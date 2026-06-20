「我々は信念を持っていた」――フォラリン・バログンの活躍とアレックス・フリーマンの決勝ゴールでUSMNTはワールドカップ決勝トーナメント進出を決め、歴史的快進撃への期待が高まった。オーストラリア戦の勝者と敗者。

シアトル発――ズラタンがそう言うなら、本当だろう。

とはいえ、彼は自分を語る際、話を盛る傾向がある。しかし金曜日、彼が語ったのは米国男子代表だ。チームは直近のワールドカップ予選でオーストラリアを2－0で下した。

この勝利で米国は1930年以来初めて大会2連勝。初戦パラグアイ戦の4-1で勢いに乗り、フォラリン・バログンの誘発オウンゴールとアレックス・フリーマンのヘディングでオーストラリアを下した。

記者が「米国代表はワールドカップを制することができるか」と問うと、彼は即座に「はい」と答えた。









これは、1年半以上にわたりチームとサポーターに信念を植え付けてきたマウリシオ・ポチェッティーノ監督の思いとも重なる。 ここ数週間、選手たちは「信じている」と口にしてきた。信じなければ、なぜワールドカップに出場するのか？しかし金曜日、彼らだけがそう思っているわけではないように感じられた。国全体も信じ始めているように思えたのだ。

ディフェンダーのクリス・リチャーズは「私たちはどの試合でも勝ちたい。優勝を狙うのは当然だ。まだ多くの試合が残っているが、1戦ずつ全力で戦い、最後にトロフィーを掲げたい」と語った。

実現するかは分からない。ワールドカップは長く、金曜の勝利でもまだやるべきことは多い。オーストラリア戦の3ポイントは決勝トーナメント進出を確定させたが、グループ1位突破には課題が残る。その先には、真の激戦区である決勝トーナメントが待ち、世界最高峰のチームとトロフィーを懸けてぶつかる。

W杯に絶対は存在しない。米国が優勝できる保証はない。だが、できない理由もない。選手たちはそう信じ、ファンも同調し始めた。 イブラヒモヴィッチでさえもそれを信じている。その自信が高まるほど、ホームで2勝を挙げたチームが作り出した「成功の波」に乗る人は増えていくだろう。

「僕たちは以前からこの信念を持っていた」とMFセバスチャン・バーハルターは語る。「今に限ったことじゃない。マウリシオ監督が就任して以来、ずっと育んできたものだ。ただ、それを維持し続けているだけだ」

彼はさらにこう付け加えた。「今はみんな『我々は素晴らしい結果を残すだろう』と言いたがっていると思うが、3週間前までは『我々に何もない』『勝ち目はない』と誰もが言っていた。我々としては、ただ今やっていることを続けていくだけだ」

GOALがシアトルの試合の勝者と敗者を分析する……