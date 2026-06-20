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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「我々は信念を持っていた」――フォラリン・バログンの活躍とアレックス・フリーマンの決勝ゴールでUSMNTはワールドカップ決勝トーナメント進出を決め、歴史的快進撃への期待が高まった。オーストラリア戦の勝者と敗者。

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アメリカ合衆国 対 オーストラリア
ワールドカップ
フォラリン・バログン
アレックス・フリーマン

米国男子代表が圧巻の勝利でワールドカップ決勝トーナメント進出を決めた。フォラリン・バログンとアレックス・フリーマンの活躍と高まる自信が、好スタートを飛躍へと導いた。

シアトル発――ズラタンがそう言うなら、本当だろう。

とはいえ、彼は自分を語る際、話を盛る傾向がある。しかし金曜日、彼が語ったのは米国男子代表だ。チームは直近のワールドカップ予選でオーストラリアを2－0で下した。

この勝利で米国は1930年以来初めて大会2連勝。初戦パラグアイ戦の4-1で勢いに乗り、フォラリン・バログンの誘発オウンゴールとアレックス・フリーマンのヘディングでオーストラリアを下した。

記者が「米国代表はワールドカップを制することができるか」と問うと、彼は即座に「はい」と答えた。



これは、1年半以上にわたりチームとサポーターに信念を植え付けてきたマウリシオ・ポチェッティーノ監督の思いとも重なる。 ここ数週間、選手たちは「信じている」と口にしてきた。信じなければ、なぜワールドカップに出場するのか？しかし金曜日、彼らだけがそう思っているわけではないように感じられた。国全体も信じ始めているように思えたのだ。

ディフェンダーのクリス・リチャーズは「私たちはどの試合でも勝ちたい。優勝を狙うのは当然だ。まだ多くの試合が残っているが、1戦ずつ全力で戦い、最後にトロフィーを掲げたい」と語った。

実現するかは分からない。ワールドカップは長く、金曜の勝利でもまだやるべきことは多い。オーストラリア戦の3ポイントは決勝トーナメント進出を確定させたが、グループ1位突破には課題が残る。その先には、真の激戦区である決勝トーナメントが待ち、世界最高峰のチームとトロフィーを懸けてぶつかる。

W杯に絶対は存在しない。米国が優勝できる保証はない。だが、できない理由もない。選手たちはそう信じ、ファンも同調し始めた。 イブラヒモヴィッチでさえもそれを信じている。その自信が高まるほど、ホームで2勝を挙げたチームが作り出した「成功の波」に乗る人は増えていくだろう。

「僕たちは以前からこの信念を持っていた」とMFセバスチャン・バーハルターは語る。「今に限ったことじゃない。マウリシオ監督が就任して以来、ずっと育んできたものだ。ただ、それを維持し続けているだけだ」

彼はさらにこう付け加えた。「今はみんな『我々は素晴らしい結果を残すだろう』と言いたがっていると思うが、3週間前までは『我々に何もない』『勝ち目はない』と誰もが言っていた。我々としては、ただ今やっていることを続けていくだけだ」

GOALがシアトルの試合の勝者と敗者を分析する……

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：フォラリン・バログン

    紛れもなく世界トップクラスだ。オーストラリアのオウンゴールを誘ったバログンの連係は、その証左である。卓越したスピードとボールコントロール、そしてボックスへ送った完璧なパスは、米国にリードをもたらし、相手を動揺させた。

    彼の武器は多岐にわたり、そのすべてが米国代表を変えている。 カウンターが機能しなくても、彼は走力でチャンスを作り、ボールキープで流れを変え、ペナルティエリアでのプレーで得点を生む。金曜の試合でもそれは同じで、やや不慣れな相棒リカルド・ペピと組んでもオーストラリアに多くの課題を突きつけた。

    「正直、ポチェッティーノ監督は常に多様な攻撃オプションを示してくれる。だから今日ペピと組んでも驚かなかった」とバログンは語った。「CP（プリシッチ）がいないからといって“プランB”だったわけではない。単に勝つための別の方法だった」

    試合を決定づけたゴールは公式には彼の記録にはならなかったが、米国代表の先制点はすべてバログンの働きによるものであり、彼は依然としてこのチームのワールドカップでのスターである。

    • 広告
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：キャメロン・バージェス

    先週はダミアン・ボバディージャ、今週はキャメロン・バージェス。試合開始早々のオウンゴールがUSMNTの緊張を和らげた。ワールドカップ2試合連続でオウンゴールの恩恵を受けたのはUSMNTが初めてだ。

    ボバディージャ同様、バージェスも流れの中で不運な犠牲者となった。バログンはオーストラリア右サイドを突破し、ペナルティエリアでスペースを作ってから内へ切り込んだ。彼のクロスは危険であり、バージェスはそれをオーストラリアのゴールから遠ざけることができなかった。

    米国代表には最高の滑り出しだったが、オーストラリアにとっては悪夢の展開だった。オーストラリアはその後も立ち直れなかった。トルコ戦とは異なり、米国代表はカウンターを食らわなかった。それは、早期リードを守り切ったことが大きい。

    オーストラリアには不運、バーガスには厳しい結果となった。

  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    優勝者：アレックス・フリーマン

    わずか13か月前、米国代表デビューを控えたアレックス・フリーマンは極度の緊張を感じていた。しかし金曜日、彼はワールドカップで代表初得点をマークした。状況は一瞬で変わる。

    2025年ゴールドカップを前に代表に招集されてから、彼は試合ごとに成長。その集大成がシアトルで訪れた。ビジャレアル所属のディフェンダーがUSMNTの2点目を決めたのだ。混戦からのゴールはVARで長時間検証されたが、それは熱狂への序章にすぎなかった。

    ゴールが確定すると、フリーマンは自陣のディフェンスエリアへ駆け戻り、途中のチームメイト一人一人と喜びを分かち合った。

    「ゴールになるかとても気になっていました」とフリーマンは語った。「判定が出た瞬間、チームメイトが駆け寄ってくるのが見えて、『ああ、すごい』と思いました。一緒に走って祝って、とても感情が高ぶりました」

    攻撃的フルバックとして招集された21歳は、守備の要へと成長し、このゴール以前にもオーストラリア戦で好プレーを連発していた。

    ポチェッティーノ監督は「彼と一緒にいると本当に素敵な人だ。私にとって、彼は将来そのポジションで世界最高の選手の一人になる可能性がある」と語った。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：トニー・ポポヴィッチ

    米国代表の先発メンバー発表で注目されたのは、ふくらはぎを痛めたクリスチャン・プリシッチに代わってリカルド・ペピが起用されたことだった。

    一方、オーストラリアもトルコ戦で得点を挙げたネストリー・イラクンダとコナー・メトカーフをベンチスタートさせた。ポプヴィッチ監督が2人のカウンターアタッカーを先発から外した采配は不可解だった。

    この采配は裏目に出た。前半は2人が不在で米国代表は苦戦しなかったが、後半に投入されたイラクンダは守備陣に大きな負担を与えた。 もし彼に、金曜日以前、9月以来無失点を維持できていなかった相手ディフェンスラインを突破するための時間がもっと与えられていたら、状況はどう変わっていたのかと想像するのは容易だ。

    「同じ11人で臨むつもりはなかった。今日の試合を見れば理由は明らかだ。この難しさなら、もっと交代すべきだった」と彼は語った。 「トレーニングでの状態、選手のコンディション、肉体的・精神的な回復状況を総合的に判断した。サイドに新鮮さをもたらしたかった。おかげで後半、より爆発力のある選手を投入できた」

    結果として、ポポヴィッチは考えすぎてオーストラリアのチャンスを狭めてしまったのかもしれない。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝：シアトル

    米国代表のパラグアイ戦開幕戦の熱気は並外れていた。シアトルでは何かが違っていた。

    早朝からファンが街頭に集まり、さまざまな時代のUSMNTユニフォームを着ていた。トランペットを吹く人、フレアを掲げる人、ブラッディ・マリーを飲む人。試合終了のホイッスル後も祝祭は続いた。上空にはヘリが飛び、観客による国歌斉唱が響き、最後は驚くべき結果が待っていた。

    試合後も観客は席を立たず、「Livin' on a Prayer」や「Country Roads」を歌い続けた。USMNTの選手たちも共に歌い、アメリカ屈指のサッカー都市の雰囲気を味わうようにスタジアムを周回した。

    シアトルはかねてより知られるサッカーの街。金曜の夜、世界に向けてその力を示した。

    試合後にスタジアムを歩いたとき、その素晴らしさを本当に感じた」とタイラー・アダムスは語った。「入場や国歌斉唱、航空機の飛行展示も特別だった。だが試合前は集中しなければならなかった。一方、試合後はただ歩きながら、観客席で歌う家族を見て、みんなの幸せを感じた。」