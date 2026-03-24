「我々はピッチ上で勝ち取ったんだ。誰もこの事実を変えることはできない！」――イドリッサ・ゲイエ、セネガルのアフリカネイションズカップ優勝剥奪という「ばかげた」決定に激怒

代表通算128試合に出場しているゲイエは、自身にとって2度目となるアフリカネイションズカップ優勝メダルを逃したことについて、強気の姿勢を見せた。この件について語った彼は、サッカーにおける実力が、いかなる行政上の決定よりも常に優先されるべきだと主張した。

「この決定はまったくもって馬鹿げていると思う。我々はオフィスではなくピッチ上で試合に勝った。セネガル代表選手として、自分たちの成し遂げたことに誇りを持っている」とエバートンのMFは語った。「我々はトロフィーに値する。ピッチ上で戦い抜いたし、何が起きたかは誰もが知っている。この試合を10回やれば、10回とも勝てただろう」

ゲイエはさらにこう続けた。「モロッコより我々が優れていたからではなく、ピッチ上で全力を尽くし、優勝に値する存在だったからこそ、それが我々の運命だったのだ。メダルやトロフィーなどどうでもいい。最も重要なのはピッチ上の出来事であり、紙面に書かれたことではない。ピッチ上で我々は勝利を収めた。誰もこの事実を変えることはできない。」