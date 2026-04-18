「我々は勝つためにここにいる！」――ブカヨ・サカの欠場が決まった中、アーセナルがマンチェスター・シティ戦で引き分けを狙うという見方にミケル・アルテタ監督が反論

マンチェスター遠征を前にアルテタ監督は、引き分けを狙うつもりはないと断言。3連覇中の王者に対し、敵地でどうダメージを与えるかだけに準備を集中していると強調した。

「私たちは勝つためにいく。引き分けは考えていない。勝つ準備はできている。過去5年間で訪れたどのスタジアムとも変わらない」

過去のエティハドでの守備について彼は続けた。「こういう守りをするつもりはない。だが相手が強すぎてやむを得ないこともある。シティ戦でも自陣に引く時間帯はあるだろう。それが現実だ」