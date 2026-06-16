カリフォルニア州アーバイン発――ティム・ウィーアはその言葉を聞いて首を横に振った。その言葉が飛び出すと予期していたのは確実だ。米国男子代表がワールドカップでオーストラリアと対戦するまで、今週はまさにその言葉に支配されていた。

「レイアップ」。

元米国代表で解説者のマイク・グレラが放ったこの一言が、第2戦への注目を高めた。オーストラリアメディアは飛びつき、典型的な「我々対彼ら」の構図に。サッカーロス（豪代表）のレジェンドも米国サッカーを皮肉った。 ハリー・キューウェルはオーストラリアの「黄金世代」を米国代表と比べ、ランドン・ドノヴァンはオーストラリア代表のトニー・ポポヴィッチ監督を「うぬぼれている」と批判。GKマット・ライアンは豪州流に「俺にゴールを決めるc-wordなんていない」と挑発した。

こうした舌戦が渦巻く中、USMNTのスターたちは説明を求められる。だからこそ、ウィーアは首を振り、目を白黒させるしかない。自身2度目のワールドカップ第2戦を前に、彼は言う。「このレベルに楽勝はない。W杯で『我々対彼ら』の対立に巻き込まれる価値もない」。

「私の信条は相手を尊重することだ」と彼は語った。「だから、そんな話はただの戯言に過ぎない。オーストラリア代表を見ればわかる。彼らは若く、闘志と粘り強さ、勝利への渇望に溢れている。それは私たちと同じだ。他の対戦相手と同じように、彼らも尊重している。素晴らしい試合になると思うよ。

「メディアが何をしようとしているのかは分からないが、我々はより大きな視点で物事を見ている」

とはいえ、メディアの戦いは金曜の試合の一部であり、昨秋やや荒れた親善試合も背景にある。 激しいタックル、フィジカルコンタクト、クリスチャン・プリシッチの負傷――その試合が基調となり、数か月間メディアが盛り上げてきた。

親善試合を控えた米国代表は、敬意を持ちつつも意欲に満ちている。オーストラリアが「戦い」として盛り上げようとしていることにも、十分に備えている。

MFセバスチャン・バーハルターは「我々はアメリカだ。くだらないことは許さない」と語った。「それはポチェッティーノ監督が植え付けてくれたマインドセットだ。彼はアルゼンチン人だが、『これが我々のやり方だ』と示している。これこそがアメリカだ」

それでも、代表合宿の外ではさまざまな話題が飛び交っており、選手たちは集中力を保つために努力している。