「我々はバルセロナに深い敬意を抱いている」―エルリング・ハーランドの代理人が、クラブ会長候補ビクトル・フォントの移籍報道に反応

フォン氏の代理人が今週マドリードでマンチェスター・シティの幹部と会談したとの報道を受け、憶測がさらに高まっている。フォン氏はこれらの戦略的動きを確認し、ノルウェー人選手がプレミアリーグを離れる決断をした場合に備え、バルセロナを最有力候補として位置付けることを目指していると述べた。「交渉は進んでおり、最終合意に至ると確信している。彼らはハーランドを売却する意思はなく、これは戦略的な動きだ。契約をまとめ次第、できるだけ早く発表したい」とフォン氏は説明した。

ハランドの関心は当面、現所属クラブに集中する見込みだ。シティは土曜日にプレミアリーグでウェストハムと対戦する。