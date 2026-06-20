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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「我々は信念を持っていた」――フォラリン・バログンの鮮やかなプレーとアレックス・フリーマンの決勝ゴールでUSMNTはワールドカップ決勝トーナメント進出を決め、歴史的快進撃への期待が高まった。オーストラリア戦の勝者と敗者。

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アメリカ合衆国 対 オーストラリア
ワールドカップ
フォラリン・バログン
アレックス・フリーマン

米国男子代表が圧巻の勝利でワールドカップのノックアウトステージに進出した。フォラリン・バログンとアレックス・フリーマンの活躍と高まる自信が、好スタートをさらに大きな成果へ導いた。

シアトル発――ズラタンがそう言うなら、本当だろう。

とはいえ、彼のことだから話半分で聞くべきだろう。キャリアを追ってきた人なら、彼が特に自分のことを話すとき、話を盛る傾向があることを知っている。しかし金曜日、彼が語っていたのは自身ではなく、直近のワールドカップ予選でオーストラリアに2-0で勝った米国男子代表だった。

この結果、米国は1930年以来初めて大会2連勝を達成した。初戦パラグアイ戦で4-1と勢いに乗ったチームは、フォラリン・バログンの誘発したオウンゴールとアレックス・フリーマンのヘディングでオーストラリアを下し、さらに勢いを増した。

記者が「USMNTはワールドカップを制できるか」と問うと、彼は「はい」と即答した。



それは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が1年半以上にわたりチームとファンに植え付けようとしてきた信念だ。 ここ数週間、選手たちは「信じている」と口にしてきた。信じなければ、なぜワールドカップに出場するのか？金曜日、その思いは選手だけではないと感じられた。国全体が信じ始めているのだ。

ディフェンダーのクリス・リチャーズは「どの試合でも勝ちたい。優勝を狙うのは当然だ。まだ多くの試合が残っているが、1戦ずつ全力で戦い、最後にトロフィーを掲げたい」と語った。

実現するかは分からない。ワールドカップは長く、金曜の勝利でもまだやることがある。オーストラリア戦の3ポイントは決勝トーナメント進出を確定させたが、グループ首位には課題が残る。その先には、真の激戦である決勝トーナメントが待ち、世界最高峰のチームとトロフィーを懸けて戦う。

W杯に絶対は存在しない。米国が優勝できる保証はない。だが、できない理由もない。選手たちはそう信じ、ファンも同調し始めた。 イブラヒモヴィッチでさえもそれを信じている。その自信が高まるほど、ホームで2勝を挙げたチームが作り出した「成功の波」に乗る人は増えていくだろう。

「僕たちは以前からこの信念を持っていた」とMFセバスチャン・バーハルターは語る。「今に限ったことじゃない。マウリシオ監督が就任して以来、ずっと育んできたものだ。ただそれを維持しようとしているだけだ」

彼はさらにこう付け加えた。「今はみんな『我々は素晴らしい結果を残すだろう』と言いたがっていると思うが、3週間前までは『我々に何もない』『勝ち目はない』と誰もが言っていた。我々としては、ただ今やっていることを続けていくだけだ」

GOALがシアトルの試合の勝者と敗者を分析する……

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：フォラリン・バログン

    紛れもなく世界トップクラスだ。オーストラリアのオウンゴールを招いたバログンの一連のプレーを表現するには、これが最もふさわしい。卓越したスピードとボールコントロール、そしてボックスへの完璧なパスで米国にリードをもたらした。

    彼の武器は枚挙にいとまがなく、そのすべてが米国代表を改革している。 カウンターが機能しなくても、彼は走力で裏へ抜け出し、キープ力でボールを収め、エリア内では確実にゴールへ繋げる。金曜の試合でも、やや不慣れな相棒リカルド・ペピと組んだにもかかわらず、オーストラリアに大きな脅威を与えた。

    「正直、ポチェッティーノ監督は常に多様な攻撃オプションを示してくれる。だから今日ペピと組んでも驚かなかった」とバログンは語った。「CP（クリスチャン・プリシッチ）がいないからといって、これが“プランB”だったわけではない。単に勝つための別の方法だっただけだ」。

    試合を決定づけたゴールは公式には彼の得点とはならなかったが、米国代表の先制点はすべてバログンの働きによるものであり、彼は依然としてこのチームのワールドカップでのスターである。

    • 広告
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：キャメロン・バージェス

    先週はダミアン・ボバディージャ、今週はキャメロン・バージェス。試合開始早々のオウンゴールがUSMNTの緊張を解いた。ワールドカップ2試合連続でオウンゴールの恩恵を受けたのはUSMNTが初めてだ。

    ボバディージャ同様、バージェスも不運な犠牲者となった。バログンはオーストラリア右サイドを突破し、ペナルティエリアでスペースを作ってから内へ切り込んだ。彼のクロスは危険で、バージェスはそれをオーストラリアのゴールから遠ざけることができなかった。

    米国代表にとっては最高の滑り出しだったが、オーストラリアにとっては悪夢の展開だった。オーストラリアはその後も立ち直れないまま。トルコ戦とは異なり、米国代表はカウンターで翻弄されることなく、早期リードを守り切った。

    オーストラリアにとっては不運、バーガスにとっては厳しい結果となった。

  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    優勝者：アレックス・フリーマン

    わずか13か月前、米国代表デビューを控えたアレックス・フリーマンは極度の緊張を感じていた。しかし金曜日、彼はワールドカップで代表初得点をマークした。状況は一瞬で変わる。

    2025年ゴールドカップを前に代表に招集されて以来、彼は試合ごとに成長。その集大成がシアトルで訪れた。ビジャレアル所属のディフェンダーがUSMNTの2点目を決めたのだ。混戦からのゴールはVARで長時間検証されたが、それは熱狂への序章に過ぎなかった。

    ゴールが確定すると、フリーマンは自陣のディフェンスエリアへ駆け戻り、途中のチームメイト一人一人と抱き合った。

    「ゴールになるかとても気になっていました。判定が出た瞬間、チームメイトが駆け寄ってくるのを見て『ああ、すごい』と感じ、一緒に走って喜びが溢れました」とフリーマンは語った。

    攻撃的サイドバックとして招集された21歳は、守備の要へと成長し、このゴール以前にもオーストラリア戦で数多くの好プレーを見せていた。

    ポチェッティーノ監督は「彼は素晴らしい人間だ。将来、世界最高のポジションプレーヤーになる可能性がある」と絶賛した。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：トニー・ポポヴィッチ

    米国代表の先発メンバー発表で注目されたのは、ふくらはぎを痛めたクリスチャン・プリシッチに代わってリカルド・ペピが起用されたことだった。

    一方、オーストラリアもトルコ戦で得点を挙げたネストリー・イラクンダとコナー・メトカーフをベンチスタートさせた。ポプヴィッチ監督のこの采配は、後に不可解だったと評価された。

    この采配は裏目に出た。前半は2人が不在で米国代表は苦戦しなかったが、後半に投入されたイラクンダは守備陣に大きな負担を与えた。 もし彼に、金曜日以前、9月以来無失点を維持できていなかった相手ディフェンスラインを突破するための時間がもっと与えられていたら、状況はどう変わっていたのかと想像するのは容易だ。

    「同じ11人で臨むつもりはなかった。今日の試合を見れば理由は明らかだ。もっと交代すべきだった」と彼は語った。 「トレーニングでの様子、選手のコンディション、肉体的・精神的な回復状況を総合的に判断した。サイドに新鮮さをもたらしたかった。おかげで後半、より爆発力のある選手を投入できた」

    結果として、ポポヴィッチは考えすぎてオーストラリアのチャンスを狭めてしまった。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝：シアトル

    米国男子代表（USMNT）対パラグアイの開幕戦の熱気は計り知れない。シアトルは一味違う。その感覚は一日中消えなかった。

    早朝からファンが街頭に集まり、さまざまな時代のUSMNTユニフォームを着ていた。トランペットを吹く人、フレアを掲げる人、ブラッディ・メアリーを飲む人。試合終了のホイッスル後も祝祭は続いた。上空にはヘリが飛び、観客による国歌斉唱が響き、最後は驚くべき結果が待っていた。

    試合後も観客は帰らず、歌声を続けた。まず「Livin' on a Prayer」、次に「Country Roads」が響いた。USMNTの選手たちも共に歌い、アメリカ屈指のサッカー都市の雰囲気を味わうようにスタジアムを周回した。

    シアトルにはもともとそんな評判があり、金曜日、彼らは世界の舞台でそれを示した。他では味わえない雰囲気だった。

    試合後にスタジアムを歩いたとき、その素晴らしさを本当に感じた」とタイラー・アダムスは語った。「国歌斉唱や航空機の展示は特別だったが、試合前は集中しなければならなかった。一方、試合後はただ歩きながら、家族が歌う姿を見て、みんな幸せそうだった」。