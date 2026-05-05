シティの監督は、優勝争いについて「今は我々の手にはない」と語った。アーセナルが勝ち点を落とすのを待つしかない現状を認め、「状況次第だ。あの試合の前は我々にもアーセナルにもチャンスがあったが、今は違う」と述べた。

残りはプレミアリーグ4試合で、次はブレントフォードだ。強豪揃いなので状況は変わらない。結果はどうなるか分からないが、自信を持って臨む」と語った。