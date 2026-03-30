「我々は卑劣で汚いチームではない」――ジェシー・マーシュ監督、相次ぐ退場処分への懸念を払拭

こうした憂慮すべき統計があるにもかかわらず、元リーズ・ユナイテッドの指揮官は、自身のチームの姿勢について断固とした態度を崩していない。メディアの取材に対し、彼は力強くチームを擁護し、こうした見方に対して直接言及した。「我々は汚い、卑劣なチームではない」と彼は述べた。 「我々は懸命に働き、フィジカルを重視し、激しくプレーするが、汚いチームではない。だから評判が立つこと自体は心配していないが、確かにあのようなカードはトーナメントの流れを変える可能性があるだろう？ だから、あのようなレッドカードを貰わない方法を見つけなければならない。あの（ブキャナンの）プレーはイエローカードで済んだはずだ。悪意のある肘打ちといった類のものではないのだから」