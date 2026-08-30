バドル・アル・ルザイザーは日曜日、理事会選挙が信任によって決着したことを受け、サウジアラビアサッカー連盟の会長職に就任した。新会長と前会長の双方が、過去数年間に達成された成果を土台とすることと、サウジアラビアサッカーの発展を継続することの重要性を強調するなか、新たな段階が幕を開けることになる。
アル・ルザイザーは、会長への信任が発表された後、理事会会長職での7年間を終えたヤーセル・アル・ミスハルへ直接メッセージを送ることに努め、前理事会が成し遂げたことへの評価を表明した。
バドル・アル・ルザイザーは日曜日、理事会選挙が信任によって決着したことを受け、サウジアラビアサッカー連盟の会長職に就任した。新会長と前会長の双方が、過去数年間に達成された成果を土台とすることと、サウジアラビアサッカーの発展を継続することの重要性を強調するなか、新たな段階が幕を開けることになる。
アル・ルザイザーは、会長への信任が発表された後、理事会会長職での7年間を終えたヤーセル・アル・ミスハルへ直接メッセージを送ることに努め、前理事会が成し遂げたことへの評価を表明した。
アル・ラジザーは選出直後、こう語った。「言葉を用意していませんでしたし、話す内容も整理していませんでした。ただ一つだけ、どうしても言いたいことがあったのです。それは『ありがとう、ヤーセル・アル・ミスハル。あなたと同僚たちが過ごした7年間は、決して短いものではなかった』ということです」と。シャルクル・アウサト紙のXアカウントが伝えた。
アル・ラジザーは、自身の理事会がこれまでに成し遂げられてきた実績を継続し、次の段階でサウジアラビアのサッカーを発展させることを目指すと強調し、サウジアラビアのスポーツが享受している資金的支援が、活動を継続していく上で重要な要素になると指摘した。
アッリヤーディーヤ紙は、サウジアラビアサッカー協会の新会長の言葉として次のように伝えた。「7年間は前理事会にとって容易なものではありませんでした。私たちは、同僚たちがその任期中に提供し、成し遂げてくれたことに感謝します」
さらにこう付け加えた。「今日、サウジアラビアのサッカーは指導部とスポーツ省から目覚ましい資金的支援を受けています。私たちは実績を継続していくことを望んでおり、目の前にはガルフカップとアジアカップがあります。私たちはその二つの制覇を目指しています」
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アル・ルザイザーは理事会を待ち受ける責任の大きさについて語り、今後の局面ではさらなる取り組みと発展が求められると強調した。
彼は次のように述べた。「我々の前には大きな仕事がある。さらなる取り組みと発展を目指しており、我々のスポーツを世界の国々の先頭に立たせたい」
サウジアラビアサッカー連盟の新理事会は、以下のメンバーで構成される。会長のバドル・アル・ルザイザー、副会長のルアイ・ムシャアビ、さらに理事として7名、すなわちラミア・ビン・バヒヤーン、ファハド・アル・マンスール、サルマン・アル・スダイリ、サーメル・アル・サアドゥーン、オマル・アル・ジュライシ、ニコラス・クアード、ジェラール・ルディである。
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