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「我々の目の前で嘘をついた」――ジョアン・ラポルタ会長が若きスター選手のPSGへの衝撃的な移籍の背景にある「汚い手口」を説明する中、ドロ・フェルナンデスの代理人が「裏切りと偽善」で非難される
ラ・マシアにおける信頼関係の崩壊
新星フェルナンデスのPSGへの移籍は、シウタット・エスポルティーバに苦い後味を残した。800万ユーロの移籍金がクラブの収入となった一方で、内部の反応は純粋な憤りそのものだ。バルセロナの幹部らは、パリへの移籍を円滑に進めるために口頭での合意が無視されたと考えている。
ラポルタ会長とスポーツ部門は、特にこの若手をトップチームに定着させるために多大な努力を払ってきたことを踏まえると、選手側陣営の行動は不誠実だったと感じている。この移籍は、単なるプロ選手としての移籍ではなく、このミッドフィルダーのキャリアを管理する者たちによる計算された「裏切り」と見なされている。
- AFP
ラポルタの激怒
「ヒジャンテス」チャンネルの出演で、ラポルタ氏は今年初めにフェルナンデス選手が退団したことについて、今もなお憤りを感じていることを認めた。彼は次のように語った。「ドロの退団はまさに裏切りだった。イバン・デ・ラ・ペーニャ（彼の代理人）に裏切られたと感じているので、気分が悪い。
「ハンシ［フリック］は、私が彼に出場機会を与えていただけに、非常に落胆していた。『ロ・ペラット』はバルサでの経歴ゆえに特別な存在だが、彼は我々に偽善的な態度を見せた。我々は例外を認めたのに、彼はとんでもないことをした。我々に嘘をついたのだ。幸い、我々はPSGと良好な関係にあるため、彼は契約解除条項を行使しなかった。」
フリックも不満を口にした
ラポルタの不満は、この天才選手に大きな期待を寄せていたフリック監督の発言とも重なる。ドイツ人指揮官は、外部からの影響が、この10代の選手をカタルーニャから遠ざける大きな要因となったと示唆した。
「監督として我々の役割は、選手たちが成長できるよう自信を与えることだ」とフリックは説明した。「彼を取り巻く人々がいることも承知している。彼らの行動に同意できないかもしれないが、彼らは大人だ。周囲には様々な人がいて、それが彼らに影響を与えることもあるだろう」
- Getty Images Sport
バルサはタイトル獲得に向け、引き続き集中している
バルセロナは現在、ライバルのレアル・マドリードに4ポイントの差をつけてラ・リーガの首位に立っている。バルサはセビージャ戦で勝利を収め、レアル・マドリードに対するリードを維持したいところだ。その後、フリック監督率いるチームは、第1戦が1-1の引き分けに終わったチャンピオンズリーグ・ラウンド16のニューカッスル戦の第2戦に向けて準備を進めることになる。
一方、フェルナンデスはPSGでの新しい生活にまだ適応中だ。これまでのところ、全大会通算6試合中3試合で先発出場している。18歳の彼は、PSGがチャンピオンズリーグでチェルシーと対戦する際に、先発メンバーに復帰することを望んでいる。
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