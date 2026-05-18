火曜日のチェルシー戦で引き分け以上であればプレミアリーグ残留が確定するトッテナム。日曜にウェストハムがニューカッスルに敗れたため、1試合少なく2ポイント差で得失点でも上回る。それでもデ・ゼルビ監督は慢心を許さず、集中を強調している。 チームがすでに夏の計画を立てているという噂を否定し、指揮官は集中力を保つよう強調した。

デ・ゼルビ監督は「1ヶ月前の状況を忘れてはならない。まだ安全圏ではない。質問に答える前に、プレミアリーグで1ポイントを取らなければならない。戦ってよくプレーし、試合に集中し続け、それから記者会見を開く」と語った。