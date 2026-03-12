「我々は変わらねばならない」―マンチェスター・ユナイテッドの失敗作アントニーが発言、レアル・ベティスが10人となったパナシナイコスに敗れた後

敗戦は特に悔しいものだった。ベティスはパナシナイコスFWアナス・ザルーリの退場により、最終30分間を数的優位で戦ったにもかかわらず、相手を崩せなかった。そして88分にビセンテ・タボルダがPKを決めてホームチームに勝利をもたらしたのだ。 アントニーは激怒した。「もう少し忍耐が必要だと思う…言った通り、我々は変わらねばならない。自己批判も必要だ。変革が求められているのだから」