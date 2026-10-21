転機となったのは、守備の第一線として効果的に機能したPSGの前線の選手たちによる、揺るぎない献身だった。エンリケ監督はその組織的な働きを称え、攻撃陣がバルセロナの中盤を封じ込めた点を強調した。

「前線の選手たちは守備で素晴らしい仕事をした。敵陣でのボール奪回では我々が上回っていた」と振り返り、こう続けた。「ラミン・ヤマル、フェルミン・ロペス、あるいはダニ・オルモからボールを奪うには、周囲のサポートが欠かせない」

古巣を相手に欧州の舞台で重要な勝利を収めたことには複雑な思いもあるが、現在の立場は明確だ。「私はバルサのファンだが、プロでもある。チームの勝利を喜んでいる」と付け加えた。



