へ進み続ける。どんな仕事でも、一貫性を保つのは難しい。だが、それが成功と結果への近道だ。残りは3試合。その先にはワールドカップがある。来季も同じ過ちを繰り返してはならない。それは許されない。」

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