Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

「我々はアメリカだ」。米国男子代表がオーストラリアとのワールドカップ戦に備える中、評論家たちの舌戦は続いている。

Analysis
アメリカ合衆国
ワールドカップ
オーストラリア
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 オーストラリア

オーストラリアのメディアは試合前の皮肉を真に受けているが、選手たちは米国の評論家の罠にははまっていない。

カリフォルニア州アーバイン発――ティム・ウィーアはその言葉を聞いて首を横に振った。その言葉が飛び出すと予期していたのは確実だ。米国男子代表がワールドカップでオーストラリアと対戦するまで、今週はまさにその言葉に支配されていた。

「レイアップ」。

元米国代表で解説者のマイク・グレラが放ったこの一言が、第2戦への注目を高めた。オーストラリアメディアは飛びつき、典型的な「我々対彼ら」の構図に。サッカーロス（豪代表）のレジェンドも米国サッカーを皮肉った。 ハリー・キューウェルはオーストラリアの「黄金世代」を米国代表と比べ、ランドン・ドノヴァンはオーストラリア代表のトニー・ポポヴィッチ監督を「うぬぼれている」と批判。GKマット・ライアンは豪州流に「俺にゴールを決めるc-wordなんていない」と挑発した

こうした舌戦が渦巻く中、USMNTのスターたちは説明を求められる。だからこそ、ウィーアは首を振り、目を白黒させるしかない。自身2度目のワールドカップ第2戦を前に、彼は言う。「このレベルに楽勝はない。W杯で『我々対彼ら』の対立に巻き込まれる価値もない」。

「私の信条は相手を尊重することだ」と彼は語った。「だから、そんな話はただの戯言に過ぎない。オーストラリア代表を見ればわかる。彼らは若く、闘志と粘り強さ、勝利への渇望に溢れている。それは私たちと同じだ。他の対戦相手と同じように、彼らも尊重している。素晴らしい試合になると思うよ。

「メディアが何をしようとしているのかは分からないが、我々はより大きな視点で物事を見ている」

とはいえ、メディアの戦いは金曜の試合の一部であり、昨秋やや荒れた親善試合も背景にある。 激しいタックル、フィジカルコンタクト、クリスチャン・プリシッチの負傷――その試合が基調となり、数か月間メディアが盛り上げてきた。

親善試合を控えた米国代表は、敬意を持ちつつも意欲に満ちている。オーストラリアが「戦い」として盛り上げようとしていることにも、十分に備えている。

MFセバスチャン・バーハルターは「我々はアメリカだ。くだらないことは許さない」と語った。「それはポチェッティーノ監督が植え付けてくれたマインドセットだ。彼はアルゼンチン人だが、『これが我々のやり方だ』と示している。これこそがアメリカだ」

それでも、代表合宿の外ではさまざまな話題が飛び交っており、選手たちは集中力を保つために努力している。

  • hanoifc-harry-kewell(C)Getty Images

    「あっちでは何を飲んでいるんだろう？」

    ワールドカップは予測不可能だ。しかし、グレラが今週オーストラリアで最も嫌われる人物になるとは、誰も想像できなかった。

    12月のワールドカップ抽選会で、彼はオーストラリアを米国代表にとって「楽な相手」と発言。さらに「楽勝だ」と付け加え、オーストラリアメディアの怒りを買った。ポット2で最下位だったオーストラリアを、米国代表が警戒しないのも無理はなかった。 オーストラリアもスペインやアルゼンチンなどを避け、ポット1で3番目に格下の相手と当たれたことを喜んだ。

    グレラが「サッカーーズ」との対戦を喜ぶ一方で、米メディアはオーストラリア代表ポポヴィッチ監督の反応にも注目した。ポポヴィッチ監督は、状況を考慮するとグループ分けに不満はない様子だった。

    抽選後にオーストラリア代表監督のインタビューを見たが、とても興味深かった」とドノバンは自身のポッドキャスト『State of the Union』で語った。「ほとんどの監督は『厳しい組だ、大変になる』と予想通りのことを言う。だが彼は『満足している』と述べた。僕は『えっ、マジか？ 本当に？』と。彼にはどこか得意げな様子があって、僕は『よし、待ちきれないな』と思ったよ。

    「自分もピッチに立ちたかった。あいつらと対戦したいよ」

    この論争に参加したのはドノバンだけではない。オーストラリアのレジェンド、キューウェルも米国側の反応を問われると、即座に米国を批判した。

    「米国は自分たちが素晴らしいサッカー大国だとでもいうように騒いでいる。彼らの“黄金世代”と私たちの“黄金世代”が対戦すれば、勝負にならない。何がそんなに面白いのか分からない」Code Sportsより）。

    さらにキューウェルは「グレラ？知らない」と個人攻撃も加えた。

    一方、グレラは自身の発言をさらに強硬に主張している。

    「あっちでは何を飲んでるんだ？ワールドカップで成果を上げる見込みなんてない」

    こうした騒動が報じられる中、USMNTの選手たちは説明を求められた。彼らの答えは一致していた。オーストラリアとの初戦を終えた今、あの発言はUSMNTの気持ちを代表するものではない、と。

    • 広告
  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    オーストラリアがトルコに番狂わせを演じ、メッセージを発信した

    大会序盤の注目は開催国でもある米国に集まっていた。しかし米国がパラグアイに4-1で勝った翌日、オーストラリアは「侮るな」と宣言。

    初戦前、トルコのスター、ハカン・チャルハノグルは「相手を圧倒する」と豪語していた。しかしその言葉は空振りに終わった。ボール支配率はトルコが上回ったものの、得点を奪ったのはオーストラリアだった。サッカーーズは2-0で勝利し、優勝候補のトルコを屈服させて大会を好スタート切った。

    得点を挙げたネストリー・イランクンダは「彼らは大言壮語したが、ピッチで証明できなかった」とバンクーバーで語った。「結局勝ったのは私たちだ。いくら話しても、ピッチで結果を出さなければ意味がない。

    「もちろん、その挑発は我々の闘志に火をつけた。数名は怒ったが、結局、彼らは好き勝手に騒いでいるだけなので、我々は気にしない」

    米国代表は、トルコが犯した過ちを繰り返さないつもりだ。ボールを支配しても結果が約束されるわけではない。そのため、試合前も試合中も冷静さを保つよう強調している。

    「トルコ戦はご覧の通り、彼らは守備で苦戦し、トルコの堅守が光った。素晴らしい戦いだった。今回も激しい試合になるだろう」とバーハルター監督は語った。

    仮に米国代表がトルコ戦でそれを理解していなかったとしても、今秋オーストラリア代表と対戦し、今サイクルで最も激しい試合の一つを経験したことで、その教訓は十分に理解しているはずだ。

  • FBL-FRIENDLY-USA-AUSAFP

    実機プレビュー

    10月の親善試合のハーフタイム、ポチェッティーノ監督は選手たちを強く批判した。ハジ・ライトのゴールで米国は1-1に追いついていたが、監督は満足していなかった。 オーストラリアの激しいプレーに対し、米国代表は対抗できていなかった。前半中盤にはプリシッチが激しいタックルを受けて足を引きずりながらロッカールームへ。そのタックルは主審も米国代表チームもほとんど取り合わなかった。

    ポチェッティーノはこれを許さず、ハーフタイムに選手たちを厳しく叱責した。その怒鳴りつけはチームに火をつけ、当時出場していなかった選手さえ今も語るほどだ。

    「相手は気合が入っており、積極的に挑んできた」とバーハルター監督は振り返る。「ハーフタイムにマウリシオが怒ったのは、まさにその点だ。『相手に好きにさせすぎている』と。その通りだった」

    その試合で64分間プレーし、ライトの2得点で2－1の勝利を収めたウィーアも、その言葉を鮮明に覚えている。前半は相手の出方をうかがうだけで満足していた米国だが、このレベルではそんな遠慮は許されない。混沌とした秋シリーズを通じて得た教訓は、チームを変えた。

    「相手の出方をうかがっていた。どれほどアグレッシブか確かめたかった。ワールドカップ級のチームとやれて楽しかった」とウィーアは語る。「あの試合は激しかった。コロラドでの一戦を境に、僕たちは大きく変わった。以前よりアグレッシブになったと思う」。

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    得られた教訓

    両チームはあの親善試合を振り返るだろう。そして、状況がどれだけ変わったか認めざるを得ない。米国はその後数か月で力を付け、ワールドカップ開幕戦でパラグアイに勝利した。オーストラリアも同様だ。準備期間中、カメルーンとキュラソーに勝ち、スイスとは引き分けた。

    「あの試合には何かしらの意味があることは、私たちも最初から分かっていたと思います」とオーストラリア代表MFパトリック・ヤズベックは1月、GOALの取材に語った。「前半は彼らがうまく対応していたと思いますが、全体としてはオーストラリア人やアメリカ人だけでなく、誰にとってもエキサイティングな一戦だったと思います。 今、ワールドカップで米国と再戦できるのは良い機会で、両チームにとって有利に働くはずだ。その教訓を活かすのはどちらか？ 我々だ」

    週末の試合を左右するのはメディアの皮肉や尊重の有無ではない。金曜日は「学び」の場となり、この数か月で最も学んだチームがグループを突破する。

    それだけで十分だ。議論は二の次だ。関係者は皆、金曜の試合が激しい肉弾戦になると予想する。シアトルの熱狂的なサポーターの前で、勝敗はスタジオではなくピッチで決まる。

    「素晴らしい試合になる。だから、相手に合わせて万全を期す」とウィーアは語った。「選手たちはオーストラリアに敬意を持っている。その上で、必要な準備をして臨む」。

ワールドカップ
アメリカ合衆国 crest
アメリカ合衆国
USA
オーストラリア crest
オーストラリア
AUS