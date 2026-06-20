シアトル発――ズラタンがそう言うなら、本当だろう。

とはいえ、彼のことだから話半分で聞くべきだろう。キャリアを追ってきた人なら、彼が特に自分のことを話すとき、話を盛る傾向があることを知っている。しかし金曜日、彼が語っていたのは自身ではなく、直近のワールドカップ予選でオーストラリアに2-0で勝った米国男子代表だった。

この結果、米国は1930年以来初めて大会2連勝を達成した。初戦パラグアイ戦で4-1と勢いに乗ったチームは、フォラリン・バログンの誘発したオウンゴールとアレックス・フリーマンのヘディングでオーストラリアを下し、さらに勢いを増した。

記者が「USMNTはワールドカップを制できるか」と問うと、彼は「はい」と即答した。









それは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が1年半以上にわたりチームとファンに植え付けようとしてきた信念だ。 ここ数週間、選手たちは「信じている」と口にしてきた。信じなければ、なぜワールドカップに出場するのか？金曜日、その思いは選手だけではないと感じられた。国全体が信じ始めているのだ。

ディフェンダーのクリス・リチャーズは「どの試合でも勝ちたい。優勝を狙うのは当然だ。まだ多くの試合が残っているが、1戦ずつ全力で戦い、最後にトロフィーを掲げたい」と語った。

実現するかは分からない。ワールドカップは長く、金曜の勝利でもまだやることがある。オーストラリア戦の3ポイントは決勝トーナメント進出を確定させたが、グループ首位には課題が残る。その先には、真の激戦である決勝トーナメントが待ち、世界最高峰のチームとトロフィーを懸けて戦う。

W杯に絶対は存在しない。米国が優勝できる保証はない。だが、できない理由もない。選手たちはそう信じ、ファンも同調し始めた。 イブラヒモヴィッチでさえもそれを信じている。その自信が高まるほど、ホームで2勝を挙げたチームが作り出した「成功の波」に乗る人は増えていくだろう。

「僕たちは以前からこの信念を持っていた」とMFセバスチャン・バーハルターは語る。「今に限ったことじゃない。マウリシオ監督が就任して以来、ずっと育んできたものだ。ただそれを維持しようとしているだけだ」

彼はさらにこう付け加えた。「今はみんな『我々は素晴らしい結果を残すだろう』と言いたがっていると思うが、3週間前までは『我々に何もない』『勝ち目はない』と誰もが言っていた。我々としては、ただ今やっていることを続けていくだけだ」

GOALがシアトルの試合の勝者と敗者を分析する……