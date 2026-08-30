アル・ラジザーは選出直後、こう語った。「言葉を用意していませんでしたし、話す内容も整理していませんでした。ただ一つだけ、どうしても言いたいことがあったのです。それは『ありがとう、ヤーセル・アル・ミスハル。あなたと同僚たちが過ごした7年間は、決して短いものではなかった』ということです」と。シャルクル・アウサト紙のXアカウントが伝えた。

アル・ラジザーは、自身の理事会がこれまでに成し遂げられてきた実績を継続し、次の段階でサウジアラビアのサッカーを発展させることを目指すと強調し、サウジアラビアのスポーツが享受している資金的支援が、活動を継続していく上で重要な要素になると指摘した。

アッリヤーディーヤ紙は、サウジアラビアサッカー協会の新会長の言葉として次のように伝えた。「7年間は前理事会にとって容易なものではありませんでした。私たちは、同僚たちがその任期中に提供し、成し遂げてくれたことに感謝します」

さらにこう付け加えた。「今日、サウジアラビアのサッカーは指導部とスポーツ省から目覚ましい資金的支援を受けています。私たちは実績を継続していくことを望んでおり、目の前にはガルフカップとアジアカップがあります。私たちはその二つの制覇を目指しています」

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