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「我々はまだ安全ではない」――ロベルト・デ・ゼルビ監督はチェルシー戦を控え、トッテナムにプレミアリーグ残留へ「まだ戦わなければならない」と警告した。
スパーズの生き残りは決して確実ではない
火曜日のチェルシー戦で引き分け以上であればプレミアリーグ残留が確定するトッテナム。日曜にウェストハムがニューカッスルに敗れたため、1試合少なく2ポイント差で得失点でも上回る。それでもデ・ゼルビ監督は慢心を許さず、集中を強調している。 チームがすでに夏の計画を立てているという噂を否定し、指揮官は集中力を保つよう強調した。
デ・ゼルビ監督は「1ヶ月前の状況を忘れてはならない。まだ安全圏ではない。質問に答える前に、プレミアリーグで1ポイントを取らなければならない。戦ってよくプレーし、試合に集中し続け、それから記者会見を開く」と語った。
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スタンフォード・ブリッジのゴールキーパー問題
スタンフォード・ブリッジでの試合を前に、デ・ゼルビ監督が下す最大の決断の一つは、誰がゴールを守るかだ。ヘルニア手術から回復した正GKググリエルモ・ヴィカリオが復帰した一方、不在中に好パフォーマンスを見せた若手チェコ人GKアントニン・キンスキーも存在感を示す。
ゴールキーパーの座を巡る競争について問われたデ・ゼルビ監督は、最終的な選択については明言を避けた。「ヴィカリオは出場可能だ。明日決める」と彼は付け加えた。「いや、難しいことではない。簡単だ。 ヴィカリオが正守護神だが、コンディションなどすべてを考慮する。キンスキーともヴィカリオとも関係は良好なので、問題ない」
マディソンの復帰と怪我の状況
スパーズはドミニク・ソランケがハムストリングの負傷で欠場するが、ジェームズ・マディソンには朗報だ。1年ぶりに公式戦復帰した彼は今週初めに体調を崩したが、チェルシー戦のメンバー入りが見込まれる。
デ・ゼルビ監督は「今週初めに軽い問題で練習を休んだが、昨日と今日は良好だ。90分間の出場は難しいので、明朝本人と話し合って判断する」と説明した。
また、復帰間近のキャプテン、クリスティアン・ロメロについても「重要な選手であり、素晴らしい人物だ。出場機会が少なくても、私の下で優れたキャプテンとして役割を果たしてくれた」と称賛した。
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「ブリッジ」の課題
今週、トッテナムにとって歴史は味方しない。過去35回のリーグ戦でチェルシーをアウェイで破ったのはわずか1度だけだからだ。相手の強さと雰囲気を考えれば、今季最も厳しい試合の一つと言える。デ・ゼルビ監督も試合前会見で即座に認めた。
「スタンフォード・ブリッジは難しい。ここ30～25シーズン、チェルシーの選手たちは素晴らしい活躍を見せてきたため、厳しいスタジアムだ。だが、明日はまた新たな一戦だ」とこのイタリア人監督は語った。