マイルズ・ルイス＝スケリーは移籍の憶測の渦中に置かれており、『Standard Sport』によれば、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドはこのアカデミー育ちの選手を獲得する機会を提示されていたという。ただ、この若手は親善試合でプレーによって自らの意思を示した。

アーセナルはセスク・ファブレガス率いるチームとのプレシーズン最終戦を1-1の引き分けで終え、ルイス＝スケリーは前半に少年時代から所属するクラブの先制点を決めた。

ジャン・ビュテズの不正確なパスを突いて得点すると、彼は4つのスタンドすべてに向かってハートサインを作り、胸のエンブレムをたたいた。これは、8歳から所属してきたクラブに残る覚悟があることを示唆するジェスチャーだった。