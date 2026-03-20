「我々はプレーしたかった」――アルゼンチンがRFEFを非難する中、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が「フィナリッシマ」の惨敗についてスペイン代表を擁護

RFEFはドーハでの試合開催に向けて準備を進めており、デ・ラ・フエンテ氏は事態が急変する前まで準備がかなり進んでいたことを明かした。アルゼンチンとCONMEBOLはUEFAやスペインサッカー連盟を非難しているが、デ・ラ・フエンテ氏はその主張を一切受け入れなかった。代表戦中断前の記者会見で、彼は混乱した報道を整理しようと試みた。

「私が『フィナリッシマ』でプレーすることを望んでいたことは、皆さんご存知でしょう。私は常にそう言ってきた。アルゼンチンと対戦し、タイトルを獲得すること――私とRFEFの両方が、この試合を行う準備ができていたのです」と彼は語った。「一方が望まなければ試合は成立しない。我々はプレーしたかった。私は常にそう言ってきた」

デ・ラ・フエンテ監督はまた、フィナリッシマが単なる名誉をかけた一戦以上の意味を持つものと見なされていたことも明らかにした。「これは特別な試合だった。ワールドカップ出場を争うチャンスを与えてくれる選手たちと共に、この試合に勝ちたかった。11月以来、チームは集まっていない。我々にとって、この機会を取り戻すことは重要だった」と彼は付け加えた。