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翻訳者：
「我々の方が上だった！」ルイス・エンリケ、PSGがバルセロナを粉砕した戦術の秘訣を明かす。チャンピオンズリーグでハンジ・フリック率いるチームは今季初黒星
ハイプレスがバルセロナのリズムを崩す
バルセロナは11連勝という圧巻の勢いに乗ってフランスの首都に乗り込んだ。フリック監督の下で、ほぼ敵なしに見えた。しかし、カタルーニャの名門は最終的に、敵地で主導権を握らせまいとするパリ・サンジェルマンの絶え間ない攻勢に屈した。
ホームチームは激しいプレスを戦いの軸に据え、特に前線の選手を使ってバルセロナの流れるようなビルドアップを妨害した。敵陣の高い位置で効果的にボールの前進を封じたリーグ・アン王者は、バルセロナの創造性を担う主力選手への供給を断った。
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強豪相手への適応
試合終了後にメディアの取材に応じたルイス・エンリケ監督は、かつて指揮を執ったクラブが技術面でいかに手強い相手だったかを認めた。
試合後、PSGの指揮官は記者団に「予想していた。非常に拮抗した試合だった。実際に対戦するまで、バルセロナのレベルは想像もつかない」と語ったと、『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。「自分たちと同等か、それ以上のレベルのチームと対戦するときは、適応する術を知っていなければならない」
序盤に試合の主導権を握ったものの、後半は厳しい時間帯を耐え抜くことを余儀なくされたと認めた。試合の流れが変わったことを振り返り、「前半はうまく試合をコントロールできたが、後半は10分か15分、苦しい時間があった」と述べた。
前線からの守備規律
転機となったのは、守備の第一線として効果的に機能したPSGの前線の選手たちによる、揺るぎない献身だった。エンリケ監督はその組織的な働きを称え、攻撃陣がバルセロナの中盤を封じ込めた点を強調した。
「前線の選手たちは守備で素晴らしい仕事をした。敵陣でのボール奪回では我々が上回っていた」と振り返り、こう続けた。「ラミン・ヤマル、フェルミン・ロペス、あるいはダニ・オルモからボールを奪うには、周囲のサポートが欠かせない」
古巣を相手に欧州の舞台で重要な勝利を収めたことには複雑な思いもあるが、現在の立場は明確だ。「私はバルサのファンだが、プロでもある。チームの勝利を喜んでいる」と付け加えた。
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欧州王座の防衛
この鮮烈な結果を受け、前回王者は2026-27シーズンでもその実力を改めて示した。しかし、タイトル防衛に向けて厳しい大陸大会の日程を戦い抜くには、絶え間ない守備の強度を維持することが不可欠だ。
追われる立場となったパリのクラブは、こうした高水準の戦術的規律を継続して発揮できることを証明しなければならない。今後数週間は、ピッチ上で戦術を遂行することと同じくらい、慢心を避けることが重要になる。
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