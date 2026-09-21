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「我々は傷つけられた」 サウサンプトンが“前代未聞”のスパイゲート制裁を痛烈批判、セインツ指揮官トンダ・エッカートは新たな不正行為の審問へ
EFLの当初の制裁
サウサンプトンのスパイ騒動が最初に表面化したのは5月だった。チャンピオンシップのプレーオフ準決勝を前に、ミドルズブラのスタッフがチームのトレーニングを視察していたセインツのインターンを取り押さえたためである。その後、クラブがレギュラーシーズン中にもオックスフォードとイプスウィッチに対して同様の偵察活動を以前から指示していたことが明らかになった。
その後、独立したイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）の委員会は、前例のないスポーツ面での処分を科した。セインツは昨季のプレーオフから除外され、最低2億ポンド（2億6800万ドル）の価値があるプレミアリーグ昇格の機会を失った。
さらに、クラブは今季を勝ち点4剥奪の状態でスタートした。フットボール・アソシエーション（FA）は7月、同じ違反行為をめぐってエッカートを不正行為で正式に告発しており、独立した規制委員会が今週中に同件を審理する予定となっている。
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パーソンズとエッカートが寛大な処分を求める
差し迫った公聴会を前に、サウサンプトンの最高経営責任者フィル・パーソンズ氏は、EFLの当初の裁定がもたらした壊滅的な影響をFAが考慮するよう求めた。「クラブとして望むのは、彼らが実際に現在の私たちの状況、そして私たちがすでに経験してきたことを認識してくれることだ。なぜなら、それは考慮されなければならないと思うからだ」とパーソンズ氏は述べた。「プレミアリーグにいないことで、私たちは収入を失う。だが、［地元の］企業も収入を失う。私たちは法的費用に莫大な額を支払わなければならず、それがクラブにさらに大きな影響を及ぼしている。
「本当に、私たちはもう十分に受けてきたと感じている。傷ついた。フットボール、あるいはスポーツの歴史においても、最大級の制裁の一つだと思う。私たちはこの件の被害者と見られたいわけではない。前に進まなければならない。与えられたカードでやるしかない」
エッカート監督も月曜のBBCのインタビューでこの見解に同調し、処分について「スポーツの歴史の中でもまったく前例がない」と表現した。さらにこう付け加えた。「非常に、非常に重い処罰だった。そして、これは私自身に関わることなので、そう言うのはつらい。外部の状況ではなく、自分自身について判断している。だが、自分がしたことについて許しを求めてきた。公の場でも謝罪した」
トップダウン型の作戦が明るみに出た
EFLの委員会による認定は、クラブ内部の文化に対して厳しい実態を浮き彫りにするものだった。スパイ行為については、「競争上の優位性を得るため、上層部から仕組まれ、断固として進められた計画」だったと結論づけられた。また委員会は、若手スタッフが秘密裏の監視活動を実行するよう圧力を感じていたとも指摘した。
こうした秘密任務を指揮していたにもかかわらず、エッカートは、それらの行為がEFLの規定に違反しているとは全く認識していなかったと主張した。しかし、この一件による余波が組織全体に深刻な打撃を与えたことについては、このドイツ人指揮官も認めており、最後に「この処分は、この1シーズンにわたってクラブにとって非常に厳しいものだったと思う」と締めくくった。
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FAの最終判断を待つ
サウサンプトンは今週行われるFAの独立規制委員会による審理の結果を、不安を抱えながら待たなければならない。クラブはすでに今季のチャンピオンシップで勝ち点4の減点を科されており、エッカート個人に対するさらなる制裁が科されれば、現在進めている昇格争いに深刻な支障を来す可能性がある。
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