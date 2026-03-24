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「我々はピッチ上で勝ち取ったんだ。誰もこの事実を変えることはできない！」――イドリッサ・ゲイエ、セネガルのアフリカネイションズカップ優勝剥奪という「ばかげた」決定に激怒
アフリカネイションズカップ決勝の結果が覆る
先週、アフリカサッカー界は大きな衝撃を受けた。CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会が、アフリカネイションズカップ決勝におけるセネガルの延長戦1-0勝利を取り消すという前例のない措置を講じたためだ。 この騒動の発端は、モロッコに与えられたアディショナルタイムのPK判定に抗議し、セネガル選手たちがピッチを退いたことにある。CAF当局はこの行為を不戦敗とみなし、その結果を無効とした上で、セネガルに0-3の敗戦を科した。この裁定により、事実上モロッコに大陸王者の座が渡ることとなり、この決定はダカール全土で激しい怒りを巻き起こした。また、36歳のゲイエは、大会運営団体の公正さに疑問を呈している。
- AFP
「ピッチ上で勝ち取ったんだ」
代表通算128試合に出場しているゲイエは、自身にとって2度目となるアフリカネイションズカップ優勝メダルを逃したことについて、強気の姿勢を見せた。この件について語った彼は、サッカーにおける実力が、いかなる行政上の決定よりも常に優先されるべきだと主張した。
「この決定はまったくもって馬鹿げていると思う。我々はオフィスではなくピッチ上で試合に勝った。セネガル代表選手として、自分たちの成し遂げたことに誇りを持っている」とエバートンのMFは語った。「我々はトロフィーに値する。ピッチ上で戦い抜いたし、何が起きたかは誰もが知っている。この試合を10回やれば、10回とも勝てただろう」
ゲイエはさらにこう続けた。「モロッコより我々が優れていたからではなく、ピッチ上で全力を尽くし、優勝に値する存在だったからこそ、それが我々の運命だったのだ。メダルやトロフィーなどどうでもいい。最も重要なのはピッチ上の出来事であり、紙面に書かれたことではない。ピッチ上で我々は勝利を収めた。誰もこの事実を変えることはできない。」
「アフリカはこんな仕打ちを受けるべきではない」
トロフィーを逃した直後の悔しさを超えて、ゲイエは、こうした物議を醸す判定がアフリカネイションズカップの世界的な評判に与える影響について深刻な懸念を表明した。彼は次のように力説した。「アフリカには、このような判定は必要ない。なぜなら、誰もがアフリカネイションズカップについて語り始め、ヨーロッパやコパ・アメリカと比較し始めているからだ。アフリカは、このような扱いを受けるべきではないと思う。」
物議を醸した判定にもかかわらず、ゲイエは両国間の兄弟愛は揺るぎないものであると強調し、エバートンのチームメイトでありモロッコ代表のアダム・アズヌーとの友好的な関係を例に挙げた。「時には笑えることだから、僕たちはただ笑い飛ばしているんだ」と彼は説明した。「僕たちは皆兄弟だし、誰も僕にモロッコの人々を憎むよう強いることはできない。モロッコとセネガルは良好な関係にあるんだ。」
- AFP
2026年ワールドカップへの道
2025年アフリカネイションズカップの優勝を巡る法的な争いが権力中枢で続く中、スポーツ仲裁裁判所への正式な上訴が提出される見通しとなったが、セネガルは今、2026年ワールドカップへの出場が確定したことに再び焦点を合わせなければならない。 「テランガ・ライオンズ」ことセネガル代表は、フランス、ノルウェー、そしてイラク、ボリビア、スリナムのいずれかが勝ち上がる「パス2」の大陸間プレーオフ勝者と同組となる、厳しいグループIに組み入れられた。 パペ・ティアウ監督率いるチームは、3月の国際試合期間を利用して準備を開始し、3月28日にスタッド・ド・フランスでペルーと対戦した後、3月31日にはアブドゥライ・ワデ・スタジアムでガンビアを迎え撃つという、注目度の高い2つの親善試合を行う予定だ。