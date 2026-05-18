Goal.com
ライブ
Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

翻訳者：

「我々はまだ安全ではない」――ロベルト・デ・ゼルビ監督はチェルシー戦を控え、トッテナムにプレミアリーグ残留へ「まだ戦わなければならない」と警告した。

トッテナム
プレミアリーグ
ロベルト・デ・ゼルビ
チェルシー
チェルシー 対 トッテナム

ロベルト・デ・ゼルビ監督は、トッテナム選手たちに「プレミアリーグ残留はまだ確実ではない」と厳しく警告した。ライバルより有利でも、イタリア人監督は一触即発のロンドン・ダービーを前に「戦いは終わっていない」と考える。

  • スパーズの生き残りは決して確実ではない

    火曜日のチェルシー戦で引き分け以上であればプレミアリーグ残留が確定するトッテナム。日曜にウェストハムがニューカッスルに敗れたため、1試合少なく2ポイント差で得失点でも上回る。それでもデ・ゼルビ監督は慢心を許さず、集中を強調している。 チームがすでに夏の計画を立てているという噂を否定し、指揮官は集中力を保つよう強調した。

    デ・ゼルビ監督は「1ヶ月前の状況を忘れてはならない。まだ安全圏ではない。質問に答える前に、プレミアリーグで1ポイントを取らなければならない。戦ってよくプレーし、試合に集中し続け、それから記者会見を開く」と語った。

    • 広告
  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    スタンフォード・ブリッジのゴールキーパー問題

    スタンフォード・ブリッジでの試合を前に、デ・ゼルビ監督が下す最大の決断の一つは、誰がゴールを守るかだ。ヘルニア手術から回復した正GKググリエルモ・ヴィカリオが復帰した一方、不在中に好パフォーマンスを見せた若手チェコ人GKアントニン・キンスキーも存在感を示す。

    ゴールキーパーの座を巡る競争について問われたデ・ゼルビ監督は、最終的な選択については明言を避けた。「ヴィカリオは出場可能だ。明日決める」と彼は付け加えた。「いや、難しいことではない。簡単だ。 ヴィカリオが正守護神だが、コンディションなどすべてを考慮する。キンスキーともヴィカリオとも関係は良好なので、問題ない」

  • マディソンの復帰と怪我の状況

    スパーズはドミニク・ソランケがハムストリングの負傷で欠場するが、ジェームズ・マディソンには朗報だ。1年ぶりに公式戦復帰した彼は今週初めに体調を崩したが、チェルシー戦のメンバー入りが見込まれる。

    デ・ゼルビ監督は「今週初めに軽い問題で練習を休んだが、昨日と今日は良好だ。90分間の出場は難しいので、明朝本人と話し合って判断する」と説明した。

    また、復帰間近のキャプテン、クリスティアン・ロメロについても「重要な選手であり、素晴らしい人物だ。出場機会が少なくても、私の下で優れたキャプテンとして役割を果たしてくれた」と称賛した。

  • Chelsea v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    「ブリッジ」の課題

    今週、トッテナムにとって歴史は味方しない。過去35回のリーグ戦でチェルシーをアウェイで破ったのはわずか1度だけだからだ。相手の強さと雰囲気を考えれば、今季最も厳しい試合の一つと言える。デ・ゼルビ監督も試合前会見で即座に認めた。

    「スタンフォード・ブリッジは難しい。ここ30～25シーズン、チェルシーの選手たちは素晴らしい活躍を見せてきたため、厳しいスタジアムだ。だが、明日はまた新たな一戦だ」とこのイタリア人監督は語った。

プレミアリーグ
チェルシー crest
チェルシー
CHE
トッテナム crest
トッテナム
TOT