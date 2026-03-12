Goal.com
خالد محمود

「我々はバルセロナに深い敬意を抱いている」―エルリング・ハーランドの代理人が、クラブ会長候補ビクトル・フォントの移籍報道に反応

アーリング・ハーランドの代理人ラファエラ・ピメンタは、ビクトル・フォントが「バルセロナがマンチェスター・シティのストライカー獲得に向けて動いている」と主張したことに対し反論した。現在バルセロナ会長選でジョアン・ラポルタと対立するフォントは、ハーランドがエティハド・スタジアムから引き抜かれる可能性を示唆したが、ピメンタは彼の将来に関する憶測を否定しようとしている。

  • ピメンタは接触を一切否定している

    ピメンタはエル・チリンギートTVに対し、ハーランドの現状を明らかにした。同代理人はカタルーニャの巨人との正式な交渉を断固として否定し、ストライカーがシティでの現在のプロジェクトに完全にコミットしていることを強調した。ピメンタは次のように述べた：「我々はバルセロナに対し多大な敬意と賞賛を抱いているが、移籍候補に関する接触は一切ない——エルリング・ハーランドとも、バルセロナの経営陣とも」

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    エティハドでの満足

    バルセロナからの騒動に関わらず、ピメンタはハーランドが退団を考えていないと断言する。ストライカーの最近の契約更新こそが、ペップ・グアルディオラ体制下での満足度を証明する決定的な証拠だ。ピメンタは移籍説を完全に否定してこう締めくくった。「何しろ選手は数ヶ月前に契約を更新したばかりだ。マンチェスター・シティで非常に満足している。 彼にとって全てが順調に進んでおり、シティでこれほど良い状況にある中で移籍について議論する余地は全くない」

  • フォントの戦略的野心

    ピメンタの発言は、フォン氏が自身のチームが優先購入権の確保に取り組んでいることを明かした後に出たもので、ハーランドのシティへの長期的なコミットメントが、見た目ほど永続的なものではない可能性を示唆している。「ハーランドは世界最高のセンターフォワードの一人だ」とフォン氏は『ケ・ティ・ジュゲス』に語った。 「昨年契約を更新したため、短期間での獲得は不可能だ。しかし個人的には、こうした10年契約が最後まで履行されることは稀だと確信している」

  • Pep Guardiola Erling HaalandGetty

    「きっと最終決定できると確信しています」

    フォン氏の代理人が今週マドリードでマンチェスター・シティの幹部と会談したとの報道を受け、憶測がさらに高まっている。フォン氏はこれらの戦略的動きを確認し、ノルウェー人選手がプレミアリーグを離れる決断をした場合に備え、バルセロナを最有力候補として位置付けることを目指していると述べた。「交渉は進んでおり、最終合意に至ると確信している。彼らはハーランドを売却する意思はなく、これは戦略的な動きだ。契約をまとめ次第、できるだけ早く発表したい」とフォン氏は説明した。

    ハランドの関心は当面、現所属クラブに集中する見込みだ。シティは土曜日にプレミアリーグでウェストハムと対戦する。

