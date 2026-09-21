差し迫った公聴会を前に、サウサンプトンの最高経営責任者フィル・パーソンズ氏は、EFLの当初の裁定がもたらした壊滅的な影響をFAが考慮するよう求めた。「クラブとして望むのは、彼らが実際に現在の私たちの状況、そして私たちがすでに経験してきたことを認識してくれることだ。なぜなら、それは考慮されなければならないと思うからだ」とパーソンズ氏は述べた。「プレミアリーグにいないことで、私たちは収入を失う。だが、［地元の］企業も収入を失う。私たちは法的費用に莫大な額を支払わなければならず、それがクラブにさらに大きな影響を及ぼしている。

「本当に、私たちはもう十分に受けてきたと感じている。傷ついた。フットボール、あるいはスポーツの歴史においても、最大級の制裁の一つだと思う。私たちはこの件の被害者と見られたいわけではない。前に進まなければならない。与えられたカードでやるしかない」

エッカート監督も月曜のBBCのインタビューでこの見解に同調し、処分について「スポーツの歴史の中でもまったく前例がない」と表現した。さらにこう付け加えた。「非常に、非常に重い処罰だった。そして、これは私自身に関わることなので、そう言うのはつらい。外部の状況ではなく、自分自身について判断している。だが、自分がしたことについて許しを求めてきた。公の場でも謝罪した」



