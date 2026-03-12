AFP
翻訳者：
「我々は変わらねばならない」―マンチェスター・ユナイテッドの失敗作アントニーが発言、レアル・ベティスが10人となったパナシナイコスに敗れた後
アテネでの苛立ち
ギリシャのオリンピックスタジアムのミックスゾーンで、アントニーはヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦の敗戦後に悔しさをにじませつつも、第2戦への希望を語った。「少し悲しく、悔しい気持ちはあるが、第2戦はホームで、サポーターの前で戦える。だから我々は前進を続け、チームを100％信頼している」
- AFP
10人相手に逃したチャンス
敗戦は特に悔しいものだった。ベティスはパナシナイコスFWアナス・ザルーリの退場により、最終30分間を数的優位で戦ったにもかかわらず、相手を崩せなかった。そして88分にビセンテ・タボルダがPKを決めてホームチームに勝利をもたらしたのだ。 アントニーは激怒した。「もう少し忍耐が必要だと思う…言った通り、我々は変わらねばならない。自己批判も必要だ。変革が求められているのだから」
緑白のサポーターを結束させる
昨夏マンチェスター・ユナイテッドからベティスへ完全移籍したアントニーは、ファンを称賛すると同時に、ラ・カルトゥハでの試合で再び熱烈な応援を呼びかけた。「ベティスのファンは常に我々と共にいる。どこでプレーしても彼らは必ずそこにいる」と彼は語った。「我々はすぐに気持ちを切り替える必要がある…ホームで予選突破を勝ち取るために戦うつもりだ」
セビリア・ダービー以降のチームの不振について問われると、彼は「厳しい状況だ」と認めつつも、強気の姿勢を崩さなかった。「改善すべき点は多いが、我々は必ず成長する。状況を素早く好転させる。これから2試合、ファンの前でホームゲームを迎える。戦って見せる」
- AFP
肉体的闘争と贖罪への道
ブラジル人選手はまた、最高の状態を取り戻すために体調不良と戦っていることを認めた。「100％の状態ではないが、治療を受けており、日々良くなっていくことを願っている」と説明した。ベティスは今週末、セルタ・ビーゴをホームに迎えてリーガ・エスパニョーラに復帰し、その後パナシナイコスとの第2戦に向けた準備を開始する。
広告