「我々は乗り越えられる」マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちが苦しい時期を脱すると確信

マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで現在13位に沈み、国内での最初の6試合でわずか1勝しか挙げられていない。カリックへの重圧は強まっているが、クラブを取り巻く外部の騒がしさや危機的状況との見方にもかかわらず、指揮官はドレッシングルームの雰囲気を前向きに保とうとしている。

「うまくいっていないときに、『大惨事だ、何もかも間違っている、すべてを変えなければならない』という声や空気が強まるのは理解している。そう感じるのも分かるが、それは私たちの考え方ではないし、少なくとも私の考え方ではない。物事が逆風にさらされるとき、私はこういう局面を好ましく思うこともある。グループ、チーム、クラブの中で、誰が本当にいてくれるのか、誰が長くここにいたいと思っているのかが分かるからだ。サポーターはそれを切望しているし、私たちは彼らに何かを示さなければならない。望む場所にたどり着くには、困難を受け入れなければならない。私たちは必ず乗り越えられると心から信じている」とユナイテッドの指揮官は付け加えた。