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「我々は勝つためにここにいる！」――ブカヨ・サカの欠場が決まった中、アーセナルがマンチェスター・シティ戦で引き分けを狙うという見方にミケル・アルテタ監督が反論
アーセナルが狙う選手、エティハドからの声明
北ロンドンのチームは週末、シティに6ポイント差をつけて迎えるが、ペップ・グアルディオラ率いるシティには1試合未消化がある。引き分けでも優勝争いの主導権はアーセナルが保つが、アルテタ監督は22年ぶりのリーグ優勝へ果敢に挑む。 ボーンマス戦での衝撃的な敗北にもかかわらず、アルテタは2年前の0-0を引き分けた試合の再現は避けるつもりだ。当時、シティの選手たちはアーセナルの「メンタリティ」を批判していた。
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アルテタ監督が勝利への意識を要求
マンチェスター遠征を前にアルテタ監督は、引き分けを狙うつもりはないと断言。3連覇中の王者に対し、敵地でどうダメージを与えるかだけに準備を集中していると強調した。
「私たちは勝つためにいく。引き分けは考えていない。勝つ準備はできている。過去5年間で訪れたどのスタジアムとも変わらない」
過去のエティハドでの守備について彼は続けた。「こういう守りをするつもりはない。だが相手が強すぎてやむを得ないこともある。シティ戦でも自陣に引く時間帯はあるだろう。それが現実だ」
選手選考の悩みと負傷者の最新情報
右ウイングのサカはアキレス腱の故障で欠場が決定。メンバー選考が難しくなっている。キャプテンのオデゴールとティンバーは試合直前にコンディションをチェックする予定だ。
「ブカヨは欠場だ。それは間違いない。彼はようやくトレーニングを再開したばかりだから、回復の経過や調整のスピードを見極める必要がある。だが現時点では、それだけが問題ではない」
「シーズンを通じて怪我に対応してきた。多くの選手が長期離脱しながらも、今の位置にいるのは普通ではない。メンタリティと解決策、ステップアップした選手たちのおかげで乗り越えた。 それでも我々は依然として強く、これからも変わることはない」
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アーセナル、今季を左右する試練
日曜日の試合は、終盤追い上げるシティを止めたいアーセナルにとって、成熟度を問われる試練だ。グアルディオラ監督は「負ければ優勝争いは終わる」と断言し、エティハド・スタジアムは熱狂に包まれるだろう。
さらにアーセナルはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準決勝も控える。勢いを維持し、2年連続で欧州準決勝に進出したアルテタ体制が、2つの戦線を両立できることを証明したい。