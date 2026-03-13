「我々の目の前で嘘をついた」――ジョアン・ラポルタ会長が若きスター選手のPSGへの衝撃的な移籍の背景にある「汚い手口」を説明する中、ドロ・フェルナンデスの代理人が「裏切りと偽善」で非難される

新星フェルナンデスのPSGへの移籍は、シウタット・エスポルティーバに苦い後味を残した。800万ユーロの移籍金がクラブの収入となった一方で、内部の反応は純粋な憤りそのものだ。バルセロナの幹部らは、パリへの移籍を円滑に進めるために口頭での合意が無視されたと考えている。

ラポルタ会長とスポーツ部門は、特にこの若手をトップチームに定着させるために多大な努力を払ってきたことを踏まえると、選手側陣営の行動は不誠実だったと感じている。この移籍は、単なるプロ選手としての移籍ではなく、このミッドフィルダーのキャリアを管理する者たちによる計算された「裏切り」と見なされている。