AFP
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「我々は乗り越えられる」マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちが苦しい時期を脱すると確信
キャリック、厳しい結果にも信念を失わず
マンチェスター・ユナイテッドのキャリック監督は、クラブの現状を「厳しく、さらに難しい時期」と表現したが、チームは不振から抜け出せると確信している。マンチェスター・ユナイテッドは今季、公式戦最初の8試合でわずか2勝と、もどかしいスタートを切った。地元のライバルであるマンチェスター・シティやブライトンに敗れた後も勢いをつかめず、フラム、トッテナム・ホットスパーと連続で引き分けている。
火曜日にメトロポリターノで行われる重要なチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦を前に、キャリック監督は長期的な構想への自信を示しつつ、チームの現状を冷静に受け止めた。月曜日の記者会見で「もちろん、［今季は］もっと多くを望み、もっと多くを期待していた。しかし、今はこういう状況だ」と説明した。
「いずれ、もう少し厳しく、もう少し難しい時期が来ることは分かっていた。それも過程の一部だ。サッカーでも、何かを築くにも道のりがある。困難を乗り越えなければならない」と語ったと、ESPNが伝えている。キャリック監督の目は今、欧州の舞台に向いている。第1節でサバフに4-0で大勝した試合は、期待に届かない戦いが続くマンチェスター・ユナイテッドにとって、数少ない明るい材料となっている。
- Getty Images Sport
オールド・トラッフォードでの惨状という見方に異を唱える
マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで現在13位に沈み、国内での最初の6試合でわずか1勝しか挙げられていない。カリックへの重圧は強まっているが、クラブを取り巻く外部の騒がしさや危機的状況との見方にもかかわらず、指揮官はドレッシングルームの雰囲気を前向きに保とうとしている。
「うまくいっていないときに、『大惨事だ、何もかも間違っている、すべてを変えなければならない』という声や空気が強まるのは理解している。そう感じるのも分かるが、それは私たちの考え方ではないし、少なくとも私の考え方ではない。物事が逆風にさらされるとき、私はこういう局面を好ましく思うこともある。グループ、チーム、クラブの中で、誰が本当にいてくれるのか、誰が長くここにいたいと思っているのかが分かるからだ。サポーターはそれを切望しているし、私たちは彼らに何かを示さなければならない。望む場所にたどり着くには、困難を受け入れなければならない。私たちは必ず乗り越えられると心から信じている」とユナイテッドの指揮官は付け加えた。
期待の重圧と向き合う
キャリックの正式就任に先立ち、2025-26シーズン後半には暫定監督として大きな成功を収めていた。ルベン・アモリムの後任として苦境にあったチームを立て直し、最終的にプレミアリーグ3位へ導いてチャンピオンズリーグ復帰を決めた。
ユナイテッドの監督は「プレッシャーをどう定義するかによる」と語った。「我々はチームとして何を望み、何ができるかを分かっている。成功を収めるチームの一員でありたいと思っているし、それを否定的に捉える必要はない。苦しい時期もあるだろう。だが、何かを成し遂げ、良いこと、素晴らしいことを実現するには、難しいことに取り組み、それを乗り越えられなければならない」
- AFP
誤差の範囲を特定する
オールド・トラッフォードで不振のトッテナムと1-1で引き分けた先日の試合は、チームが現在抱える弱さを痛感させるものとなった。トッテナムが試合終盤に10人となったにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドはリードを守り切れず、92分に同点ゴールを許した。
キャリックは最後にこう語った。「本当に紙一重の差だ。リーグ戦で喫した直近の3失点は、どれも防げたものだった。わずかな差なんだ。それでも、選手たちが試合に勝ち、それも多くの試合に勝てると、私は強く信じている」
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