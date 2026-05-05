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「我々の手には負えない」――ペップ・グアルディオラ監督は、エバートンとの6得点を奪い合った激戦でマンチェスター・シティが勝ち点を落とした「素晴らしい」試合の後、アーセナルが優勝争いで優位にあることを認めた。
ヒル・ディキンソン・スタジアムでのドラマ
シティは前半、ドクの先制点で優位に立った。しかし後半、ゲヒの守備ミスからバリーに同点弾を許し、試合は激戦に。 シティの動揺に乗じたエバートンは、バリーの2点目とジェイク・オブライエンのヘディングで3－1と逆転。終盤、ハーランドと97分のドクのゴールでシティが追いついたが、この引き分けで優勝の行方は1試合未消化のシティからアルテタ率いるアーセナルへ。
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優勝争いはシティの手に負えない状況に
シティの監督は、優勝争いについて「今は我々の手にはない」と語った。アーセナルが勝ち点を落とすのを待つしかない現状を認め、「状況次第だ。あの試合の前は我々にもアーセナルにもチャンスがあったが、今は違う」と述べた。
残りはプレミアリーグ4試合で、次はブレントフォードだ。強豪揃いなので状況は変わらない。結果はどうなるか分からないが、自信を持って臨む」と語った。
素晴らしいパフォーマンス
グアルディオラ監督は、序盤の優位性を称えつつ、後半のエバートン追い上げによる苦戦にも言及した。スカイ・スポーツの取材には「素晴らしいパフォーマンスだった。 前半は良かったが、相手のフィジカルに苦戦した。後半は支配力が落ち、失点後に相手は巻き返し、典型的なイングランド式の1対1でアグレッシブに攻めてきた。それでも全体的には良いパフォーマンスだった。負けるよりはマシだが、勝つに越したことはない。我々は勝利を目指して戦った。これが我々の実力だ。」
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挑戦者たちへのプレッシャーが高まっている
シティは土曜、欧州カップ戦出場を狙うブレントフォードをホームに迎える。ここで勝たなければ優勝は絶望的だ。 グアルディオラ率いるチームは、残り4試合の過酷なリーグ戦でアーセナルの動向を注視する。アーセナルはアウェイでウェストハムと対戦し、残り3勝すれば20年ぶりの優勝が可能だ。シティは首位にプレッシャーをかけ続けるため、守備の安定を取り戻す必要がある。