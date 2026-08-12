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「我々の選手に関心が寄せられるのは良い兆候だ」 アルテタがルイス＝スケリーの移籍うわさに言及、ギマランイスはアーセナルでデビュー
移籍のうわさが飛び交う中、ルイス＝スケリーが輝く
マイルズ・ルイス＝スケリーは移籍の憶測の渦中に置かれており、『Standard Sport』によれば、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドはこのアカデミー育ちの選手を獲得する機会を提示されていたという。ただ、この若手は親善試合でプレーによって自らの意思を示した。
アーセナルはセスク・ファブレガス率いるチームとのプレシーズン最終戦を1-1の引き分けで終え、ルイス＝スケリーは前半に少年時代から所属するクラブの先制点を決めた。
ジャン・ビュテズの不正確なパスを突いて得点すると、彼は4つのスタンドすべてに向かってハートサインを作り、胸のエンブレムをたたいた。これは、8歳から所属してきたクラブに残る覚悟があることを示唆するジェスチャーだった。
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アルテタ、感情をあらわにした得点者を称賛
試合後、アルテタ監督はメディア対応を行い、若きMFのパフォーマンスについて早速語った。指揮官は、アカデミー出身選手たちが残したインパクトへの喜びを口にした。
ルイス＝スケリーについて問われたアルテタ監督は、次のように述べた。「感情的かって？ ゴールを決めるのはいいことだ。[彼は]とても感情を表に出す選手だ。彼がピッチであのプレーをした時のことを覚えている。我々の選手に関心が寄せられるのは良い兆候だ」
また指揮官は、若手をトップチームに組み込む重要性も強調し、こう付け加えた。「素晴らしいことだ。まさにそれがすべてだ。ヘイル・エンドは素晴らしい仕事をしているが、この才能を起用せず、この才能を信頼しなければ、失われてしまう」
ギマランイスがアーセナルでデビュー
この一戦は、7500万ポンドで移籍加入したギマランイスをファンが初めて見る機会にもなった。アルテタ監督はハーフタイムに、このブラジル人MFをマルティン・ウーデゴール、ヴィクトル・ギョケレシュとともに投入した。
デクラン・ライスとブカヨ・サカを試合登録メンバーから外したものの、アーセナルは強力な陣容を揃え、最終的にはダビド・ラヤの巧みな2本のセーブによってPK戦を4-3で制した。
ギマランイスの即時の影響についてアルテタ監督は「様子を見よう。彼はまだ3回のトレーニングしかこなしていないが、良く見えた。出場時間を得て、ファンの前でプレーすることに意欲的だった。すぐに強い結びつきが感じられる」と語った。
- AFP
アーセナルの次は？
アーセナルは今後、日曜日に行われるマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドに全力を注ぐことになる。アルテタ監督とそのチームは、新シーズン最初のタイトル獲得を目指す。指揮官は、移籍市場の閉幕前にチームの戦力をさらに高めるため、クラブが引き続き補強に動く考えであることを認めた。
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