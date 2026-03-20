AFP
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「我々はプレーしたかった」――アルゼンチンがRFEFを非難する中、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が「フィナリッシマ」の惨敗についてスペイン代表を擁護
デ・ラ・フエンテが「フィナーリッシマ」の混乱について説明
RFEFはドーハでの試合開催に向けて準備を進めており、デ・ラ・フエンテ氏は事態が急変する前まで準備がかなり進んでいたことを明かした。アルゼンチンとCONMEBOLはUEFAやスペインサッカー連盟を非難しているが、デ・ラ・フエンテ氏はその主張を一切受け入れなかった。代表戦中断前の記者会見で、彼は混乱した報道を整理しようと試みた。
「私が『フィナリッシマ』でプレーすることを望んでいたことは、皆さんご存知でしょう。私は常にそう言ってきた。アルゼンチンと対戦し、タイトルを獲得すること――私とRFEFの両方が、この試合を行う準備ができていたのです」と彼は語った。「一方が望まなければ試合は成立しない。我々はプレーしたかった。私は常にそう言ってきた」
デ・ラ・フエンテ監督はまた、フィナリッシマが単なる名誉をかけた一戦以上の意味を持つものと見なされていたことも明らかにした。「これは特別な試合だった。ワールドカップ出場を争うチャンスを与えてくれる選手たちと共に、この試合に勝ちたかった。11月以来、チームは集まっていない。我々にとって、この機会を取り戻すことは重要だった」と彼は付け加えた。
- Getty Images Sport
ドーハでの計画は順調に進んでいた
デ・ラ・フエンテ氏は、開催地に関わらずスペイン代表が試合に向けた詳細な計画を練っていたことを明かし、試合が最終的に中止になる前はドーハで開催することが合意されていたと述べた。スペインサッカー連盟（RFEF）が本気で取り組んでいなかったのではないかという指摘に対し、同氏は不機嫌そうな表情を浮かべた。
「すべてはドーハでの開催を想定して計画されていた。計画は多少変更したが、大きな変更ではなかった。だが、我々はドーハでも、ブエノスアイレスでも、ドーハでプレーしたかったのだ」と彼は語った。この試合は双方に大きな期待を集めていた。欧州王者と世界王者の対決は、今夏に米国、カナダ、メキシコで開催される大会に向けた最終調整として、明らかな魅力を持っていたからだ。
スペインの計画に変更なし
アルゼンチン戦の中止が、今後の親善試合に向けた選手選考に影響を与えたかどうかを問われると、デ・ラ・フエンテ監督は極めて短い答えを返した。
「我々が何をしてきたかは分かっている。もし試合が行われていたらどうなっていたかは分からない。いずれにせよ、彼らがここにいるのは、彼らが非常に優秀だからだ」と彼は語った。
- (C)Getty images
再びワールドカップに注目
「フィナリッシマ」での悔しさがまだ残る中、デ・ラ・フエンテ監督は、目の前の課題へと意識を向け直そうとしていた。スペインは、国際サッカー界で最も魅力的と広く評価されるサッカーでユーロ2024を制覇しており、今夏のワールドカップの優勝候補の一角に数えられている。そのため、彼は「もしも」の話を引きずりたくはないと考えている。
「月曜日にはすでにワールドカップの試合を控えている」と彼は語った。
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