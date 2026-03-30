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「我々は卑劣で汚いチームではない」――ジェシー・マーシュ監督、相次ぐ退場処分への懸念を払拭
規律の危機か、それとも単なる不運か？
マーシュ監督は、自チームに組織的な規律の問題が生じているという指摘を一蹴した。 土曜日にアイスランドと2-2で引き分けた親善試合で、同監督は過去4試合で3度目となる退場処分を選手たちが受けるのを目の当たりにした。ブキャナンは80分、ミカエル・エレルトソンに肘打ちを食らわせたとして退場を命じられた。この退場により、ホームチームは終盤を10人で戦わざるを得なくなり、ジョナサン・デイヴィッドの2つのPKゴールで築き上げていた勢いを失ってしまった。
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その中傷に反撃する
こうした憂慮すべき統計があるにもかかわらず、元リーズ・ユナイテッドの指揮官は、自身のチームの姿勢について断固とした態度を崩していない。メディアの取材に対し、彼は力強くチームを擁護し、こうした見方に対して直接言及した。「我々は汚い、卑劣なチームではない」と彼は述べた。 「我々は懸命に働き、フィジカルを重視し、激しくプレーするが、汚いチームではない。だから評判が立つこと自体は心配していないが、確かにあのようなカードはトーナメントの流れを変える可能性があるだろう？ だから、あのようなレッドカードを貰わない方法を見つけなければならない。あの（ブキャナンの）プレーはイエローカードで済んだはずだ。悪意のある肘打ちといった類のものではないのだから」
チームにとっての常連テーマ
最近の規律違反の記録を見ると、試合の審判団は多忙を極めていることがうかがえる。カナダ代表は直近3試合で3度の退場処分を受けているからだ。アイスランドとの親善試合に先立ち、前回の2回のレッドカードは、2025年6月のCONCACAFゴールドカップにおけるエルサルバドル戦とグアテマラ戦で出されていた。 マーシュ監督は、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）がないことが最近の判定の厳しさの一因となっている可能性に言及したが、主要大会における厳格な審判については慎重な姿勢を崩していない。選手たちに状況に適応するよう促し、彼は次のように付け加えた。「我々は、ボールへの競り合いや無謀な動きをする際、賢明かつ計算高く行動しなければならない。」
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カナダの今後はどうなるのか？
今後、カナダ代表はワールドカップ開幕前にピッチ上の規律を正すべく、過密なスケジュールをこなすことになる。4月1日にはチュニジアとの親善試合が行われ、続いて6月2日にウズベキスタン、6月6日にアイルランドとの2試合の調整試合が予定されている。その後、共催国であるカナダ代表は6月12日、対戦相手が未定のチームとの試合でグループBの戦いをスタートさせる。 大会の戦いは6月19日のカタール戦へと続き、6月24日のスイスとの難敵との一戦でグループステージを締めくくる。今後の試合において、フィジカルと規律のバランスを見出すことが極めて重要となるだろう。